Dervişoğlu'ndan İktidara Sert Eleştiriler

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İktidarın aldığı her kararın üzerine bir mühür basılıyor: Devlet aklı. Hukuk geriye itilince, kurumlar etkisizleştirilince, liyakat yerine sadakat yerleştirilince, nilletin kaderini ilgilendiren meseleler şeffaflıktan kaçırılınca, terör örgütünün kurucusuna siyasal rol yükleyen bir süreç işletilince, devlet aklı deniliyor. Hatta bir siyasi partinin iç tartışmaları üzerinde yürütülen hesaplar bile, devlet aklı diye pazarlanabiliyor. Hayır. Devlet aklı, iktidarın her yaptığına sonradan giydirilen dokunulmazlık zırhı değildir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"SAHTE ÇÖZÜM MASALARININ HANEDAN TUZAĞI OLDUĞUNU İDRAK EDİN"

"Ana muhalefet partisine komisyon masasından kalkması gerektiğini, bu mekanizmanın iktidarı durdurmayacağını defalarca söylemiştim. İmralı canisi ile demokrasi pazarlayanları, buna da yüce Meclis'i alet etmeye çalışanları meşrulaştırmayın, demiştim. Bilin ki sitem etmiyorum, ben sadece Türk milletinin doğrularını söylüyorum. Başından beridir ikaz eden ve haklı çıkan birisi olarak şimdi yine söylüyorum, gelin bu Cumhuriyet'i el birliğiyle savunalım. Gelin bu ablukayı beraber dağıtalım. Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım. Artık sahte çözüm masalarının aslında bir hanedan tuzağı olduğunu idrak edin. Biz, millet iradesine sahip çıkmaya her şart ve halde, sonu ne olursa olsun, pes etmeden devam edeceğiz. Biz dağ gibi burada duruyoruz, sırtını yaslamak isteyen varsa buyursun gelsin. Safımız Cumhuriyet ve demokrasi. Safımıza gelen herkes başımızın üstünde yer bulur."

"KANUNSUZ DEVLET OLUNMAZ, DEVLET KALINMAZ"

Şimdi söyleyeceklerime herkes dikkat kesilsin, kulak versin. Unutulmasın: Millet olmanın temelinde, ortak bir ahlak vardır. İyiyi ve kötüyü ayıran, doğruyu ve yanlışı tartan, ifrat ile tefrit arasında milletin müşterek vicdanını kuran bir ahlak vardır. Bu ortak ahlak yerleştiğinde, kanun ortaya çıkar. O kanun, genel bir yaptırım gücüne eriştiğinde ve millet de o kanuna rıza gösterdiğinde, devlet olunur. Bu yüzden, rıza olmadan kanun işlemez. Kanunsuz da devlet olunmaz, devlet kalınmaz. Milletin herhangi bir ferdi için şeref ve namus ne ise, bir devlet için de kanun düzeni odur. Devlet aklı dediğiniz şey, işte o kanun düzeninin işleyişidir. Devlet adamı dediğiniz kimse de, o akılla, o düzeni işletmeye gayret eden kimsedir, bunu namusu belleyen kimsedir.

"DEVLETİN DERİNİNDE O NİZAMIN ASIL SAHİBİ OLAN MİLLET VARDIR"

Konu hangi devlet olursa olsun, o devletin derininde, o nizamın asıl sahibi olan millet vardır. Biraz daha derine bakarsanız, orada da o milleti vücuda getiren ortak ahlakı görürsünüz. Bunun dışında başka bir derinlik arıyorsanız yahut bulduğunuzu zannediyorsanız veya kendinize öyle bir sıfat devşiriyorsanız, orada milletin aklını değil ancak birilerinin zaafları bulursunuz. Suistimaller bulursunuz. Eksik yapılmış vazifeler, yanlış yürütülmüş işler bulursunuz. Milletin ortak çıkarları adına, belirli şartlarda kullanılsın diye verilmiş sırları, yetkileri ve imtiyazları; kibirle, açgözlülükle, kinle kirleten kimseler bulursunuz. Öbekleşmeler bulursunuz. Hizipleşmeler bulursunuz. Çeteleşmeler bulursunuz. Kanun düzeninin herkes için, herkes adına, açıkça, eşitçe, mertçe uygulanmasından rahatsız olanları bulursunuz.

"DEVLETİN DERİNİ OLMAZ"

Onun için söylüyorum: Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı, derinlikte ve karanlıkta değil; kanunlarda, kurumlarda, milletin rızasını almada ve millete hesap vermede görünür. Bir devleti yönetenler, 'derinlik' laflarına ne kadar sığınıyorsa, o devlet, akıldan da ahlaktan da o kadar uzaklaşmış demektir. Bir memlekette 'beka' ne kadar dile düşmüşse, orada hesap vermeyenler, hesap vermek istemeyenler, oturduğu makamdan kalkamayanlar, kalkmak istemeyenlerin çırpınışları var demektir. Her keyfi ve şüpheli işin arkasında, devlet aklı aransın isteniyorsa, orada başka hesapları işletenler var, başka başkentlerin hesabını, devlet aklı diye pazarlayanlar var demektir. Kendine, ailesine, çevresine imtiyaz isteyenler, kul hakkını yiye yiye bitiremeyenler var demektir.

"BUNLAR KENDİ MENFAATLERİNİ DEVLET PROJESİ DİYE SATARLAR"

Peki bu halde siyaset nedir? Milletin uzlaştığı, rıza verdiği kanun düzenini daha iyi işletmek için yarışmak demektir. Hakkından az alana, hakkını vermeye çalışmak, pasta küçükse, pastayı büyütmek demektir. Vatan bellenmiş toprakları savunmak ve bayındır kılmak için mücadele etmektir. Ama tüm bunları yaparken rakibini düşman görmemek, seçmeni seçmene, komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman etmemek demektir. Siyasete ikiyüzlülük bulaşırsa, orada artık devlet adamı kalmaz. Bir takım gafil, ahmak ve menfaatçi siyaseti kendi çıkarlarının esiri haline getirmeye çalışır. Siyasetin zemininden ahlak çekilirse, samimiyet kaldırılırsa, milli kurumlar ve davalar, aşağılık ayak oyunlarının parçası haline getirilirse, biz bunu yapanlara hürmet edemeyiz. Muhafazakar olduğunu iddia edenler, aile kurumunu yıkıyorsa; milliyetçilik nutukları atanlar, millet düşmanlarının değirmenine su taşıyorsa; Cumhuriyetçiyiz diye iddia edenler, cumhuriyeti yıkanların hafriyatçılığını yapıyorsa; demokrasi diye haykıranlar, diktatörlük sevdalarının borazanlığına soyunuyorsa siyasi ahlaktan söz edemeyiz. Bunların siyaseti duygunun, düşüncenin vicdanın mahsulü değildir. Bunlar menfaatin emrinde olanlardır. Bunların tek derdi, kendi şahsi menfaatleri, rahatları ve zevkleridir. Bunlar, kendi menfaatlerini devlet projesi diye satar. Yaptıkları bütün hokkabazlıkları, riyakarlıkları ve fenalıkları demokratız diye izaha kalkarlar.

"HUKUK GERİYE İTİLİNCE DEVLET AKLI DENİLİYOR"

Bugün Türkiye'de çok tehlikeli bir kavram istismarıyla karşı karşıyayız. İktidarın aldığı her kararın üzerine bir mühür basılıyor: Devlet aklı. Hukuk geriye itilince, devlet aklı deniliyor. Kurumlar etkisizleştirilince, devlet aklı deniliyor. Liyakat yerine sadakat yerleştirilince, devlet aklı deniliyor. Milletin kaderini ilgilendiren meseleler şeffaflıktan kaçırılınca, devlet aklı deniliyor. Terör örgütünün kurucusuna siyasal rol yükleyen bir süreç işletilince, yine devlet aklı deniliyor. Hatta bir siyasi partinin iç tartışmaları üzerinde yürütülen hesaplar bile, devlet aklı diye pazarlanabiliyor. Hayır! Devlet aklı, iktidarın her yaptığına sonradan giydirilen dokunulmazlık zırhı değildir. Devlet aklı, bir partinin menfaatini devletin menfaati gibi sunma kurnazlığı değildir. Devlet aklı, yanlışların sorgulanmasını engelleyen sis perdesi hiç değildir. Devlet aklı; devletin varlığını, milletin birliğini, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı ve geleceği birlikte koruyabilme kabiliyetidir. Devlet aklı, milletin tarih içinden süzülüp gelen ortak aklıdır. Devlet aklı, yalnızca prosedür değildir; anayasal sadakattir. Devlet aklı, yalnızca bir karar alma tekniği değildir; kamu yararına, milli egemenliğe ve hukuk devletine bağlılıktır.

"DEVLET AKLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURUCUSUNU SİYASAL MERKEZE TAŞIYANLARIN ÖRTÜSÜ DEĞİLDİR"

Devlet aklı, yalnızca devletin hareket kabiliyeti değildir; devletin kendi sınırlarını bilme, hukukla bağlı kalma ve millete hesap verme ahlakıdır. İşte bu nedenle, anayasal kurumları etkisizleştiren; Meclis'i geriye iten, yargı bağımsızlığını tartışmalı hale getiren, basını baskı altında tutan, bütün kararları tek kişinin çevresinde yoğunlaştıran bir sistem, devlet aklını güçlendirmez. Tam tersine, devlet aklını bir kişinin ve bir partinin siyasi ihtiyacına mahküm eder. Devlet aklı, doğru dürüst işleyen anayasal kurumlardır. Hukuk devletidir, denge ve denetimdir. Açık toplumdur, milli iradenin önünde hesap veren yönetimdir. Kurumların ortak hafızasını yok ederek devlet aklını güçlendiremezsiniz. Bağımsız yargıyı, siyasi baskıya açık hale getirseniz, sadece devlet aklını susturmuş olursunuz. Bizim tercihimiz açıktır. Devlet aklı, hukuku askıya alanların sığınağı değildir. Devlet aklı, adaleti aşındıranların bahanesi değildir. Devlet aklı, kurumları zayıflatıp kişileri büyütenlerin propaganda kavramı değildir. Devlet aklı, terör örgütünün kurucusunu siyasal merkeze taşıyanların örtüsü değildir.

"DEVLET MİLLETİNİ AÇLIĞA MAHKUM EDEN DEĞİL; AÇLIKTAN KURTARANDIR"

Devlet aklı; Bilge Kağan'ın il ve töre uyarısında vardır. Tonyukuk'un bağımsızlık ve birlik siyasetinde vardır. Kutadgu Bilig'in adalet ve meşveret anlayışında vardır. Matüridi'nin basiret, ehliyet ve meşru itaat ölçüsünde vardır. Cumhuriyetimizin milli egemenlik ilkesinde vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' iradesinde vardır. Ayrıca, devlet, aklını vatandaşı için kullanır. İktidar çevresinin zenginleşmesini değil, milletin refahını önceler. Rantın değil, emeğin hakkını korur. Yoksulluğun idaresini değil, ortadan kaldırılmasını hedefler. Mutlu bir azınlığın ikbalini değil, Türk milletinin huzuru, refahı, güvenliği ve geleceğini kendine dert eder. Devlet, milletini açlığa mahküm eden değil; açlıktan kurtaran devlettir. Devlet, fakiri yardım kuyruğunda tutan değil; fakirlikten çıkaran devlettir. Devlet, orta halliyi eriterek zengini koruyan değil; toplumun bütün kesimlerini refaha taşıyan devlettir. Çeyrek asırdır kurdukları ortaklıklarla devletin aklını başından alanlardan, alacağımız bir devlet adamlığı dersi yoktur. Herkes iyi bilsin ki, artık ders verme zamanıdır. Hukuku, adaleti, demokrasiyi, cumhuriyeti sonsuza kadar savunacağız devleti devlet, milleti millet yapan kıymet hükümlerine zarar verenlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Herkes bundan emin olmalıdır. Geliyoruz, geleceğiz sıkı durun hesap soracağız.

"HODRİ MEYDAN"

İYİ Parti, milletini her şeyden üstün tutanların ocağıdır, evidir. Menfaat çeteleri bu sözlerimi iyi işitsin. Millet ve vatan işlerinde, hırsızlık, ahlaksızlık ve fenalık dışında akıllarına bir şey gelmeyen bedhahlar sözüme kulak versin. Kendilerini makamda tutmak veya bir koltuğa atanmak için siyasi rüşvete başvuranlar, irtikabı marifet sayanlar, aklınızdan çıkarmayın sizi yeneceğiz. Halkımızın sefaletine, sefahatle yaklaşanlara, adaletsizlikten dolayı ızdırap duyanlara, oh çekenlere, milletimizin üzüntüsüne alaycı kahkahalarla cevap verenlere haykırıyoruz: Riyakarlığı meziyet sananlara, dürüstlüğün asaletini göstereceğiz. Kim geliyorsa gelsin Halep ordaysa arşın buradadır. Hodri meydan.

"VAKİT İYİLERİNDİR MİLLETİN ZAFERİ YAKINDIR"

Biz, şahsi dertlerimizi dert olmaktan çıkardık. Umutlarımızı da o yeşil tarlalara ektik. Biz dünyevi dertlerimizi, üstümüze kitlenen salon kepenklerine, önümüze koyulan dikenli tellere astık. Davamız, sonuna kadar, sonsuza kadar vazgeçmediğimiz… Vazgeçmeyeceğimiz birinci vazifenin gereğini yapma davasıdır. Cumhuriyet devletini muhafaza etme, bu milletin hak ettiğini alması kavgasıdır. Bu mücadeleyi hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. Biz varız, biz buradayız. Yol var... Yürüyen gerek. Sancak var... Taşıyan gerek. Dava var... Yüklenen gerek. Başarmak var... İnanan gerek. İnanıyor ve biliyoruz ki, artık vakit iyilerindir ve milletin zaferi yakındır. Alevi vatandaşlarımızın Gadir-i Hum Bayramı'nı kutluyorum."

(SON)