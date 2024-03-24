Özgür Özel, İzmir Çiğli\'de Halk Buluşmasında Konuştu

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Haber: Özgür Şengül Kamera: Kerim Uğur

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Çiğli'de düzenlenen halk buluşmasında, iktidarı emekli maaşları ve ikramiyeleri, mazot fiyatları üzerinden eleştirdi, "31 Mart günü sandıkta sen bu işin sonucunu görürsün" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Çiğli'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Çiğli Kaymakamlık binası karşısındaki alanda gerçekleştirilen halk buluşmasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Ednan Arslan, Rahmi Aşkın Türeli, Murat Bakan, Mahir Polat, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız ve çok sayıda partili de bulundu.

"ÇİĞLİ'NİN ÖNEMLİ SORUNU VAR, HARMANDALI ÇÖPLÜĞÜ.."

CHP Lideri Özel burada yaptığı konuşmada Çiğli'deki Harmandalı çöplüğü sorununa değinerek şunları söyledi:

"Yapılacak çok iş var. Öncelikle Çiğli Belediyesi'nde ufak tefek sorunlar vardı, ödemelerde ufak tefek gecikmeler oluyordu. Önümüzdeki hafta pazar günü göreve geldikten sonra o iş Onur'a emanet. Çiğli'nin önemli sorunu var, Harmandalı Çöplüğü… Onur, Çevre Mühendisi kardeşimiz. Belediyeciliğe ilk kez niyetleniyor değil. 2021'de kanalizasyon daire başkanlığı görevine geldi. Mesleği gereğince atıklar, çöpler onun konusu. Cemil Tugay ile birlikte çalışıyorlar. 4'üncü büyük alan için çalışıyorlar. Size söz veriyoruz. El ele omuz omuza verecekler Harmandalı Çöplüğü sorununu Çiğli'nin gündeminden çıkaracaklar"

"ONU ERDOĞAN'A SÖYLEYECEKSİN"

Geçtiğimiz günlerde AKP Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya'nın bir açıklamasını okuduğunu belirten Özel, "Vaadinde seçilirse İZBAN'ı aşağıya almak vardı. İZBAN'ın üstünün işletmesi belediyeye ait, altyapısı Ulaştırma Bakanlığına ait. İZBAN'ı aşağıya aldırmak için Çiğli Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya gerek yok. Söyle partine, alsın aşağıya! Elinden tutan mı var? Murat Kurum'un 65 yaşından büyükleri vapura bedava bindirmesi gibi, nerede-ne oluyor, kimin yetkisi var bilmiyorlar. Tutmuş vaat diye İZBAN'ı aşağıya indireceğiz diyor. Söyleyeceksen onu Erdoğan'a söyleyeceksin" şeklinde konuştu.

"İZMİR'DE KADIN VE GENÇLİK DEVRİMİNİ BAŞARIRSAK PEK ÇOK GENÇ VE KADININ ÖNÜNÜ AÇACAK"

Kadın ve genç adayları önemsediğine vurgu yapan Özel, şunları söyledi:

"Bunun yanında ben şunu çok önemsiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti gençlere emanet etti. Genç cumhuriyet hem gençlere emanet ayrıca Avrupa Birliği'nde en gelişmiş ülkelerden 40-50 yıl önce kadına seçme-seçilme hakkını da verdi. Biz bu seçimde bir yenileşmenin, bir değişimin içindeyiz. Bunu ülke için başarabilmek için önce partimizin sonra partimizin milletvekillerinin, belediye başkanlarının hem kadın sayısının artması hem de gençleşmesi gerekiyor. Biz MYK'da yarı yarıya kadın yaptık, parti meclisinin yaş ortalamasını 43'e getirdik. İzmir'de bugüne kadar 6 kadın belediye başkanı seçilmişken bu dönem listelere hepsi seçilecek yerlerden 9 belediye başkan adayı gösterdik. 40 yaş altı 12 belediye başkan adayı gösterdik. İşte onlardan biri Onur Emrah Çiğli'ye emanettir. Onur Emrah Yıldız Çiğli'ye, İzmir'deki bütün kadın belediye başkanlarımız önce cumhuriyet kadınlarına ayrıca cumhuriyet devrimlerine bağlı, kadın haklarına saygılı İzmir'in centilmen erkeklerine emanettir. Biz İzmir'de bu kadın ve gençlik devrimini başarırsak bu pek çok genç ve kadının önünü açacak. Partimizin rakiplerinden olumlu yönde ayrışmasını sağlayacak"

"İZMİR'İN VARLIKLARINA ÇÖKMEK İSTİYORLAR"

Özel, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın 'Yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz' söylemlerine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Birileri İzmir'in üzerine kara bulutlar getirmek istiyor. İzmir'in varlıklarına çökmek istiyorlar. İzmir'in özgürlüklerini İzmir'den almak istiyorlar bunun için adaylaştılar. İzmir'de çok sıcak karşılanmadılar. Hemen rozetleri çıkardılar, bilboardlardan ampulleri sildiler, Erdoğan'ın resimlerini kaldırdılar, kendilerinin partilerini unutturmaya çalıştılar. Onlar gelince önce İzmir'in mallarını İzmirlilerden alacaklar. Sonra başlayacaklar hayat tarzına karışmaya. Onlar Ramazan da olsa meyhaneleri gezdik, iki klip çektik diye insanları kandırdıklarını sanıyorlar. Bak işine! İzmir kimsenin hayatına karışmaz ama İzmir kimseyi hayatına karıştırtmaz da. Boğaziçi'ne atadığın kayyumu İzmir'de yapamazsın. Müsaade etmezler. Bir partinin bir şehirde ne yapacağını merak ediyorsanız seçim döneminde ne söylediğine değil başka şehirlerde ne yaptığına bakacaksınız. Yetkiyi ele geçirip de yaşam tarzına müdahale edenlere İzmir haftaya Pazar müdahale edecek."

"31 MART GENELDEKİ İKTİDARI YERELDEN DENGELEME SÜRECİDİR"

İktidarla emeklinin hakkı ve atanmayan öğretmenler için kavga edeceğinin altını çizen Özel "Bu süreç geneldeki iktidarın yerelden dengelenme sürecidir. Bizimle kavga etmek istiyorlar etmiyoruz. Eğer bizimle kavga edeceklerse onun istediği konularda değil, kimlik, mezhep siyasetinde değil emeklinin hakkı, atanmayan öğretmenler, köylüler, balıkçılar, yoksullar ve güvencesizler için kavga edeceğiz ve hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi

"31 MART GÜNÜ SANDIKTA SEN BU İŞİN SONUCUNU GÖRÜRSÜN"

İktidarı emekli maaşları ve ikramiyeleri, mazot fiyatları üzerinden eleştiren Özgür Özel, "31 Mart günü sandıkta sen bu işin sonucunu görürsün. Türkiye'de 2.5 milyon genç işsiz yaşıyor. Gençlerin yüzde 62'si öğrenimini sürdürürken ekonomik zorluklar çekiyor. Gençlerin yüzde 38'i ailesi barınma giderlerini karşılayamadığı için ya kayıt donduruyor ya üniversiteyi bırakıyor. Sinema, tiyatro, maç biletleri bir yılda yüzde 100 arttı. AKP'li belediyeler yapmadı ama CHP'li belediyeler son 5 yılda 61 tane yurt yaptı. İzmir'de de bolca yurt olacak, İzmir'de de gençlerin barınma sorununa belediyelerimiz el atacak. İzmir'de de bundan sonra halk lokantaları olacak, 4-5 yaşındaki çocuk sahibi anneler için anne kart, emekli kart olacak. İstanbul'da ne varsa Ankara'da ne varsa CHP'li belediyelerde ne varsa hepsi İzmir'de de olacak" şeklinde konuştu.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ"

Gençlere sandık çağrısında bulunan Özel sözlerini şöyle noktaladı:

"İzmir kadınların güvenle yaşadıkları, gençlerin önünün açıldığı, çalıştıkları, kimsenin memleketten ümidini kesmediği bir şehir olacak. Biz ilk önce İzmir'de gençlerle kazanacağız, kadınlarla kazanacağız, her yaştan gençlerin desteğiyle kazanacağız, Atatürkçülerle kazanacağız. Sonra İzmir'den aldığımız güçle ilk genel seçimleri hep beraber kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ecevit'in, İnönü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Biz korku ittifakının karşısında umudun ittifakıyız. Gençlere sesleniyoruz, 31 Mart'ta sandığa gelin, Türkiye'ye sahip çıkın"