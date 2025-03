CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun Memleketi Trabzon'da: "Ekrem İmamoğlu'nun Suçu Tayyip Erdoğan'ın Rakibi Olmaktır"

(TRABZON) - Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' başlıklı imza kampanyasını başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun suçu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olmaktır. Hepimiz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılmasının sebebi geçmişte Tayyip Bey'i yenmiş olması, gelecekte de onu yenecek güçte, dirayette, kararlılıkta bir aday olmasıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ramazan Bayramı dolayısıyla İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'a geldi. Burada 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' başlıklı imza kampanyasını başlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Özel, şunları kaydetti:

"Trabzon'dayız. İlk kez bir bayram sabahında bir başka şehirdeyim çünkü bu şehrin evladı olan Ekrem İmamoğlu kendi şehrinden, ilçesinden, köyünden, bayram namazını kılacağı camisinden, cemaatinden haksız yere koparıldı ve şu an Silivri Cezaevi'nde tutuluyor. İftiralar sonucunda bu şehrin yetiştirdiği çalışkan, tertemiz, dürüst bir evlat, ömrü boyunca kuşatan kuşağa tertemiz siyaset ve ticaret yapmış ve maalesef yalancı şahitlerle, Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimlerine dört gün kala, milletin kendisi için sandıklara gittiği gün cezaevine konuldu.

Ekrem İmamoğlu'nun suçu Tayyip Erdoğan'ın rakibi olmaktır. Hepimiz biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atılmasının sebebi geçmişte Tayyip Bey'i yenmiş olması, gelecekte de onu yenecek güçte, dirayette, kararlılıkta bir aday olmasıdır. Hal böyle olunca bir vatan evladını, Atatürk milliyetçisine, Türk milliyetçisine ve bu ülke için canını verecek birine terör yaftası vurdular. Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti'nin 'kent uzlaşısı' dediği bizim 'İstanbul İttifakı' dediğimiz; AK Parti'linin de MHP'linin de DEM Parti'lilin de geçmişte başka partiye oy getiren bilindik isimlerini listelere koyup da seçim kazanmakla ilgili bir sandık iş birliğini kriminalize ediyorlar. Bugün Sayın Devlet Bahçeli ve Erdoğan devletin elemanlarını görevlendirerek PKK terör örgütünün kurucusuyla irtibat sağlayıp bunu 'Terörsüz Türkiye hedefi' olarak ifade edip bir barış projesi olarak sürdürüyorlar ama CHP Belediye Meclisine bir tane Kürt kökenli isim koyup, onların fikrini sorup, görüşünü alıp, oyunu alıp kentin yönetimine dahil edince buna terör örgütü ile iş birliği diyorlar. Buradan açıkça söyleyelim Tayyip Bey'e helal olan hiçbir şey bize haram değildir, AK Parti'ye vacip olan hiçbir şey bize mekruh değildir. Bundan sonra herkes ağzından çıkan lafı bilecek. Ekrem İmamoğlu'na terörist diyecek adam daha anasının karnından doğmamıştır. Bir tane daha dava açıyor, yolsuzluk davası. Ekrem Bey başta, örgütün başı 7 kişi. 7 kişinin evinde ele geçen para 15 milyon lira. 15 milyon lira TOKİ'nin Trabzon'da sattığı bir daire parası.

"kendi çocuğu ile sıfırlamaları konuşan birisinin Ekrem İmamoğlu'na hırsız, yolsuz diyecek birisi daha anasının karnından doğmadı"

Bakanlarının yatak odalarından ayakkabı kutularıyla paralar çıkan, kendi çocuğu ile sıfırlamaları konuşan, böyle bir yüzükle siyasete girip bugün yedi sülalesi zenginleşen birisinin Ekrem İmamoğlu'na tutup da hırsız, yolsuz diyecek birisi daha anasının karnından doğmadı. Eğer bir belediyede kent rantını, kişisel ranta çevirmek nedir diye merak eden varsa bunu en başta AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını 25 yıl yapan ve Bülent Arınç'ın deyimiyle 'Ankara'yı parsel parsel satan' Melih Gökçek'e sonra İstanbul'u yıllarca yönettirdiklerine soracaklar. 'Bu kente biz ihanet ettik' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Beylikdüzü'nü dört katlık imarla yemyeşil tutan Ekrem İmamoğlu'na söyleyecek tek bir sözü yoktur.

Şimdi buraya geldik, Hasan Amca'mın misafiri olduk. Sabah köyümüzde bayram namazından sonra ilk imzayı 96 yaşında annem attı, ardından bütün köy imzasını attı. Şimdi biz burada kendi memleketinde, Trabzon'da merkez ilçede Ortahisar'da Mustafa Kemal Anıtı'nın önünde, onun partisinin genel başkanı olarak kendi memleketinden imza kampanyasından başlattık. Metni burada bir kere daha okuyorum. Bayram namazı saatinden beri bu meydanları dolduranlar, bekleyenler var. Onlara imza kampanyasını başlatacağız. Buradan ifade edeyim, bu imza kampanyası 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum' diyen milyonların adayı ve seçimi çağıracağı bir imza kampanyasıdır. Türkiye'de 81 ilde 973 ilçede mahalle mahalle bu kampanyayı sürdüreceğiz.

"Seçmenin yarısından bir imza fazlasını toplayana kadar dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatıyoruz"

Bu ülkede mademki cumhurbaşkanı 50+1 ile alıyor. Seçmenin yarısından bir imza fazlasını toplayana kadar dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatıyoruz. Ekrem İmamoğlu o demir parmaklıkların ardından çıkana kadar, Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna sizlerin seçeceği cumhurbaşkanı olarak oturana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bir çağrı merkezi numaramız olacak. Kendisine imza için ulaşamayan olunca gidip onun kapısına ulaştıracağız. Kentlerin meydanları, AVM'lerde masalarda, Cuma günleri cami çıkışlarına meydanlara koyacağımız masalarla, geceleri parklara koyacağımız masalarla, üniversitelerin, okulların girişlerine koyacağımız masalarla biz size ulaşacağız. Bu büyük kampanya Türkiye'nin önünü açacak. Yoksulluğu bitirecek olan da işsizliği bitirecek olan da adaletsizlikleri bitirecek olan da gençlerin umudunu artıracak, onları bu ülkeye bağlayacak olan da bir ilk adıma başlayacak ve o ilk adım da bu imza olacak.

İmza koyan ne diyor: 'Ben yüreği Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve adaletten yana atan on milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.'

"İmza kampanyasını Trabzon'dan başlattık"

"Bu bayram Ankara'daki bütün bayramlaşmalardan çekildik. Bu bayram evlatlarımız hapisteyken, Ekrem İmamoğlu için 'Her şey çok güzel olacak' diyen Berkay'ımız hapisteyken, binlerce öğrenci hapisteyken, gözaltındayken, mahkeme koridorlarındayken bu bayram bize bayram olarak değil hüzün olarak gelmiştir. Tüm vatandaşlarımızı, tüm siyasi partilerin üyelerini, tüm siyasi partilere gönül verenlerin, partili partisiz herkesin bayramını kutluyorum. Örgütümüze talimatım vatandaşla köy köy, mahalle mahalle, kapı kapı paylaşın; özgürlüğün ve kardeşliğin kapısını açacak olan imzalarımızı toplayın. İmza kampanyasını Trabzon'dan başlattık. 81 ilde, 973 ilçede tüm örgütümüze kolay gelsin."

"Erdoğan Hizbullahçı terör örgütünün, domuz bağcıların, elinde kan ve kir olanların affedilmesini tercih etti bu bayram gününde"

Bir muhabirin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki Hizbullah hükümlüsünün kalan cezalarını affetmesini nasıl değerlendirdiği" sorusuna Özel, şöyle yanıt verdi:

"Cumhurbaşkanının sağlık gerekçeleri ile af yetkisini kullanması Anayasa'da tanımlanan bir hak. Biz bugün Cumhurbaşkanı son günlerde yaşananları, gözü yaşlı anneleri, 16 yaşında çocukları, onları evde bekleyen küçük kardeşlerinin gözyaşlarını görür, babaların bugün bayram sofrasında evladının yerinin boş kalmasına gönüllerinin razı olmadığını görür, hiç olmazsa tutukluluklara itirazlar var bu konuda bir kendi niyetini ifade etse, dese ki 'gençler bayramda evlerinde olsalar iyi olur' dese onun talimatıyla iş görenler gereğini yapar diye düşünüyorduk. Ama maalesef o günahsız, elinde kir, kan olmayan tertemiz evlatları aileleri buluşturacağına; Hizbullahçı terör örgütünün, domuz bağcıların, elinde kan olanların, kir olanların affedilmesini tercih etti bu bayram gününde. Erdoğan'a şu kadarını söylüyoruz; zulüm ile abad olunmaz. Bu kadar zulmün sonu felakettir. Bu ülkeyi bir felakete sürükleme, bu ülkenin gencecik evlatlarına zulmetmeyi bırak. İstediğin kadar kötülük yap bu iyiliğe, annelerin gözyaşlarına, küçük kardeşlerin, ninelerin dualarına yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz."

Özel, açıklamasının ardından İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.