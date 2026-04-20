CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre: "Genel Başkanımız Çarşamba Günü Meclis Başkanıyla Görüşme Gerçekleştirecek"

(İSTANBUL) - CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, ara seçim başlığıyla siyasi partilerle yaptığı temasları hatırlatarak, "Bu kapsamda yarın grup toplantımızı gerçekleştirdikten sonra çarşamba günü Meclis Başkanıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Ankara'da belediye başkanlarımızla cumartesi gününe bir toplantı tertipleyeceğiz. Yine bu hafta içerisinde milletvekili arkadaşlarımızla Genel Başkanımız yaşanan darbe süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. ve önümüzdeki pazartesi günü de en son Parti Meclisi toplantısı ve MYK toplantısı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki ortak akılla oluşan yol haritamızı sizlerle paylaşacağız" dedi.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, partisinin Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen MYK Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Yurttaşları, saat 20.00'de yapılacak Ataşehir mitingine davet eden Emre, son dönemde CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar ve ara seçim gündemiyle ilgili önümüzdeki hafta yapılacak toplantılara ilişkin bilgi verdi.

Genel Başkan Özgür Özel'in bir süredir ara seçim başlığıyla siyasi partilerle yaptığı temasları hatırlatan Emre, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda yarın grup toplantımızı gerçekleştirdikten sonra çarşamba günü Meclis Başkanıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Perşembe biliyorsunuz 23 Nisan. 23 Nisan'ın anlamı bizler için çok önemli. Hem milli egemenliğe vurgu yapılması hem de içinde bulunduğumuz ortam açısından çok daha büyük önem arz eden dünyadaki tek çocuk bayramı olması, son günlerde son haftalarda yaşadığımız o büyük acılara rağmen o bayramı da kutlayacağız ve o gün Meclis'te yine Genel Başkanımız halkımıza hitap edecek."

İçinde yaşadığımız bu darbe süreci ve belediyelerimize yönelik operasyon kapsamında, belediye başkanlarımızı 23 Nisan'daki yapacakları rutin törenler ve rutin işlerden sonra Ankara'ya davet edeceğiz. Ankara'da belediye başkanlarımızla cumartesi gününe bir toplantı tertipleyeceğiz ve belediye başkanlarımızın hepsiyle yaşanan süreçlerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Yine bu hafta içerisinde milletvekili arkadaşlarımızla, belirli gruplar biçiminde Genel Başkanımız yaşanan darbe süreciyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Önümüzdeki dönem yapılması gereken işlerle ilgili konuşulacak. Önümüzdeki pazartesi günü de en son Parti Meclisi toplantısını yapacağız. ve bir MYK toplantısı gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı somutlaşmış, son bir haftadaki ortak akılla oluşan yol haritamızı sizlerle paylaşacağız.

"Sayın Genel Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la da telefonda bir görüşme gerçekleştirmiştir"

Ancak şunu baştan ifade edelim. Biz milli iradeye inanan insanlarız. Milletin bize verdiği iradeyi, milletin bize verdiği mührü ancak millet geri alabilir. Bunun dışında olanlarla ilgili düşüncemiz nettir. Milli irade çiğnendiği anda orada bir darbe mekaniği çalışıyor demektir. O nedenle kimse bizi bırakıp yılıp gideceğimizi düşünmesin. Biz almış olduğumuz belediyelerle birlikte sonuna kadar, her türlü engellemeye, her türlü haksız hukuksuz operasyona rağmen verilen görevi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunda, belirli çevrelerde, belediye başkanlıkları ve meclis üyeliklerinden istifa edilme yönündeki bazı konuşmaların geçtiğini görüyoruz. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim böyle bir irademiz yoktur. Sayın Genel Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la da telefonda bir görüşme gerçekleştirmiştir. Kendisinin görüşlerini dinlemiştir. Kendisinin de 'alınan belediyelerle ilgili mühürleri teslim edelim ya da istifa edelim' şeklindeki bir görüşü yoktur. Bu bütün görüşmelerden sonra ki kendisiyle yüz yüze de bir görüşme gerçekleştirecektir Sayın Genel Başkanımız Ankara'da. Dediğim gibi en son Parti Meclisi toplantımız ve sonrası MYK da süreçle ilgili yeni yol haritamızı paylaşacağız."

"Yurt dışındaki temaslar aslında benzer düşünenlerin benzer yerde fotoğraf verdiği ibretlik bir durum olmuştur"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Antalya Diplomasi Forumu'nda söylediği sözlere tepki gösteren Emre, "Geçtiğimiz hafta genel başkanımızın yapmış olduğu toplantılar, yurt dışındaki temasları aslında aynı düşünenlerin aynı yerde, benzer düşünenlerin benzer yerde fotoğraf verdiği ibretlik bir durum olmuştur. Sayın Erdoğan dünyayı kana bulayan Trump ve Netanyahu ikilisiyle birlikte hareket etmektedir. Gazze Kurulu'nda bulunması da bunun göstergesidir. Bizim Sayın Genel Başkanımız ise bunun karşısında duran liderlerle birlikte toplantılar gerçekleştirmiştir. Önceki Filistin Başbakanı'yla da kucaklaşmıştır. Dolayısıyla biz dünyada böylesine kapalı, ızdırap veren rejimlerin değil, sağduyunun, demokrasinin hakim olduğu bir dünya düzeni ve savaşların bulunmadığı bir dünya düzeni istiyoruz. Bu kapsamda mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir Belediyeciliği Cumhuriyet Halk Partisi açısından örnek bir belediyeciliktir"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların devam ettiğini, son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verildiğini, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce hakkında ise soruşturma izni istendiğini hatırlatan Emre, sözlerine şöyle devam etti:

"Eskişehir Belediyeciliği, Cumhuriyet Halk Partisi açısından örnek bir belediyeciliktir. Dünyadaki belediye başkanlarının gelip ziyaret ettiği, belediyecilikle ilgilenen insanların, akademisyenlerin o şehirdeki başarıyı gelip incelediği bir yerdir. Dolayısıyla önceki dönemden başlayan bu belediyecilik anlayışı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe hanım tarafından da devam ettirilmektedir. Kendisi eski bir hakimdir. Çok titiz bir şekilde belediye yönetmektedir. Çok başarılı bir şekilde yönetmektedir. Biz belgeleriyle birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde gerçekleşen tüm usulsüzlükleri, hukuksuzlukları, soruşturulması gerekenleri teslim etmemize rağmen hiçbir şey olmamıştır. 2025 yılına geldiğimizdeki bu baskı altındaki Sayıştay raporlarında dahi Gaziantep Belediyesi'nden tutun Erzurum, Trabzon, Samsun, Konya vesaire ne kadar belediye varsa, büyükşehir, ne kadar usulsüzlükler olduğu yazılmaktadır. Yolsuzluk ve usulsüzlükler başlıklı toplantılarımızda ayrıca bunların detayına yer vereceğiz."

Tüm bunların karşısında kara propaganda dedim. Neydi o? Operasyonlar başladığında operasyonlarda sanki ele geçirilmiş gibi olmayan şeylerden bahsedilmişti. En basitinden jammerın taşındığı bavullarda paralar var denmişti. Soruşturmalarda gözaltına alınan isimlerle ilgili olmayan paralardan bahsedilmişti. Olmayan delillerden bahsedilmişti. Yok, parkelerin altında dolarlar dediler. Soruşturmada katiyen ele geçirilmeyen başka spot görüntüleri servis vererek sürekli bir algı operasyonuna giriştiklerini söylemiştik."

Uşak'ta otelde çekildiği iddia edilen görüntülere yanıt: "Olayın Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiçbir ilgisi yoktur"

CHP Sözcüsü Emre, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki iddialara da soruşturma belgesiyle yanıt verdi. Emre, şunları söyledi:

"Uşak Belediyemizin operasyon sonrasındaki bir görüntü ve görüntü sonrasında hemen, bakın hemen ilk MYK toplantımızda, hemen oy birliğiyle bir disiplin işlemi başlatılması konusunda karar vermiştik. Birkaç gün sonrasında usulü işlemler yapıldıktan sonra YDK'ya tedbirli bir şekilde dosyası gönderildi, tedbirli gönderildiğinde o tedbir kalkana kadar ihraç olmuş gibi işlem görüyorsunuz. Bu kadar açıkken Uşak'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne bize, biz yöneticilere bir kara propaganda yapılmaktadır. Bunun devamında da hakikaten insan anlatırken utanç duyuyor. Efendim, sözüm ona operasyonda otelde çekilen bir takım görüntüler varmış. Bu görüntülerde de işte Cumhuriyet Halk Partililer varmış. Bakalım onlar içinden neler çıkacakmış gibi türlü türlü iftiralar... Sanki oralarda bir otelde kayıt yapılmış gibi."

"Görüntüler, yurt dışından internet sitelerinden indirilen görüntülerdir"

Halbuki bakın elimizde orada yapılan soruşturmayla ilgili belge bilgiler vardır. Orada bir muhasebecinin bilgisayarında ele geçirilen görüntüler, yurt dışından internet sitelerinden indirilen görüntülerdir. Türkiye'de değildir. Bir muhasebecinin kendi bilgisayarından çıkmıştır. Olayın Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiçbir ilgisi yoktur. ve buna ilişkin dijital materyal inceleme ve çözümleme tutanağında bu vardır. Altında o görüntüler yer aldığı için o görüntüleri burada göstermemek adına altındaki kısmı burada göstermiyoruz. Ancak başlık budur. Burada görüldüğü üzere incelenen tutanak ve devamındaki görüntüleri, belki özellikle basın mensuplarına gösterebilirim ama ekranda göstermek istemedim. Bunların, bir gizli çekim, şantaj bilmem ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir yöneticisiyle zerre ilgisi yoktur. Ama öylesine bir ahlaksızca saldırı altındayız. Öylesine büyük bir kara propaganda altındayız. Yani toplum nezdinde son yıldır, hem son yerel seçimde birinci parti olmamız hem son bir yıldan beridir Türkiye'nin birinci parti pozisyonda bulunmamızı sindiremeyen bir aklın yapmış olduğu büyük bir kötülük vardır. Dolayısıyla tüm bunlara baktığımız zaman burada da gösterdim, incelenen laptop bilgisayarın yani marka modeline kadar, IMEI numarasına kadar yazmaktadır, bir muhasebeciden çıkan. Tüm bu kirlilik karşısında biz sağduyumuzu koruyarak, ülkemizin üstün menfaatini koruyarak mücadeleye devam edeceğiz.

Bizim mücadelemiz tarihi bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz, 100 yıllık Cumhuriyet, 100 yılı geçtik, 103. yıla geldiğimiz Cumhuriyetin kapanmak istenmesi ve bir monarşiye dayalı bir düzenin hayata geçirilmek istenmesine yönelik bir akılla mücadeledir. Bizim mücadelemiz iyiyle kötünün mücadelesidir. Haklıyla haksızlığın mücadelesidir. Dolayısıyla biz burada davamızda haklıyız. Biz partili arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar saldırıya uğradığı bir ortamda gücümüze güç katarak, üye sayımızı her gün arttırarak meydanlarda, mitinglerde, yurttaşlarımızla konuşmaya devam edeceğiz."

"Gülistan Doku olayı Susurluk benzeri bir skandaldır"

Gülistan Doku soruşturması ile "Türkiye'nin Susurluk benzeri bir skandalla karşı karşıya" kaldığını söyleyen Zeynel Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünebiliyor musunuz? Bir şehirde bir genç kız katlediliyor. O genç kızın soruşturulduğu dosyalarla ilgili soruşturma evrakları içinden çıkartılıyor. İçinde emniyet görevlileri var. Bu devletin valisi var. Sırtı sıvazlanan, bu iktidar döneminde görevlere getirilen, terfi ettirilen, başka illere vali olarak gönderilen ve gencecik bir kız çocuğunun yaşamından koparıldığı, buna karşılık Sağlık Bakanlığı'nın verilerinin çıkartıldığı, gizlendiği, iletişim numaralarının, HTS kayıtlarının saklandığı, kamera kayıtlarının söküldüğü, bütün bunları yapanların göstermelik olarak birden fazla kez baraj boşaltarak intihar ettiği propagandası yaparak bu ülkeye verdiği maddi manevi kayıp çok büyüktür. Büyük skandaldır."

Biz bu iktidar döneminde, çeyrek yüz yıllık AK Parti iktidarı döneminde çok hukuksuzluk gördük. Çok yargılamalarda haksız tutuklanma gördük. Ama son yıllara geldiğimiz zaman öylesine büyük bir çürüme var ki, adliyeye gidiyorsunuz, adli emanetten altınlar, paralar çalınıyor, gidiyor. Adliyeye gidiyorsunuz, Gaziantep Adliyesi'nde mübaşirinden tut da görevlisine kadar uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Adliyeye sığınıyorsunuz. Adliyenin yapmadığı usulsüzlük kalmamış. Canınız gitmiş. Ailenizden biri kaybedilmiş. Görülmedik usulsüzlük kalmamış. Mutlak bir çürümenin altındayız. Bu böyle, bu düzen böyle gitmez. Bu düzen elbette değişecek."

"Çeşitli önerileri var, yüz yüze de buluşacaklar"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi sormasının ardından Emre, "Sayın Genel Başkanımızla konuştular. Çeşitli önerileri var, yüz yüze de buluşacaklar. Ama daha evvel söylediğim gibi kamuoyuna yansıyan şekilde, 'belediye başkanlıklarından istifa edelim, meclislerden istifa edelim' gibi bir düşüncesi söz konusu değil. Bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüşleri vardır. Bunlar görüşüldü. Ama dediğim gibi tüm belediye başkanlarıyla yapılan toplantı, milletvekilleriyle yapılan toplantı, en son partinin kurultaydan sonraki en yüksek karar organı Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Peşine yapılan MYK toplantısıyla birlikte yeni yol haritamızı sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın önerilerine CHP Lideri Özel'in nasıl baktığının sorulması üzerine ise Emre, "Öneriler hepsi kıymetli, çok böyle temelde çelişen görüşleri yok" yanıtını verdi.