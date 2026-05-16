Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin
16.05.2026 21:33
Kocaeli Stadyumu’nda AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik önemli mesajlar verdi. "Savunma sanayimiz TEKNOFEST neslinin omuzlarında yükseliyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünya imrenerek bakıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin" çağrısında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu'nda  AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"HER BİRİNİZE TEK TEK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“Türkiye’nin dört bir yanından şölenimize renk katan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Sizlerin şahsında Türkiye’nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacak genç yürekleri sevgiyle selamlıyorum.

Aynı şekilde Avrupa’da, Amerika’da, Asya ve Afrika’da; yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum.

Gönül ve kültür coğrafyamızı nakış nakış işleyen, duası, desteği ve kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete; dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan, işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

"SİZ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Siz gençlerimizle birlikte olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 ilimizin kalbi burada atıyor. Millet ve medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı işte burada atıyor.

Tam bin yıldır ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin; istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin; Alp Arslan’dan I. Kılıç Arslan’a, Fatih Sultan Mehmed’den Yavuz Sultan Selim’e, Selahaddin Eyyubi’den II. Abdülhamid’a cümle ecdadımızın aziz ruhları; sizlerin dik duruşuyla, ümit saçan aydınlığıyla şu anda inşallah şad oluyor, yad oluyor.

TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri olarak rahmetli Nurettin Topçu hocamızın şu müjdesine bugün sizler nail oluyorsunuz: “Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih’in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor.” Bunu hissediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN İSTİKBALİNİ VAR GÜCÜYLE OMUZLAYAN KARARLI BİR GENÇLİK GÖRÜYORUM"

Şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye’nin istikbalini var gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum.

Gazze'den Sudan’a, Somalia’den Yemen’e; mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum.

Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum. Şu an karşımda vicdanlı bir gençlik, şuurlu bir gençlik, iman, idrak, basiret ve feraset sahibi bir gençlik görüyorum.

Kutlu şehirlerin ruhu uyanacak. Bursa'nın, İstanbul'un, Konya'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Şam'ın, Bağdat'ın, Semerkant'ın, Mekke'nin, Medine'nin ve hepsiyle birlikte Kahire'nin, İslamabad'ın ruhları dirilecek.

Bu şehirleri ayağa kaldıracak, uyuyanları uyandıracak o çocukları şu anda karşımda görüyorum. Bize sevdası AK bu gençlikle yol yürümeyi nasip eden Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun.

Rabbim yolunuzu ve bahtınızı daima açık etsin. Gençlik yüreğin bentleri yıkıp atmasıdır. Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en değerli halkası gençlerdir.

Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur. Yalnızca İstanbul'u değil kalpleri de fetheden Fatih'te işte bunu görürsünüz. En keskin dönemeçlerde en zorlu mesuliyetleri yüklenerek istiklalin sancağını yükselten hep gençlerdir. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadelede, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesinde bu ruhu görürsünüz.

“GENÇLERİN GELECEĞİNİN KARARTILDIĞI GÜNLER YAŞADIK”

Ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı süreçleri de o dönemlerde yaşanmıştır.

Bu ülkenin gençlerini birbirlerine düşürdüler. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık-kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadık.

AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği yerlere gelebilmesi için uğraştık.

Üniversite okumak, kamuda hizmet verebilmek için belirli bir giyim tarzına, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu günler artık geride kaldı. Zengin-fakir, şehirli-köylü, doğulu-batılı ayırmadan bu ülkenin evlatlarının arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize sağladık. Seçilme yaşını 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Siyaseti dar kadro siyasetinden çıkartarak gençlerimizin kültür, sanat, siyaset ve sporda önünü açtık.

“YÜKSEKÖĞRETİME AYRILAN BÜTÇEYİ 651 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK”

23 yıldır ayırdığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı, biz bunu 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76'dan 200'e yükselttik. Yurtlarımızda yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Tüm burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık, başvuran her öğrencimize burs veya kredi veriyoruz.

