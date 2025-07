Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Kanunu\'nun yıl dönümünde gençlerle buluştu (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında bir araya geldiği sporcular ve gençlerin önerilerini dinledi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından hazırlanan video izletildi.

Programda, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun sigarayla mücadele eden kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Sigara salgınıyla mücadelede etkin politikaların ancak güçlü bir siyasi liderlikle mümkün olduğuna dikkati çeken Durgut, halk sağlığı açısından çok önemli bir reform olan 19 Temmuz dumansız hava sahasının yasallaşmasının yıl dönümünde olduklarını anımsattı.

Sigara endüstrisinin binbir yüzünün olduğunu söyleyen Durgut, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu zehir tezgahında gördüğünüz gibi renkli ambalajlar, aromalar ve yeni yalanlarla başta çocuklar olmak üzere, kırılgan toplulukları hedef almaya devam ediyorlar. Maskeleri düştükçe yeni maskeler buluyorlar. Tehlikeli ürünlerini şekerli, meyveli aromalarla gizlemeye çalışıyorlar. Bu seneki Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Tütünsüzlük Günü teması sigara endüstrisinin maskesini düşürmek olarak belirlenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'm bugün burada okuyan, düşünen, uygulayan, neticelendiren birbirinden parlak gençlerle beraber sigara endüstrisinin maskesini düşürmek için buradayız"

Sağlık Bakanlığı çalışanı Gülseren Sakarya ise bu yıl Avustralya'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresinde Türkiye'yi temsil edeceğini ifade ederek 7'si TEKNOFEST'te olmak üzere 27 farklı ödül kazandığını, TEKNOFEST genci olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Çevre için mücadele eden genç bir bilim insanı olarak sigaranın sadece sağlığa zararı değil, çevreye olan zararından da bahsetmek istediğini belirten Sakarya, "Sigara izmaritleri her yıl milyonlarca litre suyu kirletiyor ve tonlarca toprağı zehirliyor. Orman yangınları, plastik atık krizleri, şehir kirliliğinin ana sebebi sigara izmaritleri ve bir sigara izmariti 100 litre suyu zehirliyor. Ayrıca sigara üretimi için 600 milyon ağaç her yıl katlediliyor. Bu her iki saniyede bir ağaç demek. Ayrıca tütün dünya üzerinde en yüksek pestisit oranına sahip olmakla beraber sadece topraklarımızı çoraklaştırmıyor aynı zamanda yeraltı sularımızı da zehirliyor. Yani sadece sağlığımızı değil, geleceğimizi de karartıyoruz." dedi.

"Tütün endüstrisi sadece satıştan değil, çevreye verdiği zarardan da sorumlu tutulmalı"

Sakarya, parlak ambalajların, mentollü kokuların, pembe tasarımlarla sunulan renkli sigara reklamlarının arkasında aslında kesilen ağaçlar, kirletilen okyanusların olduğunu ve bu konuda artık susmayacaklarını vurgulayarak, "Tütün endüstrisi sadece satıştan değil, çevreye verdiği zarardan da sorumlu tutulmalı. Tüm bu zararı aynı zamanda vergilendirmeyle ödemelidirler. Çünkü bir zarar meydana geldiğinde bedenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz ödüyoruz." diye konuştu.

Milli Futbolcu Kaan Ayhan, hem ailesinin hem de futbolun kendisini sigaradan uzak tuttuğu için şanslı hissettiğini belirterek, bu yüzden kendisini bir örnek olarak gördüğünü kaydetti.

Kendi çocukları ile genç sporculara örnek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, hala stadyumlarda fazlasıyla sigara tüketimi ve onunla birlikte oluşan olumsuz şartlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kaan Ayhan, "Belki de biz futbolcular elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Futbol kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Taraftarımız da işte stattaki seyircilerimiz de hava kalitesini biraz daha yükseltebilirse bizlerle birlikte çok güzel bir ligimiz, çok güzel futbol olacak ve keyif alacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğun var" sorusu üzerine Kaan Ayhan 2 cevabını verdi. Bunu üzerine Erdoğan, "Maşallah. Ama durmak yok değil mi? yola devam." dedi.

Ayhan, çocuklarının yaşlarının 1 ve 3 olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.

"Sigarayla mücadele yasasıyla hedefi tam merkezden vurdunuz"

Paralimpik sporcu Miray Ulaş, Erdoğan'a suyun üzerinde özgürlük hissiyle yarıştığını, fakat suda tütün endüstrisinin izmaritleriyle karşılaştığını belirtti.

Sahillerde toplanan çöplerin çoğunluğunu izmaritlerin oluşturduğunu aktaran Ulaş, "Bu sadece çevre kirliliği yaratmıyor aynı zamanda denizdeki yaşamı da doğrudan etkiliyor. Sigara içmek bireysel bir tercih değil, çevremizi de etkiliyor, ekosistemi de bozuyor. Bundan kaynaklı sahillerde, plajlarda sigara içmenin engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nefes almak ve temiz çevre en temel haktır ve biz bu hakkı kazanmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Milli okçu Elif Berra Gökkır, Türkiye'nin yıllarca tütün endüstrisinin hedefinde olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bence siz sigarayla mücadele yasasıyla hedefi tam merkezden vurdunuz. Şimdi ise biz gençler tütün endüstrisini hedefe koyuyoruz. Türkiye tüm tütün ürünlerinden arınmış, tamamen sigarasız bir ülke olmalı. Dünyada bu vizyonla hareket eden İngiltere, İrlanda, Avustralya gibi ülkeler var. Biz de ülkemizde dumansız hava sahamızı geliştirebilir, elektronik sigaranın girişini engelleyebilir, çocuklar ve gençler için sigaraları erişilmez hale getirebiliriz." önerisinde bulundu.

Erdoğan da Gökkır'a teşekkür etti.

Trabzonspor U19 takımı sporcularından Ömer Faruk Duymaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikotin torbalarından söz ederek, şöyle devam etti:

"Bu maddeler sigarayı bıraktırmak için piyasaya sürülmüş gibi gösterilse de aslında çeşitli maddelerin birleşimiyle oluşan hafif dozlu bir uyuşturucudur. Ülkemizde özellikle spor camiası içerisinde oldukça fazla görülmektedir. Ağız içinde kullanılan bu madde aynı anda vücuda 10 tane sigara içmiş kadar nikotin yüklüyor. Bu nedenle kullanan kişi çok kısa süre içerisinde bağımlı hale geliyor. Futbol camiası içerisinde de yaygınca kullanılan bu madde hem ulaşılması kolay hem de görünmez olduğu için kimse tarafından fark edilmeden kullanılabiliyor, tüketilebiliyor. Aynı zamanda bu madde uzun kullanımlarda çok ciddi şekilde sağlık sorunlarına sebep oluyor. Pankreas kanseri, yemek borusu kanseri, felç gibi hastalıklar... Ben genç bir sporcu olarak bu tür yasadışı nikotin ürünlerinin ülkemize girmesinin kesinlikle engellenmesi gerektiğini düşünüyorum."

Otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan makina mühendisliği öğrencisi ve MCT Sensor Merkutech Takımı kaptanı Hasan İnan, ekibiyle birlikte uluslararası birçok yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerini ve TEKNOFEST'te yaptıkları projeyle güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini bir nevi yeni teknolojiymiş ve sanki zararı yokmuş gibi gençlere pazarlamaya çalıştığını aktaran İnan, "Bizler mühendis olarak iyi biliyoruz ki bu ürünler hem içeriği hem de sahip olduğu çalışma prensibi sebebiyle ciddi tehlike arz ediyor. Bu hususta gençlik elektronik sigara konusunda büyük tehdit altında. Bizler elektronik sigaraların her koşulda ülkemize girişinin engellenmesinde devletimizle beraberiz. Özellikle elektronik sigaraların ülkemizde yolcu yanında girişini daha fazla kısıtlamamız ve kaçak satış ile mücadele etmemiz gerek. Bu ürünlerin erişilebilirliğini azaltabilirsek biz gençleri korumuş oluruz. Sizin kararlı iradenizle bu mücadeleye yeni çağın mühendisleri olarak tam destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnan'a teşekkürlerini iletti.

"Tütün endüstrisi bizlerin aklını hedef alıyor"

Milli Tekvandocu Fatma Zehra Akyazıcı, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ettiğini ve başarılarını disiplinli bir hayata ve tüm bağımlılıklardan uzak durmaya borçlu olduğunu belirterek, "Bazı yaşıtlarımın çok küçük yaşlarda elektronik sigaralarla tanıştığını ve bağımlılığa adım attıklarını görüyorum. Bu ömür boyu sürecek bir tutsaklık demek ama bu tuzağa düşmek istemiyoruz. Sizin liderliğinizde bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.

19 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Yılmaz'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine sağ bekte oynadığını belirterek, "Yaşıtlarımın birçoğu elektronik sigara ya da nargileyle tanışıyor. Sosyal medya, dijital içerikler, renkli ambalajlar... Tütün endüstrisi bizlerin aklını hedef alıyor. Sigara bütün bağımlılıkların giriş kapısı, illegal bağımlılıkların kapısını aralıyor. Aslında bu gençlerin hayatları ondan sonra kararmaya başlıyor." diye konuştu.

Milli yüzücü Doruk Yoğurtçuoğlu da yüzücülerin hem okul hem de spor hayatını birlikte yönetirken çok vakitlerinin olmadığını ve bu kısıtlı zamanlarının birçoğunu sosyal medyada geçirdiğini söyledi.

Yoğurtçuoğlu, "Ancak sosyal medya platformlarında yüksek takipçili kişilerin sigarayı havalı gösterdiğine, sigara içenlerin birer rol model olduğunu görerek, üzülerek şahit oluyoruz. YouTube ve TikTok gibi sosyal mecralarda sigara bir sosyal kabul aracı gibi sunuluyor. Bu reklamlar gizli ama çok etkili. Gençlerin bu sinsi reklamlara kanmaması ve koruması için hep birlikte harekete geçmeliyiz. Çünkü tütün endüstrisi dikkat çekici içeriklerle gençlerin aklını çelmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

"Biz gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yaren Duman, kamuya ait olan açık alanlarda da sigara kullanımının sınırlandırılması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.

Özellikle üniversiteler gibi gençlerin vakit geçirdiği alanların, kampüslerin dumansız olması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Duman, "Benim üniversitem olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi dumansız kampüs projesine önemli bir adım attı. Şimdi buradan tüm üniversiteler için, başta YÖK olmak üzere tüm üniversite yönetimlerine seslenmek istiyorum. Kampüslerimiz lütfen nikotinsiz ve dumansız olsun. Bizler sağlıklı bir ortamda yetişmek istiyoruz." isteğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'la bu konuyu konuşacaklarını aktardı.

Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Elif Nur Şahin de KADEM gönüllü gençleri olarak tütün endüstrisinin öncellikli olarak kadınları, gençleri ve çocukları hedef aldığını aktardı.

Şahin, şöyle devam etti:

"Özel tasarlanmış ürünlerle zarafet ve özgürlük gibi kavramları kullanarak kadınları hedef almaktadır. Bugün kadınlar arasında sigara kullanımı artarken, tütün kaynaklı hastalıklar da kadınların ölümlerinde neden haline gelmiş bulunmaktadır. Sigaranın kadın sağlığına özgü ciddi başka sonuçları da bulunmaktadır. Bunlar gebelikte düşük, erken doğum, kısırlık, bazı kadın kanserleri gibi rahatsızlıklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettiniz. Biz gençler için bu durum çok kıymetli çünkü güçlü bir aile ancak güçlü ve sağlıklı bireylerin bir araya gelmesiyle oluşur. Sigara erken yaşta ölümlere sebep olmakta. Bu nedenle aileler parçalanarak toplum temelinden sarsılmaktadır. Bu duruma kayıtsız kalmamalıyız. Kadını koruyan, aileyi ayakta tutan, toplumu sağlıklı kılan bu mücadelede, biz gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız."

"Futbolcu kardeşlerimizin hem performans hem sanatını sergilediği yerde sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda teknik direktör Burak Yılmaz'a da söz verdi.

Yılmaz, "Bu kardeşlerimizin hepsinin kökeninde spor olduğunun farkındayız. Hemen hemen her daldan sevgili sporcularımız burada. En önemlisi de sigarayla mücadeleye spor alt yapılı, spor kökenli kardeşlerimizin dikkat çekmesi ve bu konuda bir savaş başlatması tabi ki beni de çok mutlu etti." dedi.

Hayatının futbol topuyla geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Hayatımızı bize futbol topu kazandırdı ama statlarda spor yapan sevgili futbolcu kardeşlerimizin hem performans hem sanatını sergilediği yerde kesinlikle sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, maçlardan sonra tribünlerin sigara izmaritinden geçilmediğini belirtti.

Astronot Tuva Cihangir Atasever ise "Atmosferimizin dışından, kendi gözlerimle dünyamızın o eşsiz güzelliğine tanıklık etme şansını elde etmiş birisi olarak doğayı, çevreyi, bu denli kirleten, bu denli zarar veren sigara endüstrisiyle mücadele etmenin ben tüm dünya vatandaşlarının ortak bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum." dedi.

Uzay yolculuğuna çıkmadan önce kapsamlı testlerden geçtiğini söyleyen Atasever, şöyle konuştu:

"Bu koşullar altında da çok güçlü bir kardiyovasküler sisteme ihtiyacımız var. Çok güçlü akciğerlere ihtiyacımız var ki kalbimiz, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kanı pompalayabilsin. O zor nefes alma koşullarında bayılmayalım ve operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilelim. Ben eğer ki sigara içen bir genç olsaydım, bu yolculuğu gerçekleştirme şansım asla olmazdı. Dolayısıyla bu noktada tıpkı benim gibi astronot olmak isteyen gençlere, uzaya çıkmak, dünyayı o uzak noktadan görmek isteyen gençlere, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere mikro yer çekimi ortamında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek isteyen gençlere benim naçizane tavsiyem, sigaradan mümkün olduğunca uzak durun, hayatınıza asla sokmayın. Sizi bunu başarabilirseniz, muazzam şeyler bekliyor olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mümkün olduğunca demeyelim" uyarısı üzerine Atasever, "Asla ve kata hayatınıza sigarayı yaklaştırmayın." dedi.

Futbolcu Uğurcan Çakır da sigarayı dedesini KOAH'tan kaybettiği için hiç sevmediğini aktardı.

Çakır, tütün ürünlerinin televizyonlarda propagandasının yapıldığını belirterek, "Bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyoruz, engellenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)