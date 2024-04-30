Devlet Bahçeli: "Ferdi Tayfur\'un Şarkısındaki Mesaj, Türkiye\'nin Ayağını Kaydırmaya Yeltenen Kim Varsa Direkt Onlara"

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(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, Ferdi Tayfur şarkısıyla paylaştığı videoyla ilgili yapılan "Cumhur İttifakı dağılacak" yorumlarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi 'hainsin' diyorsam, 'söyleten sensin'... İşte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır" dedi. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etmemesine dair de "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de 4 yıl devam edecek seçimsiz bir döneme girildiğini söyleyen Bahçeli, "Önümüzdeki zorlu süreç, doğru, kararlı ve sonuç odaklı gelişmelere birer birer sahne olmalıdır. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yedi emin umudu, yegane ufkudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletler mücadelesindeki siyasi ve stratejik kuvvetimizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sorgulayan, karalayan çevrelerin asıl korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel ve bölgesel hadiseler karşısında ne diyeceği merak uyanduran Türkiye'nin doğuşudur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Bahçeli, "Açıkça ifade etmek isterim, İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisi bilhassa Türkiye'dir. Çocukların, kadınların dökülen kanları yerde kalmayacaktır." dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in Filistin sorununun çözümünde acz içinde bulunduğunu, bir reforma tabi tutulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik konseyindeki veto sistemi makul çözüm arayışlarını tıkamakta. Konsey yapısı ve daimi üyelerin veto yetkisi nedeniyle dünya barışı ve çatışmaların önlenmesi için bir umut olmaktan bugünkü haliyle çok uzaktır." şeklinde konuştu.

"NETENYAHU VAKTİ GELDİĞİNDE LAHEY'DE YARGILANACAKTIR"

Veto yetkisi yerine çift çoğunluk sistemini getirilmesi veya daha geniş bir ülke yelpazaesinin uluslararası karar alma sürecine dahil edilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Netenyahu vakti geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. İsrail halkı Netanyahu'nun şiddet politikalarından rahatsızdır. Bu cani mutlaka görevden uzaklaştırılmalı. Netenyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev alan bakanlar ne diyorsa üç aşağı beş yukarı aynısını ülkemizde dile getiren istismarcılar bulunmaktadır. Soyadını ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradıklarını herkes bilecektir." dedi.

Bahçeli, konuşmasında, "İstanbul Belediye Başkanı'nın ABD'nin bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda Hamas'a terör örgütü iftirası attığını" söyleyerek, " PKK'ya terör örgütü diyemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü yaftası vurmasının akılla bağdaşır bir yanı olmadığını sadece biz mi düşünüyoruz? Siyasetin Jetgil'leri neredesiniz? Niye 3 maymunu oynuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA CUMHURBAŞKANI'NIN TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNE DESTEK VERMESİ SAMİMİ DİLEĞİMİZ"

Bahçeli, Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyaretine ilişkin de, "Önce İstanbul'a gelen, alelacele belediye başkanı ile görüşme yapan Almanya Cumhurbaşkanı'nın döner diplomasisinin yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesi samimi dileğimizdir. Ankara'ya gelmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na koşan Almanya Cumhurbaşkanı'nın niçin böyle bir program akışına ihtiyaç duyduğu bizim nezdimizde soru işaretleriyle doludur." diye konuştu.

"ALEVİ- SUNNİ ÇATIŞMASINI, TÜRK- KÜRT AYRIŞMASINI ÇÖZECEK OLAN BU MİLLET VE ONUN İRADESİDİR"

Türkiye'nin Kürt sorunu olmadığını, çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu bulunduğunu kaydeden Bahçeli, "Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmaya, demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Kültürü, danışması göz önüne alındığında Türkiye'deki Alevi- Sünni çatışmasını Türk-Kürt ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı kız alıp kız vermekte yeni bir Türkiye inşa etmektedir. Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi birbirinden koparmanın emelini taşıyanlar emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir."

"HAZİNE VE MALİYE BAKANIMIZIN DA HER ZAMAN ARKASINDAYIZ"

Bahçeli, tartışmalara yol açan "yerel halk" ifadesiyle ilgili de "Altını çizerek haykırıyorum ki, Türkiye'de yerel halk yoktur, Türk milleti vardır. 23 Nisan mesajımın adresi de DEM'ciler, DEM'lenmiş ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"FERDİ TAYFUR'UN ŞARKISINDAKİ MESAJ, TÜRKİYE'NİN AYAĞINI KAYDIRMAYA YELTENEN KİM VARSA DİREK ONLARA"

Bahçeli, kısa süre önce Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde paylaştığı videoyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur'un şarkısının arka fonda çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videonun yayımlanmasından hemen sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirme yapanlar, polemik üretenler şimdi kulağınızı açıp beni dinleyin. Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın. Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Ferdi Tayfur'un seslendirdiği gibi, 'hainsin' diyorsam, 'söyleten sensin'... İşte bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var; Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır."

"CUMHURİYET'İN KURULUŞ İLKELERİNİ VE YAPISINI TARTIŞMAYA AÇMAK DEVLETİN VARLIĞINA KASTETMEKLE EŞ DEĞERDİR"

Türkiye Cumhuriyeti devleti tek, ülkesi ve milletiyle bir olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek dil ülküsüdür.Yeni anayasa hazırlık sürecinde taviz vermeyeceğimiz esaslar bunlardır. Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini ve yapısını tartışmaya açmak, etnik köken farklılıklarına dayanarak bunları yıkmaya çalışmak, devletin varlığına kastetmekle eş değerdir. Bunun bizim kitabımızda yazan adı da vatana ihanettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi sonsuza kadar Türk milletidir. Ayrıca fiyat ve finansal istikrarla beraber insanımızın mağduru olduğu hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı doğru politikalarla, ortak sinerji ve potansiyel imkanlarımızla telafi edilecek, fırsatçıların, karaborsacıların, gün aşırı zam yapan aç gözlülerin yakasından tutulacaktır." şeklinde konuştu.

"İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ"

Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu kutlamamasına yönelik eleştirilerle ilgili de "Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış, yönetim değişikliği söz konusu olmuştur. İşlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur, buna ihtiyacımız da yoktur. MHP, 'herkes tebrik etti, siz niye etmediniz' suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor ve camiamız içerisinde yeni bir fitneyle, iyiyi daha da iyileştirmenin çabası içine girenler var. Neden tebrik etmediğimin gerekçesi ne olursa olsun hepinizin huzurunda söylüyorum, ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." ifadelerini kullandı.