Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu (EK VİDEO VE HABER EKLENDİ)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİH YAZMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BULUNMAZ BİR FIRSAT VAR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de Yenişehir Salonu'nda düzenlenen partisinin 8'inci İl Olağan Kongresi'ne katıldı. Konuşma yapacağı sahneye, hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un 'İçim Yanar' şarkısı eşliğinde çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre şarkıyı dinledi.

Salon Türk ve parti bayraklarıyla süslenirken, duvarlara; 'Elimdeki tabanca teker teker atayi, dünyanın mazlumları Erdoğan'a bakayi', 'Türkiye'nin yüz ölçümünü büyüten, Rize'mizden Türkiye'yi dünyada büyüten Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun', 'Z kuşağı Rize uşağı', 'Güneysu'nun evladı Şam'ın fatihi Recep Tayyip Erdoğan', 'Korku sardı düşmanı Suriye'den Halep'e, sen dünya liderisin, diğerleri talebe' yazılı pankart asıldı.

Partilileri ve hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, sözlerine "Kalbi pamuk gibi yumuşak zekası bıçak gibi keskin, hayali enginlere sığmayan azmi dağları deviren uşaklar, kıymetli hanımefendiler, gözümün nuru sevgili gençler, değerli yol ve dava arkadaşlarım. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Buradan Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki, yaylalarındaki, hanelerindeki kardeşlerimi ayrı ayrı muhabbetle kucaklıyorum. Yeşiline, mavisine, yaylasına, deresine, suyuna havasına vurgun olduğum her şeyden önemlisi insanına aşık olduğum ana yurdum, baba ocağım Rize'de bizleri tekrar buluşturan rabbime hamdolsun. Kongremiz Rize'mize, milletimize, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun" diyerek başladı.

'DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ, ÇOK MESAFEMİZ VAR'

Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Allah rızasını kazanma, ülkeye ve millete hizmet etme yolunda daha gidecek çok yolumuz, çok mesafemiz var. Bir evladınız olarak bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye'yi 3'üncü dünya ülkesi mevkisinden aldık, dünyanın en güçlü, sözü dinlenir, hatırı sayılır ülkelerinden biri haline getirdik. Türkiye Yüzyılı'nda da aynı Karadeniz azmiyle çalışmaya, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

'İÇİ BOŞ PALAVRALAR ATMIYORUZ'

Türkiye'yi 2023 vizyonuyla buluşturmanın kendisine nasip olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Bununla yetinmedik, Türkiye Yüzyılı'yla çıtayı biraz daha yukarıya taşıdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten bölgesel ve küresel meselelerdeki belirleyici rolümüze kadar son dönemde attığımız her adım Türkiye Yüzyılı'nın yapı taşları mahiyetindedir. İnşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin inşasını da bizden sonraki nesiller eliyle yine bu dava, bu kadro gerçekleştirecektir. Tabii biz bunları söylerken birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Bunları söylerken kendimize ait olmayan, doğruluğu, yanlışlığı tartışmalı verilere de dayanmıyoruz. Hele hele birilerinin yaptığı gibi emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız binlerce yıla sarih medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. Artık 22 yılını geride bırakan iktidarımızda ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir."

'BU MİLLETE BAŞARIMIZI DEĞİL, CANIMIZI DA BORÇLUYUZ'

Erdoğan, "Kalbimizi ruhumuzu ve gözümüzü kendisinden hiçbir zaman ayırmadığımız milletimizin gönlündeki sarsılmaz yerimizdir. Biz, bu millete sadece siyasi mücadelemizdeki başarımızı değil, canımızı da borçluyuz. FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi başlattıkları darbe girişiminde gözünü kırpmadan kıyam eden, ölüme yürüyen binleri, on binleri, yüz binleri, milyonları nasıl unutabiliriz? İstanbul'da indiğimiz havalimanının etrafını, Ankara'da Külliye'nin çevresini adeta canlı kalkan olarak saran tunç yürekli yiğitleri nasıl unutabiliriz? Hainlerin silahlarının namlularına göğüslerini siper ederek, tanklarının altına yatarak, mermilerin üzerine yürüyerek, her biri adeta süper kahramana dönüşen kardeşlerimizi nasıl unutabiliriz? Onları ve verdikleri mücadeleyi unutursak kalbimiz taş kesilir" diye konuştu.

HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye'nin güneyinde yaşanan gelişmelere ilişkin mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi de güneyimizdeki tarihi gelişmeleri hayırlı sonuçlara tebdil etmeye yönelik çabalarımızla da terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızla, ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızla ülkemizi her alanda geleceğin karmaşık dünyasına hazırlamaya yönelik teknolojik ve diplomatik ataklarımızla velhasıl süreci sancılı da yürüse, sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz. AK parti kongrelerimizin bile özünde bu anlayış var. Hep söylediğimiz gibi biz ülkenin ve milletinin kaderiyle kendi kaderi bütünleşmiş bir partiyiz. İşte böyle bir ittifakız. AK Parti ve Cumhur İttifakı ne kadar güçlü ne kadar üretken ne kadar kucaklayıcı olursa, unutmayın Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşması, milletin hayallerine kavuşması da o kadar, kolay hızlı etkin şekilde gerçekleşir."

'TARİH YAZMAK İÇİN ÖNÜMÜZDE BULUNMAZ BİR FIRSAT VAR'

Erdoğan, bir kez daha tarihe not düşmek, tarihe mal olmak, tarih yazmak için önlerinde bulunmaz bir fırsat olduğunu söyleyerek, "Bunun için AK Parti'nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir dönüşümden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ŞEY ÜRETMEDEN SİYASET YAPILAMAZ'

Türkiye'nin en büyük sorunun tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olması olduğunu ifade eden Erdoğan, "Rabb'imiz bize ancak çalıştığımız kararının karşılığı olduğunu bildiriyor. Hiçbir şey üretmeden, hiçbir aksiyon almadan hiçbir riske girmeden, hayatın diğer alanlarında başarı sağlanamayacağı gibi siyaset de yapılamaz. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla sadece seviyesiz polemikle, yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyin. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur" dedi.

'DAVAMIZA HİZMET ETMEYE BAKACAĞIZ'

Partililere uyarıda bulunan Erdoğan, "Kardeşlerim; hangi görevde olursanız olun, ister il başkanı olun ister belediye başkanı olun, ister milletvekili olun. Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını gereğini istiyorsa onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben genel başkanınız olarak varsa; sizlere hakkımı helal etmiyorum. Bazılarına bu söylediklerim zor gibi gözükebilir. Ama bilin ki bu genel başkan, bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri ben buradan haykırmam lazım. Hepinizin bunu bilmesi lazım. Bazı arkadaşlarım bu söylediklerimi imkansız görebilir, halbuki ne diyor şair; 'Davası hak olanın yardımcısı Allah'tır, hak olan davada zafer muhakkaktır'. Öyleyse biz siyasetimizi yaparken başka hiçbir şeye ve hiç kimseye değil, hak olan davamıza hizmet etmeye bakacağız. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum; bunları herhangi bir çıkar, kazanç, makam, mevki beklentisiyle değil, davamızın bizlere yüklediği mesuliyet bilinciyle yapmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde partiyi ticarethaneye çevirirsiniz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TİCARETHANE GİBİ ÇALIŞAN YETERİ KADAR PARTİ VAR'

"Sinsi ayak oyunlarıyla kapalı kapılar ardında yürütülen siyaset mühendislikleriyle işimiz olamaz" diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi çalışan yeteri kadar parti var, sivil toplum kuruluşları var, belediye ve benzeri yer zaten var ama AK Parti böyle olamaz. Millete hizmet için kendilerine tahsis edilen kaynakları kimi terör örgütlerine aktarır, kimi çeşitli organizasyonlar üzerinden yağmalar, kimi hiçbir eser üretmeden çarçur eder, kimi nefsini tatmin için etrafına dağıtır, kimi siyasi kariyerini inşa etmek için kullanır. Bunun adı siyaset değildir açık söylüyorum millete ihanettir. Yüce Mevla bizi böyle durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Daha önemlisi bizim böyle süfli tartışmalarla işimiz olamaz. Çünkü biz cumhuriyetimizin ilk 80 yılından yapılandan 3 kat, 5 kat, 10 kat, 20 kat fazlasını, 22 yıla sığdırmış bir iktidarız"

'SİYASİ İKLİMİ ÜLKEMİZE HAKİM KILMAKTA KARARLIYIZ'

Kongreleri bir diriliş, bir şahlanış, bir enerji yenileme zemini olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, "Bizim yüreğindeki umut ateşini sürekli harlayarak canlı tutan, ruhundaki zafer heyecanını sürekli besleyerek yükselten, inancını ve azmini mıh gibi zihnine yerleştiren, gece gündüz çalışmaktan yüksünmeyen, milletimizle her daim hemhal olmaktan keyif alan, velhasıl partimizi başarıdan başarıya koşturacak kadrolara ihtiyacımız var. İnşallah büyük kongrelerimizle yeni bir döneme kapı açacağız. Hedefimiz AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmaktır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı ilmik ilmik işleyecek bir siyasi iklimi ülkemize hakim kılmakta kararlıyız. Attığımız her adımın bu gayeye yönelik olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'ONLARIN MÜSEBBİPLERİNİ ALLAYIP, PULLAYIP PAZARLARLAR'

Ülkeye kazandırdıkları eser, hizmet ve yatırımlarla konuştuklarını kaydeden Erdoğan, "Bizler eserlerimizle, yatırımlarımızla ve icraatlarımızla konuşuyoruz. Şayet biz ülkenin her karış toprağına kazandırdığımız eserleri, çeşitli vesilelerle hatırlatmazsak ne olur biliyor musunuz? Kifayetsiz muhterisler gelir. Onların yüzde biri, binde biri, milyonda biri mesafesinde, kıratında değerinde olmayan işleri büyük başarılar diye millete yutturmaya çalışırlar. Küresel medyanın ve sosyal medyanın desteğiyle milletimizin zihnine yalan, yanlış, çarpıtılmış haddinden fazla büyütülmüş sıradan faaliyetleri sinsice işlerler. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere CHP'li belediyelerin olduğu şehirlerimizin içler acısı hali ortadayken onların müsebbiplerini allayıp, pullayıp pazarlarlar" dedi.

'O CİLANIN ALTINDAKİ REZİLLİKLERİ BİRER BİRER İFŞA EDECEĞİZ'

Her konudaki başarılarıyla heybelerinin ağzına kadar dolu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gittiğimiz her şehirde her büyük toplantıda icraatımızı anlatmamızdan rahatsızlık duyanlar veya bunu gereksiz görenler, işte bu tabloya bakmalıdır. Milletimizin emperyalistlerin desteğiyle sahnelenen bu çirkin oyuna gelmemesi için önce kendi yaptığımız işleri her fırsatta anlatacağız. Eğitimiyle, sağlığıyla güvenliğiyle, yargısıyla, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, sosyal destekleriyle, sanayi ve teknoloji atılımlarıyla, kadınlara ve gençlere yönelik özel programlarıyla velhasıl her konudaki başarılarımızla heybemiz ham dolsun ağzına kadar dolu. Aynı şekilde karşımızdakilerin yalanlarını ve o cilanın altındaki rezillikleri birer birer ifşa edeceğiz. Bu bizim Türkiye'ye çağ atlatmış bir parti olarak en az diğer vazifelerimiz kadar önemli bir sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

RİZE'YE 22 YILDA 309 MİLYAR LİRA YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yılda Rize'ye toplam 309 milyar lira tutarında kamu yatırımı kazandırdıklarını söyledi. Erdoğan, ayrıca Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Demiryolu Projesi'yle Ankara ile Karadeniz Bölgesi ve Karadeniz ile sınır olan Gürcistan arasında demir yolu ulaşımı sağlamayı da planladıklarını duyurdu. Karadeniz Sahil Demiryolu projesine ilişkin Erdoğan, "Rize, Trabzon, Artvin illerimizi demir yoluyla birbirine bağlıyoruz. Böylelikle Rize'miz de demir yoluyla tanışmış olacak" ifadelerini kullandı.

Kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Rize İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.