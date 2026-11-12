CHP\'li Akay, Bakan Tekin\'e Maarif Vakfı ve derneklerin fonlarını sordu

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Maarif Vakfı'nın veya destek sağladığınız dernek ve vakıfların, fon yolsuzluğuyla ilgili olarak herhangi bir yerde değerlendirdiği paralar var mı" diye sordu. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da "Şiddet olayı meydana geldikten, okul saldırılarında çocuklarımızı kaybettikten sonra değil, olası riskleri ortadan kaldıracak bir mekanizmayı hayata geçirmek zorundasınız Sayın Bakan" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin 2 trilyon 458 milyar lira olarak öngörüldüğünü belirterek, bütçedeki 515 milyar liralık artışın yüzde 26,5 seviyesinde kaldığını ve enflasyon oranının altında olduğunu ifade etti. Gayrimenkul alımı ve kamulaştırma için ayrılan bütçeye ilişkin bilgi talep eden Akay, "Nerelere hangi projelere yatırım yapılacak? Öncelikler düzgün ve doğru belirleniyor mu" diye sordu.

Akay, hane halkına yapılan transferler kapsamında MESEM öğrencilerine verilen burslar ile dernek ve vakıflarla imzalanan 650'yi aşkın protokolün kapsamına ilişkin ayrıntılı bilgi isteyerek, Ahbap, Sabancı,TEMA, TÜRGEV ve Ensar gibi kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin hangi projelerde kullanıldığının ve kaynakların nasıl değerlendirildiğinin açıklanmasını talep etti.

Akay, "Maarif Vakfı'nın veya destek sağladığınız dernek ve vakıfların, fon yolsuzluğuyla ilgili olarak herhangi bir yerde değerlendirdiği paralar var mı? Bu konuda bir tespitiniz bulunuyor mu, herhangi bir inceleme yaptınız mı? 5018 sayılı Kanun kapsamında, söz konusu kaynakların riskli işlemlerde değerlendirilmemesi gerekiyor. Kamu bankalarında değerlendirilen kaynaklar olduğu gibi katılım finansmanı çerçevesinde değerlendirilenler de bulunuyor. Bu konuda belirli bir kısıtlama olmaması nedeniyle bir esneklik söz konusu. Bu konuyla ilgili sizden net bir cevap almak istiyoruz" dedi.

"İKTİDARINIZIN BÜTÇE HARCAMALARINDAKİ SİYASAL TERCİHİ EĞİTİMİN PİYASALAŞMASININ ÖNÜNÜ AÇTI"

MESEM kapsamında çalışan 14-17 yaş grubundaki öğrencilerin iş kazalarında hayatını kaybettiğine dikkati çeken Akay, 2026 yılında 37 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, diğer iş kollarındaki kazalarlabirlikte bu sayının 95'e ulaştığını belirtti. İşletmelerin denetiminde bakanlıklar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve çocuk iş kazalarının önlenmesine yönelik yeni önlemler alınması gerektiğini ifade eden Akay, örgün eğitimdeki öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi çağrısı yaptı.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, son 20 yılda Cumhuriyet'in ve eğitim sisteminin tarihsel birikiminin zayıfladığını, kamusal eğitimin temellerinin aşındığını ve eğitimde fırsat eşitliğinin yerini giderek derinleşen toplumsal eşitsizliklerin aldığını öne sürerek, "Bugün bir çocuğun aldığı eğitim niteliğini belirleyen en önemli unsurlardan birisi ailesinin gelir düzeyi olmaya başladı. Neden böyle oldu? Çünkü iktidarınızın bütçe harcamalarındaki siyasal tercihi eğitimin piyasallaşmasının önünü açtı ve nitelikli eğitim hakkını ailenin parasal gücüne bağladı" dedi.

Karaca, eğitim yatırımlarının bütçe içindeki payının 2002'de her 100 liranın 17 lirası seviyesindeyken 2027'de 8 liraya gerilediğini belirterek, derslik, laboratuvar, kütüphane ve bakım-onarım ihtiyaçlarına ayrılan kaynağın azalmasının nedenini sorarak, "Bu tamamen eğitimde sizin siyasi tercihinizdir. Sayın Bakan, eğitim altyapısını sessizce özelleştiriyorsunuz. 2015 yılında özel eğitim yatırımlarının payı yüzde 49 iken bugün 2027'de bu pay yüzde 62'lere yükselmiş" diye konuştu.

Özel eğitimin bütçe içindeki payının 2002'de yüzde 2,97 iken 2027'de yüzde 20'yeyükseldiğini belirterek, devlet okullarındaki öğretmen başına düşen öğrenci sayısının özel okullara kıyasla daha yüksek olduğuna dikkati çeken Karaca, öğretmen ve yatırım ihtiyacının karşılanması gerektiğini ifade ederek 50 bin öğretmen ataması yapılmasını talep etti.

"OLASI RİSKLERİ ORTADAN KALDIRACAK BİR MEKANİZMAYI HAYATA GEÇİRMEK ZORUNDASINIZ"

Karaca, yoksulluk ve ekonomik sorunların öğrencilerin eğitimden kopmasına neden olduğunu belirterek, TÜİK verilerine göre 15-34 yaş grubunda 970 bin kişinin ekonomik nedenlerle eğitimini yarıda bıraktığını, bunların 831 bininin lise ve altı eğitim düzeyinde olduğunu aktardı. Eurostat verilerine de değinen Karaca, 16 yaşındakiçocukların önemli bir bölümünün ekonomik nedenlerle yeterli besine erişemediğine dikkati çekti.

Karaca, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, zorunlu eğitim çağındaki tüm çocuklara ve okul öncesi eğitim alanlara okul günlerinde bir öğün ücretsiz yemek ve bir şişe su verilmesi gerekiyor. Eğitim sendikalarının yaptığı çalışmaya göre bunun maliyeti 256 milyar liraya karşılık geliyor. Buna göre, 2027 bütçesinde faiz ödemeleri için ayrılan her 100 liranın 7 lirasıyla tüm çocuklara bu imkan sağlanabilir."

Karaca, rehberlik uzmanı alım sayısının 2023'te 3 bin 604 iken 2025'te 377'ye düşürüldüğünü belirterek, çocuk, okul, öğretmen ve aileyi kapsayan okul sosyal hizmet modelinin hayata geçirilmesini önerdi. Bu modelle şiddet eğilimi ve sosyal risklerin önceden tespit edilerek çocuklara ve ailelere gerekli desteğin sağlanabileceğini ifade eden Karaca, "Şiddet olayı meydana geldikten, okul saldırılarında çocuklarımızı kaybettikten sonra değil, olası riskleri ortadan kaldıracak bir mekanizmayı hayata geçirmek zorundasınız Sayın Bakan" diye konuştu.