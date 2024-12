CHP Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Engelli Maaşını Net Asgari Ücret Yapacağız"

Güncel

(TBMM)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında engelli maaşının net asgari ücrete yükseltileceğini belirterek, "İktidarın birinci yılında tüm engellilere CHP adına şu özgüvenle soracağım; 'iktidarımızdan memnun musunuz' dediğimde 'Çok memnunuz, sözünüzü tuttunuz' dedirteceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin olarak, "Bugün Dünya Engelliler Günü. Biraz önce engelli yurttaşlarımızı temsilen üç satranç sporcusunu kürsüde ağırladık. Salonda da çok sayıda engelli yurttaşımız var. İrade engel tanımaz temasıyla görme engelliler satranç turnuvası dün benim yaptığım sembolik açılışla başladı ve gün boyu kıyasıya bir rekabetin sonucunda bu önemli sonuçlar elde edildi. Tabii ki önemli olan turnuvanın kendisi ve bir iradenin engel tanımıyor olmasıydı. Dün akşam yemekte birlikteydik, hoş sohbet ettik, neler yapacağımızı, gelecekte engellilerin sorunlarını nasıl çözeceğimizi konuştuk. Bugün ellerindeki beyaz bastonlarıyla Anıtkabir'in merdivenlerini çıktılar. Gazi Mustafa Kemal'in önünde hep birlikteydik. Şimdi de burada bizimle birlikteler. Ben kendilerinin bu salondayken özellikle devletin onlarla ilgili istatistiklerini düzgün tutmadığını ya da tutuyorsa da bizlerle paylaşmadığını çünkü engellilere yapılan yardımları bir lütuf, onlardan oy alma aracı halinde kullandığını üzüntüyle takip ediyoruz. Bir verdikleri istatistiğe göre 4 milyon 882 bin engellimiz var. TÜİK 5 milyon 841 bin diyor. Ama STK'lar, engellilerin kuruluşları rakamın 10 milyona yakın olduğunu söylüyorlar. Doğru düzgün istatistik tutmayan, şeffafça paylaşmayan, engellinin sayısında engelli dernekleriyle bile uyuşmayan bir anlayış yönetiyor maalesef ülkeyi" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"Engelliler bakanlığı iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek"

"Bakanlığın sayfasına baktığınızda beş çeşit engelli aylığı var. Engelli yaşlı aylığı, yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli aylığı, engelli yakın aylığı ve silikozis aylığı. En düşük engelli aylığı söylemeye utanıyorum 2 bin 800 lira. En fazlası da 5 bin liraya kadar ancak çıkıyor. Biz 12 bin 500 lirayla, 17 bin lirayla sefalet olduğunu anlatırken birileri engellilerin 2 bin 800 lirayla dezavantajlarını ortadan kaldırdıklarını iddia ediyor. Ne yanlışlar yaptıklarının üzerinde hep durduk, durmuyoruz. Bundan sonra biz neler yapacağımızı söylüyoruz. Ben dün tüm engellilerimizle konuşurken de ifade ettim. Güçlü bir bütçesi olan, icracı bir engelliler bakanlığı iktidarımızın ilk gününde hayata geçecek. Engellilerin bağımsız bireyler olduğu, yardım deği hak talep ettiklerini bilerek tüm adımlarımızı buna göre atacağız. Engellilerin eğitimden istihdama kadar tüm haklara erişiminde önlerine konan tüm engelleri kaldırmak için onlarla birlikte çalışacağız.

"Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız"

Engelli haklarından yararlanmak için Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine aykırı olarak en az yüzde 40 vücut fonksiyon kaybına sahip olma koşulunu derhal kaldıracağız. Engellilerin kamu hizmetlerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanmalarına dayanan bugünkü sosyal destek sistemi yerine engelli olmalarından kaynaklı ilave tüm masraflarını karşılamaya yönelik aylık engelli ödeneği sistemine geçeceğiz. Engelli maaşını net asgari ücret yapacağız. Engelli ve yaşlısına bakan, çoğunlukla sosyal güvenceden yoksun kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler haftasında ödenmek üzere her yıl seyyanen net asgari ücreti bu hafta, engelliler haftasında tüm engellilere yılda bir kez vermekten geri durmayacağız. Özel eğitim merkezlerinde öğrenci başına dörtte bir asgari ücret ödeniyor. Bu yetmediği için sistem çökmüş durumda. Bu ödemeyi bir asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Özel eğitim merkezlerine giden 0-12 yaş aralığındaki öğrencilerin seans sayılarının 8 artı 4 ki çok yetersiz. 8 artı 4 saatten net 20 saate çıkaracağız. 2024 yılında engelli öğretmen ataması yapılmadı. 2 bin 500 engelli öğretmen atama bekliyor Bir an önce bu atamaların yapılmasını hem o öğretmenlerimiz için aileleri için hem de tüm engellilere verilen bu sözün tutulması için takipçisi olacağız. ve şunu ifade ediyorum; bundan sonra CHP iktidarında birinci yılından itibaren engelliler dün satranç turnuvasında hepinizin gözü önünde her gittiğim masada bir soruyu sordum, ne cevap geleceğinden hiç korkmadan; belediyemizden memnun musunuz? Amasya'dan, Mersin'den, Afyon'dan, Uşak'tan, Aydın'dan, Antalya'dan, Trabzon Ortahisar'dan gelenler döndüler ve dediler ki; 'Çok memnunuz. Allah belediye başkanlarımızdan razı olsun.' İktidarın birinci yılında tüm engellilere CHP adına şu özgüvenle soracağım; 'iktidarımızdan memnun musunuz' dediğimde 'Çok memnunuz, sözünüzü tuttunuz' dedirteceğim."

"Tüm gençlik kolları üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum"

Özel, pazar günü Gençlik Kolları Kurultayı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üç yıl boyunca başarıyla görevini yürüten Gençosman Killik kardeşim bayrağı Cem Aydın kardeşime teslim etti. Son derece olgun, demokratik, coşku içinde bin 500 kişilik toplantı salonlarından koca spor salonlarına taşınmış bir kurultayı bize yaşattıkları için tüm gençlik kolları üyelerimize yürekten teşekkür ediyor, onları alınlarından öpüyorum" dedi. Özel, Dünya Madenciler Günü'nün köklerinin Roma İmparatorluğu döneminde İzmit'teki bir madene dayandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Madencilere ve bütün emekçilere diyorum; örgütlenin, sendikalı olun, mücadele edin, haklarınızı arayın"

"Yarın 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Bütün dünyaya ilham olan o olayın yaşandığı bu topraklarda Dünya Madenciler Günü maalesef coşkuyla değil Almanya'daki gibi eğlencelerle değil Fransa'daki gibi büyük kutlamalarla değil boynumuz bükük ve maalesef taziye tadında geçmektedir. Almanya'da 1962'den, Fransa'da 1974'ten beri İngiltere'de 1972'den beri ölümlü kazalar olmazken bizim bu topraklarımızda maalesef bu mesleğin fıtratında ölüm var lafı klişeleştirilmeye çalışılıyor. Ömrüm buna itirazla geçti. Hans'ın fıtratında olmayanın, Hasan'ın fıtratında olmayacağını ve bu ülkede madenlerde kömür madenlerinde yaşanan bu kazaların bütün madenlerde yaşanan bu kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu ama bir sermaye mantığıyla, bir işletme mantığıyla değil, anayasayla güvence altında olan, hepimizin ortak varlıkları olan özelleştirilmesi, satılması yasak olan ama anayasanın arkasından, rödovans diyerek işletme hakkı diyerek özelleştirilen madenleri kar hırsı, üretim baskısı yüzünden olduğunu hep söylemeye çalıştım. Söylemeye de devam edeceğim. Ama şunu bilin ki 2002'den bugüne kadar AK Parti döneminde tam 2 bin 79 madenci hayatını kaybetti. Yani biz hep Soma'yı biliyoruz. AK Parti döneminde Soma'nın üstüne daha altı tane Soma yaşadık biz. Teker teker, üçer beşer, bazen 40 kişi, bazen Amasra'da, bazen bir başka madende, Erzincan'da, İliç'te, kimin üzerine tonlarca toprak kayarken kimi dünyanın en güvenli madenlerinden biri denen yerde 43 arkadaşıyla birlikte şehit olurken Soma'da 301 madenci şehit olup teker teker ölen madencilere verilmeyen haklar Soma'daki madencilerin büyük mücadelesiyle alınmışken aslında hep birlikte en acı şekilde işçi sınıfına yapılan bir tavsiyeyi, ona gösterilen yolu daha doğrusu başka bir çıkış yolu olmadığını görüyoruz. O da örgütlenmek. Ölürken bile madenciler teker teker ölürlerse haklarını alamıyorlar. Hep birlikte öldüklerinde sesleri duyuluyor. Ölürken bile kalabalık olmak, birlikte olmanın bir karşılığının olduğu, bu kadar acımasız toprakların üzerinde yaşıyoruz. Onun için Dünya Madenciler Günü'nde bütün madencilere ve bütün emekçilere diyorum. En kötü örgür örgütsüzlükten iyidir. Örgütlenin, sendikalı olun, mücadele edin, haklarınızı arayın ve savunun."

