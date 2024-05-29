Darıca'da öğretmeni darp edenler adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Darıca'da öğretmeni darp edenler adli kontrolle serbest bırakıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir öğrencinin kızıyla kavga etmesi üzerine öğretmeni darp eden M.A. ve yakını S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300'er bin TL kefaletle serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıyı kınayarak, okulların daha güvenli hale gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

29.05.2024 17:32
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin'in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir'i de darbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. (32) ve yakını S.A. (28), adli kontrol tedbiri kapsamında 300'er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Olay, dün Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya anlattı. Dün sabah saatlerinde okula gidip, kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi. M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü. Araya giren öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. ile yakınları S.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. İ.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan M.A. ve S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300'er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

BAKAN TEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenin darbedilmesine şu sözlerle tepki göstermişti:

" Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz 'Veli Randevu Sistemi'nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."

Darıca\'da öğretmeni darp edenler adli kontrolle serbest bırakıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca'da öğretmeni darp edenler adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

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