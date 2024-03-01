Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 116. sayısını yayımladı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 116 sayılı Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.

Bültende, İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gazze'de yardım tırlarına saldıran düzinelerce Filistinli, izdiham ve tırlar tarafından ezilme sonucu öldü" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda yardım bekleyen sivillerin üzerine doğrudan ateş açtığı ifade edilen bültende, saldırı sonucu 760 kişinin yaralandığının, 112 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) gibi kuruluşların yetkililerinin, saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiğini doğruladığı bilgisi verilerek, uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarının da İsrail ordusunun saldırısı sonucu düzinelerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurduğu aktarıldı.

Bültende, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in, dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla dezenformasyon kampanyaları yürüttüğüne vurgu yapıldı.

Yabancı öğrencilerle ilgili iddialar

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yabancı öğrenciler sınava girmeden para karşılığı Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okuyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Türkiye'de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin öncelikle bir ortaöğretim kurumundan mezun olması, üniversiteler tarafından belirlenen ve YÖK Başkanlığınca uygun görülen sınav sonucu ve puanlara sahip olması gerektiği vurgulanan bültende, bu belgeler ve üniversitenin talep edeceği diğer belgeler ile doğrudan üniversiteye başvurması ve üniversite tarafından değerlendirmeye alınması gerektiği belirtildi.

Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci kabulü kriterleri arasında, uluslararası geçerliliği olan sınavlar, dil sınavları ve ÖSYM tarafından yapılan YÖS sınavlarının sonuçlarının bulunduğu ifade edilen bültende, üniversitelerin Türkiye yükseköğretimi için belirlenmiş usul ve esaslar ile öğrenci kabul kriterlerine göre öğrenci kabul ettiği, bu esas ve kriterler dışında öğrenci kabul edemediği anlatıldı.

Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin, bulundukları üniversite ve bölüme göre yıllık ücret ödediği, yurt dışından kabul kontenjanı dahilinde devlet yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ücretlerin her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlendiği hatırlatıldı.

Bushnell'in "Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak" paylaşımı yaptığı iddiası

İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan, "Filistin'i özgürleştirmek için kendini ateşe veren Aaron Bushnell, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' paylaşımı yaptı" iddiasının doğru olmadığı bildirilen bültende, şu bilgilere yer verildi:

"ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde, 'Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim' diyerek 25 Şubat tarihinde kendisini ateşe vermiştir. Olayın üzerine Filistin halkına yönelik soykırımı meşrulaştırmaya çalışan bazı propaganda hesapları, Bushnell'in Reddit platformu üzerinden, 'Bütün Yahudiler öldüğünde Filistin özgür olacak' şeklinde sahte bir paylaşımı dolaşıma sokmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Reddit platformunda Bushnell'in böyle bir paylaşımı bulunmadığı tespit edilmiştir. İsrail propagandasına itibar etmeyiniz."

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından, "Seçim sonrası ekonomide yaşanacaklar" iddiasıyla yapılan paylaşımların doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve ilgili kurumların iddia edilen konulara ilişkin herhangi bir çalışmasının bulunmadığı bildirildi.

Ekonomideki tüm tarafların karar alma sürecini etkilemeyi amaçlayan ve seçim sürecinde piyasaları manipüle edebilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı.

İsrail propagandası yayan kuruluşlar tarafından dolaşıma sokulan görüntülerde, "Hamas Zekat Komitesi Başkanı Abdel Rahim Abou Fanah'ın, bağışları İsrail'deki bir otelde harcadığı ortaya çıktı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen bültende, görüntülerin teyit edilememesinin yanı sıra iddiada ismi geçen Abdel Rahim Abou Fanah'ın "Hamas Zekat Komitesi Başkanı" veya herhangi bir sıfatla Hamas'ın üyesi olmadığı bilgisi verildi.

Türkiye'deki bazı basın yayın organlarında da güncelmiş gibi servis edilen iddiaya konu görüntülerin, Haziran 2021'de İsrail propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı ve aynı amaca hizmet eden bazı basın yayın organlarında yer aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca tamamı İsrail tarafından ölü ya da diri olarak ele geçirilmek üzere aranan Hamas yöneticilerinin, İsrail'deki bir otelde eğlenirken yakalandığı yönündeki iddiaların manipülasyonu gözler önüne serdiğine dikkat çekildi.

Ticaret Bakanı Bolat'ın "görevden ayrılmak istediği" iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, "Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat'ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." denildi.

İsrail'in Araştırma ve Eğitim Merkezi ALMA'nın "Lübnan'daki Jbeil kenti ve Kisrevan ilçesinde füze sahalarının olduğu" iddiasının doğru olmadığı ifade edilerek, Lübnan Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığının, İsrail'in propaganda ürünü olan görüntülerde, Beyrut ve Lübnan Dağı Su İdaresi'ne ait tesisleri ve özellikle İbrahim Nehri'nin sularını yönlendirmek için inşa edilen seddin görüldüğünü açıkladığı bilgisi verildi.

Ayrıca görüntülerde, Cennet Barajı inşaatı ve barajı çevreleyen vadide yapılan kazı çalışmalarının görüldüğü, bu tesislerin İsrail'in iddia ettiği gibi askeri bir kompleks veya füze sahasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, İsrail'in bölgeyi hedef almak için dünya kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığının belirlendiği kaydedildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Misafir vergisi geliyor" ve "Emekli maaşlarında refah payı kesintisi yapılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, şöyle denildi:

"Kira geliri olan mal sahiplerinin beyanname vererek vergisini ödemesi gerekmektedir. Konutta ikamet eden sakinlerin dışında, evde başkalarının misafir edilmesinden kaynaklı herhangi bir vergi alınması söz konusu değildir. 'Misafir vergisi' adı altında magazinselleştirilerek kamuoyunda paylaşılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Memur ve memur emeklileri için uygulanan refah payı sisteminin ortadan kaldırıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktır. Dolayısıyla bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir."

Bültende, "Kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiasının doğru olmadığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığı bildirildi.

Bültende, "Türkiye'nin Kudüs'teki konsolosluğu Filistinlilere vatandaşlık veriyor" iddiasının asılsız olduğu ifade edildi.

Vatandaşlık vermekle yetkili merciin, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olduğu, büyükelçilikler, daimi temsilcilikler, başkonsolosluklar, büyükelçilik konsolosluk şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukların vatandaşlık vermeye yönelik yetkileri bulunmadığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" iddiasının doğru olmadığı, herhangi bir resmi kurumdan, yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına yönelik bir açıklama yapılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

"Meclis'te kabul edilen 8. Yargı Paketi ile kişisel bilgilerimiz tarikatlara verilecek" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadeler kullanıldı:

"Düzenleme, mevzuatın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğüne (GDPR) uyumlaştırılması amacıyla yapılmaktadır ve tarikatlara veri aktarılmasıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Herhangi bir kişinin özel nitelikli kişisel verisinin vakıf, dernek veya diğer kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumlarca işlenmesi ya da bunlara aktarılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında ilgili kişilerin açık rızasının olması dışında özel nitelikli verilerin işlenmesi yasaktır. Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek veya diğer kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumlar, üyelerinin gerekli ve yeterli verilerini işleyebileceklerdir. Bu işleme faaliyeti kuruluş amaçlarına ve tabi oldukları mevzuata uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak zorundadır."

Bültende, "İlkokul öğrencilerine türbe ziyareti yaptırıldı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, bahse konu haber ve paylaşımlarda iddia edildiği gibi bir türbe ziyaretinin söz konusu olmadığı belirtildi. Görüntülerin, Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulamaya konulan "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında, Menemen İlçe Müftülüğünce Safa Camii'nde iki yıldır devam edilen gençlere ve cami cemaatine yönelik cuma sohbetinden olduğu bildirildi.