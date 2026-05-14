CHP Malatya'dan Veli Ağbaba'ya destek: 'Halkın yanındaydı'

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya İl Örgütü, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik iddialara ilişkin parti il binası önünde basın açıklaması yaptı. CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Malatya halkı onun çalışkanlığını, dürüstlüğünü, Malatya sevdasını ve halktan yana duruşunu çok iyi bilir. 6 Şubat depremlerinde insanlar enkaz altındayken, herkes makamını koruma telaşındayken; Veli Ağbaba halkın yanındaydı" dedi.

CHP Malatya İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya belediye başkanları, sendika temsilcileri, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Demokrasiye, halkın iradesine, hukuka ve vicdana sahip çıkmak için toplandık" diyerek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca birçok zor dönem yaşamıştır. Hukuksuzluklar olmuş, adalet yara almış, iftiralar siyasetin aracı haline getirilmiştir. Ancak bugün yaşananlar, demokrasi tarihimizin en karanlık süreçlerinden biri olmaya adaydır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik yürütülen operasyonlar; belediye başkanlarımızı, partimizin kurumsal kimliğini ve doğrudan halkın iradesini hedef almaktadır. Yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin yükselişi durdurulmak istenmektedir. Bugün mesele; seçimde yenemediklerini yargı sopasıyla susturma çabasıdır. Bir yandan belediyelerimize operasyonlar, bir yandan kayyum tehditleri, bir yandan televizyon ekranlarında organize karalama kampanyaları, bir yandan sosyal medya üzerinden yürütülen iftiralar… Bunlar iftirayı siyaset sanıyorlar. Yalanı propaganda sanıyorlar. Karalamayı devlet yönetmek sanıyorlar. Ama biz onların dilini de yöntemini de biliyoruz. Yıllardır aynı düzen: Önce hedef göster, sonra iftira at, sonra manşet yap, sonra yargıyı devreye sok, sonra 'çamur at izi kalsın' siyasetiyle insanları susturmaya çalış."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ KORKMAZ, DİZ ÇÖKMEZ, TESLİM OLMAZ"

CHP'nin halkın büyüyen umudunu kırmak için hedef alındığını belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Ama buradan açıkça ilan ediyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz. Cumhuriyet Halk Partisi diz çökmez. Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz. Çünkü bu parti sıradan bir siyasi parti değildir. Bu parti Kuvayımilliye'nin partisidir. Bu parti bağımsızlığın partisidir. Bu parti halkın ekmeğini, emeğini ve hakkını savunanların partisidir. Bu parti saraylardan değil, halktan güç alır."

"VELİ AĞBABA HALKIN YANINDAYDI"

Yıldız, başta Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının, yol arkadaşlarının ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hedef alındığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Malatya halkı onun çalışkanlığını, dürüstlüğünü, Malatya sevdasını ve halktan yana duruşunu çok iyi bilir. 6 Şubat depremlerinde insanlar enkaz altındayken, herkes makamını koruma telaşındayken; Veli Ağbaba halkın yanındaydı. Çadır isteyenin yanında oldu. Yardım bekleyenin umudu oldu. Malatya'ya ilk ekmeği, suyu getiren oydu. Tıpkı pandemide ilk maskeyi, siperliği dağıttığı gibi. Emek mücadelesinde işçinin yanında oldu. Direniş çadırlarında emekçilerle omuz omuza durdu. Cezaevlerinde haksızlığa uğrayanların sesi oldu. Mazlumun yanında saf tuttu. Bugün ona saldırmalarının sebebi budur. Çünkü halkın yanında duranlardan korkuyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi büyüdükçe saltanat düzeni küçülüyor."

"BU AHLAKSIZ DİLİ REDDEDİYORUZ"

Yıldız, "Bugün yalnızca siyasetçilere değil; kadınlara, ailelere ve insanların onuruna yönelik çirkin iftiralar da siyaset malzemesi yapılmaktadır" diyerek şunları söyledi:

"Bu ahlaksız dili reddediyoruz. Buradan Türkiye kamuoyuna sesleniyoruz: Bir siyasi partiyi yargı sopasıyla hizaya sokmaya çalışırsanız, yalnızca CHP'ye değil, Türkiye demokrasisine zarar verirsiniz. Milletin iradesini hedef alırsınız. ve unutulmamalıdır ki bugün CHP'ye kurulan kumpas, yarın bu ülkede sandığa inanan herkes için tehdittir. Bizler korkmayacağız. Susmayacağız. Geri adım atmayacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin mayasında teslimiyet yoktur."

Basın açıklamasına katılanlar, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

"BUGÜN AYAKTAYIZ, YARIN İKTİDARDAYIZ"

Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım: "Burada bu kumpaslar bir merkezden organize ve sistemli olarak yapılıyor. İktidarın ana gövdesinin kirlendiği bir ortamda, dikkatleri başka tarafa çekmek için parti liderine ve partinin seçilmişlerine yoğun bir saldırı var, yoğun bir baskı var. Burada kişiliği, karakteri Cumhuriyet Halk Partililerle bağdaşmayanlar dayanamıyorlar, teslim oluyorlar. Kendilerini de iktidarın korumasına, onların kollarına atıyorlar. Gelecek günlerde iktidarın ayak sesleri yaklaştıkça bu tür baskılar artacaktır. Bugün ayaktayız, yarın iktidardayız. Partimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu yolda hiçbir yol arkadaşımızı satmayız ve onları yarı yolda bırakmayız. Veli Bey'in parayla ilgili bir sorunu yok. Veli Bey'in itibarla ilgili bir sorunu yok. Veli Bey, Türkiye'ye kendisini kabul ettirmiş bir milletvekilimiz. Bizim de Malatya'nın da gurur kaynağı."

"BU ÇOK ÇİRKİN BİR SİYASET ANLAYIŞI"

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu: "Verenin taşlandığı, yapanın yuhalandığı bir dönem yaşıyoruz. Ne ahlaki ne insani ne de sistemsel olarak kamusal bir davranış bu. Bu, çok çirkin bir siyaset anlayışı, çok çirkin bir saldırı. Burada benim söyleyeceğim şu; Veli Ağbaba, 1987'den beri komşuluk ilişkilerimizde, ticari ilişkilerimizde hep yakın olduğumuz, aile olduğumuz bir ailenin evladı. Hep veren taraftır, alan taraf olmamıştır. Yapan taraftır, isteyen taraf olmamıştır. Bu konuda, bu haksız ithamların ve ayak oyunlarının tutmayacağını da biliyoruz. Veli Bey'in bu konuda haksız bir saldırının eşiğinde olduğu, sadece Veli Bey şahsında değil, tüm partililerin de hedef alınmak istendiği açıktır."

"VELİ AĞBABA MALATYA'NIN GURURU, TÜRKİYE'NİN GURURU"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren: "Veli Ağbaba'nın yanında olduğumuzu buradan açık ve yüreklilikle ifade ediyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Veli Ağbaba'ya, Genel Başkanımıza ve diğer arkadaşlara yapılanları şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum. Ortada bir gerilim oluşturuluyor. Bu tür uygulamalarla hiçbir fayda sağlanamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolunda devam edecek, iktidar olacak. Bunu engelleyemeyecekler. Veli Ağbaba'yı zaten herkes biliyor. Veli Ağbaba gururumuz, Malatya'nın gururu, Türkiye'nin gururu."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE YAPILAN BU BİR ZULÜMDÜR"

Yol-İş Malatya Şube Başkanı Osman Solmazgül: "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu bir zulümdür. Cumhuriyet Halk Partisi bunu hiçbir zaman affetmemiştir, hele hele Veli Ağbaba hiç affetmemiştir. Bir insanda ahlak olmalı; namus, şeref, haysiyet olmalı. Bir insanda ahlak olmazsa zaten namus, şeref de olmaz. Veli Ağbaba'ya yapılan bu bir namussuzluktur. Dilerim, gün ola, harman ola; bir gün keser döner, sap döner. Bunlardan bunun hesabı sorulacak. Ama Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi, iki yıl biz bunu çekeceğiz, zorluklarını çekeceğiz. Ama iki yıldan sonra biz geldiğimizde, umarım bunun hesabı sorulacaktır."

"SAYIN VEKİLİMİZİN YANINDA VE ARKASINDAYIZ"

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları: "Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, Sayın Veli Ağbaba bizim derneğimizin ilk üyelerindendir. Bu nedenle de Sayın Vekilimizin yanında ve arkasındayız. Biz bugün ortaya atılanları hiçbir şekilde inandırıcı bulmuyoruz. Her zaman da Sayın Vekilimizle beraber aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu bir iftiradır. Sayın Vekilimizi gençlik kollarından bugüne kadar tanırız. Kendisinin paraya ya da pula ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. Böyle bir şeyin olmayacağını biliyorum. Bunun için de vekilimizin yanındayız, vekilimizi destekliyoruz, arkasındayız."

"BU TÜR ASILSIZ İTHAMLARLA VELİ BEY'İ ASLA YIPRATAMAZLAR"

Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara: "Şunu başta belirtelim; Veli Ağbaba, Malatya için çok büyük bir değer, Türkiye için çok büyük bir değer. Bu tür asılsız ithamlarla Veli Bey'i asla yıpratamazlar. Veli Bey; işçinin, memurun, emekçinin, çiftçinin, bütün çalışan emekçi kesimlerin Meclis'teki sözcüsüdür. Bunu her fırsatta Meclis'teki konuşmalarında gözlemliyoruz. Tabii ki bir kısım medya, bir kısım iş çevreleri Veli Bey'in bu tavrından rahatsız olmuşlardır. Onu yıpratmanın yollarını aramışlardır. Bunu da kendi ellerindeki yandaş medya ve iş birlikçileriyle kamuoyuna sunmaya çalışmaktadırlar. Bunların hiçbiri Veli Bey'in üzerinde asla leke bırakmaz."