 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman tahsis kararını eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman tahsis kararını eleştirdi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 13 ilde, 6 milyon metrekareden fazla orman vasıflı alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararını eleştirerek, ormanların yok edilmesini istedi. Barut, AKP iktidarına sandıkta hesap soracaklarını belirtti.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman tahsis kararını eleştirdi
21.01.2024 - 12:49,
Abone Ol

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 13 ilde, 6 milyon metrekareden fazla orman vasıflı alanın orman sınırları dışına çıkartılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararını eleştirerek, "Ormanları yok edecek bu kararın geri çekilmesini istiyoruz. Talanda, rant hırsıyla doğa katliamında sınır tanımayan AKP iktidarına sandıkta hesap soracağız. Yok edilmek istenen yaşama, çevreye, doğamıza, havamıza, suyumuza, topraklarımıza ve ormanlarımıza sahip çıkacağız. Onlara rağmen başaracağız. Ormanlara kıymayın efendiler, katliam kararı geri çekilsin" dedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 13 ilde 6 milyon metrekareden fazla orman vasıflı alanın orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararını eleştirdi. Barut yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Talan ve rant hırsıyla hareket eden AKP iktidarının 8119 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bingöl, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop, Tokat ve Zonguldak'ta toplam 6 milyon 74 bin 411 metrekare orman arazisinin orman sınırları dışına çıkarmasına seyirci kalınmaması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı yönündeki ibare uygulamada geçersiz kalacak. Geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi talana ve ranta açılan orman ve tarım alanlarına bir daha kavuşamıyoruz. Bu ibareyi toplum tepkisi olmasın diye koyuyorlar ve pratikte bunun gereği hiç yapılmıyor. Ormanları yok edecek bu kararın geri çekilmesini istiyoruz.

"DEĞERLERİMİZİ AKP'DEN MUTLAKA KORUYACAĞIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, sadece bu yılın ocak ayı içinde 537 proje için ÇED süreci başlatıldı. 13 Aralık 2023 tarihinde de 11 ilde yüz binlerce dönüm alan madenler için orman sınırı dışına çıkarıldı. Madenlere, hidroelektrik santralleri projelerine ve imar düzenlemelerine kurban edilecek meralarımızı, ormanlarımızı, çayırlarımızı, tarım alanlarımızı, derelerimizi AKP'nin saldırılarına karşı savunmayı sürdüreceğiz. Onların rant ve talan hırsına karşı bizim de yaşamı savunmak görevimizdir. Değerlerimizi AKP'den mutlaka koruyacağız. Talanda, rant hırsıyla doğa katliamında sınır tanımayan AKP iktidarına sandıkta hesap soracağız. Yok edilmek istenen yaşama, çevreye, doğamıza, havamıza, suyumuza, topraklarımıza ve ormanlarımıza sahip çıkacağız. Onlara rağmen başaracağız."

Çevresiyle, doğasıyla, insanıyla, eğitimi ve kültürel dokusuyla birlikte, daha yaşanabilir bir Türkiye yaratmak mümkünken, en insani talepler ve evrensel haklar AKP'nin rant hırsı ve talan anlayışıyla yok sayılıyor. Talan, rant ve yapılaşma uğruna kesilen ağaçlarımızı, yok edilen ormanlarımızı, hidroelektrik santrallerine kurban edilen derelerimizi, imar affı gibi uygulamalarla geleceği gasp edilen kentlerimizi, ovalarımızı, dağlarımızı, yaylalarımızı, köylerimizi, meralarımızı, çayırlarımızı, sularımızı korumak zorundayız. Böceğinden ağacına, çevresiyle, doğasıyla, suyuyla, kurdu kuşuyla Türkiye bizimdir. Ormanlarımız da geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu gerçeklerin dikkate alınmasını talep ediyoruz. İktidarı uyarıyoruz. Ormanlara kıymayın efendiler, katliam kararı geri çekilsin."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ayhan Barut, Adana, Çevre, Doğa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman tahsis kararını eleştirdi - Son Dakika


11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25
Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, orman tahsis kararını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement