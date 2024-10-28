Cumhuriyet\'in İlanının 101\'inci Yıl Dönümü Kutlamaları... Resmi Kutlamaların Yanı Sıra Belediyeler de Çeşitli Etkinlikler Planladı

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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü, yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katılacak. CHP, I. Meclis'ten Anıtkabir'e "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenleyecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurdun dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki devlet erkanı ile saat 11.00'de Anıtkabir'deki törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. Cumhurbaşkanlığı'nda akşam saatlerinde resepsiyon ve "29 Ekim Özel Programı" düzenlenecek.

TBMM'de de Ön Bahçe'de Mehteran Birliği ve TSK Karma Bandosu konser verecek.

CHP'den Cumhuriyet Yürüyüşü

CHP, Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında; Ulus'taki Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakacak, ardından I. Meclis'ten Anıtkabir'e "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenleyecek. Etkinliğe; CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

ABB'den Ebru Gündeş konseri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Cumhuriyet'in 101'inci yaşında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 81 ilden vatandaşların "Cumhuriyet ve Sen" temalı gönderdikleri fotoğraflarla "Hayatımız Cumhuriyet" başlıklı sergi hazırlandı. Sergi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde 4 Kasım 2024 tarihine kadar gezilebilecek. ABB Cumhuriyet konserleri kapsamında; bugün Mert Demir, 29 Ekim'de ise Ebru Gündeş Atatürk Orman Çiftliği'nde saat 19.30'da sahne alacak.

Çankaya Gençlik Bandosu ve Halk Dansları Gösterisi yapılacak

Çankaya Belediyesi de Atapark'ta tören düzenleyecek. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak ve Çankaya Gençlik Bandosu ve Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları gösterisi yapılacak. Kızılay Başkanlık Binası önünde ise saat 13.00-13.30 arasında Çankaya Gençlik Bandosu ve Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları gösterisi devam edecek. Ayrıca Türk bayrağı dağıtımı yapılacak.

Cumhuriyet kutlamaları etkinliğinde saat 14.00'teki durak Anıtpark olacak. Burada; Cumhuriyet Bayramı Gençlik Buluşması düzenlenecek. Genç Müzisyenler ve grupların katıldığı etkinlikte Boyalı Kuş, ODTÜ Caz Topluluğu ve Eren Tataroğlu sahne alacak. Çankaya Gençlik Bandosu, Bahçelievler 7. Cadde'de gösteri yapacak.

Çankaya Gençlik Bandosu ve Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları gösterileri saat 15.00'te Kuğulu Park'ta devam edecek. Son olarak DJ performansı için Ahmet Özalper saat 18.30'da Anıtpark'ta sahne alacak.

İstanbul'da Hadise konser verecek

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Vatan Caddesi'ndeki resmi törenle başlayacak. Vatan Caddesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçiş Töreni saat 10.30'da düzenlenecek.

Solo Türk, Maltepe sahilinde saat 16.30'da gösteri uçuşu yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cumhuriyet kutlamalarında adres Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Yenikapı'da saat 18.00'de başlayacak olan etkinliklere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yenikapı'da Dj Burak Yeter, Emir Can İğrek, Shaman Dans Performansı ve Hadise sahne alacak.

Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu belediyeleri Şişli Atatürk Evi önünden Harbiye Askeri Müze'ye saat 18.00'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenleyecek. Bir diğer Cumhuriyet Yürüyüşü ise saat 19.00'da Bağdat Caddesi'nde yapılacak.

Cumhuriyet Bayramı, İzmir'de Murat Boz konseriyle kutlanacak

İzmir'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir Valiliği'nin resmi programıyla başlayacak. CHP İzmir İl Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katılımıyla Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te Alternatif Kutlama Töreni düzenlenecek. Türk Yıldızları ve Solo Türk 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 17.30'da hava gösterisi yapacak. İzmir Valiliği'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu ve Fener Alayı da akşam düzenlenecek. İzmir'de kutlamaların son adresi de Gündoğdu Meydanı'nda sahne alacak Murat Boz konseri olacak.