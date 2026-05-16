Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün devre dışı kaldığı dönemde gençliğin eyvahı da kimseye eyvallahı da olmayacak

16.05.2026 19:52
AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi görüşten, hayat tarzından, inançtan, bölgeden, kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir" dedi. Gençlere önemlii mesajlar veren Erdoğan, "Terörün devre dışı kaldığı bir dönemde gençliğin eyvahı olmadığı gibi kimseye de eyvallahı olmayacak" ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti  Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"SİZLERLE BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYORUZ" 

"Sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, girişimcilik ruhunun, üretimin, emeğin merkezi koca eline hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Samimiyetiniz için, coşkunuz için, teşrifleriniz için, bir ve bütün olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerimizi burada buluşturan Cenab-ı Allah'a hamdolsun.

Şunu hepinizin çok iyi bilmesini isterim. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek. Bu can bu tende olduğu müddetçe siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız, gönüldaşlığımız. inşallah devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var. Sizlerle birlikte destanlar yazıyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Siz gençlerimizle bu yollarda beraber yürüyor, yağan yağmurda beraber ıslanıyor. her şey Türkiye için diyerek gece gündüz çalışıyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE HARCANAN KAYNAKLAR ARTIK HİZMET İÇİN KULLANILACAK"

Sevgili gençler, terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizin için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine kor ateşler düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatları henüz ömürlerinin baharındayken hayattan koparılmasın, taze bir gonca gibiyken solup gitmesin istiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynaklar artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya teknolojiye harcansın istiyoruz. Bakın milletimiz yakın tarihimizde gençliğim eyvah diye çok ayıplandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı yeni dönemde geçtiğin eyvahı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN HER BİR GENCİ BİZİM İÇİN AYNI DEĞERDEDİR”

Çünkü hangi görüşten, hangi hayat tarzından, hangi inançtan, hangi bölgeden, hangi kökenden olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir genci bizim için aynı değerdedir, aynı önemdedir, başımızın tacıdır. Her bir gencimiz aileleriyle birlikte bu ülkeyi yaşatan ocağın en gür meşalesi, birlik bahçemizin en güzel fidanıdır. Varsın birileri size sürekli karamsarlık aşılasın. Varsın birileri sizin umutlarınızı karartmaya çalışsın. Biz sonuna kadar güveniyoruz. Allah'ın izniyle geleceğin bilim insanları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin sanatkarları, şairleri, edipleri, ressamları sizin içinizden çıkacak. Geleceğin fikir mimarları, düşünce adamları içinizden çıkacak. Geleceğin bürokratları, siyasileri bakanları, inşallah Cumhurbaşkanları sizin içinizden çıkacak.

"DÜNYA NASIL ESKİ DÜNYA DEĞİLSE, TÜRKİYE'DE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

Mazlumların gölgesinden medet umduğu, zalimlerin parmak sallamaya cesaret edemediği, hakkın, adaletin. huzurun adresi olan Türkiye sizin omuzlarınızda yükselecek. Şunu bugün bir kez daha. tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan siz dersiniz. Yeryüzünde iyiliğin, barışın, huzurun bayrağını dalgalandıracak olan sizlersiniz. Kan kaybeden insanlığın vicdanına merhem olacak olan sizlersiniz. Yeryüzünün bize emanet ettiği bu şuuru taşıyacak sadece insanların değil canlı cansız her varlığın hukukunu gözetecek olan sizlersiniz. İnsanın tüketim nesnesine dönüştürüldüğü bir çağda insana asli hüviyetini özlü olduğunu hatırlayacak olan yine sizlersiniz. Sevgili genç kardeşlerim bugün artık avucunuzun içindeki telefonlara sığan bir dünya var. Dünya nasıl eski dünya değilse, Türkiye'de eski Türkiye değil.

"MASADA SÖZÜ DİNLENEN, SAHADA GÜCÜ HİSSEDİLEN BİR TÜRKİYE VAR" 

Bugün her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Dünyada krizler yaşanırken dimdik ayakta duran bir Türkiye var. Masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir Türkiye var. Bütün bunların arkasında sizin emeğiniz, sizin heyecanınız, sizin alın teriniz var. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulmuş durumdayız. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzü biliyoruz. Potansiyelimizin farkındayız. Nasıl savunma sanayinde dışa bağımlılığı kırdıysak nasıl enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak nasıl terör örgütleriyle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek ekonomide de istihdamda da teknolojide de daha güçlü bir Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Yeter ki heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim. Ne diyor bayrak şairimiz? Ayrif Nihat Asya; "Işığı önüne al yürü. Gölgen de arkandan ister gelsin, ister gelmesin." Bunun için ne diyoruz? Durmak yok, durmak yok.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 16.05.2026 20:19:00.
