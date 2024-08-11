Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Son 2 Ayda 71 Temasta Bulundu

Güncel

Haber: MELİS YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında son 2 ayda aralarında devlet ve hükümet başkanlarının da olduğu 71 temasta bulundu. Son 2 ayda 14 ülkeyi ziyaret eden Bakan Fidan, 10 zirve ve toplantıya katıldı. Fidan ayrıca 18 yetkili ile Ankara ve İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Fidan bu kapsamda son 2 ayda 14 ülkeyi ziyaret etti. Katıldığı 10 zirve ve toplantı kapsamında ikili görüşmeler de yapan Bakan Fidan, son 2 ayda 18 yetkiliyle ise Türkiye'de görüştü.

Mayıs sonunda Prag'ta yapılan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Fidan 3 Haziran'da başlayan Çin ziyareti kapsamında Pekin ve Urumçi'de temaslarda bulundu.

Haziran ayı ortasında Üsküp'de 13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek bölgesel iş birliği platformu olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan Fidan, Bosna-Hersek ve Kosova dahil Balkanlarda barış ve istikrarın korunmasının önemine değindi. Bakan Fidan Dubrovnik'teki Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin Balkanlarda barış ve istikrarın sürdürülmesine verdiği destek ve ayrılıkçı hareketlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Fidan, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenen Ukrayna'da Barış Zirvesi'nde; Ukrayna'da adil bir barışın sağlanması, gıda güvenliği ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine ilişkin Türkiye'nin görüşlerini iletti. Varşova'da düzenlenen Türkiye-Polonya- Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ise Fidan NATO'ya mücavir bölgelerdeki güvenlik sınamaları ve üç müttefik ülkenin sınamalara nasıl ortak karşılık verebileceği konularını ele aldı.

Bakan Fidan, 13-15 Haziran'da İtalya'da yapılan G-7 Zirvesi'nde ve 9-11 Temmuz'da ABD'de yapılan NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etti. Temmuz ayı başında Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi katılan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, 2 Temmuz'da Somali ve Etiyopya Dışişleri Bakanlarını Temmuz'da Ankara'da ağırladı. Türkiye'nin Somali ve Etiyopya arasındaki arabuluculuğu çerçevesinde Ankara Bildirisi kabul edildi. Böylelikle Afrika Boynuzu'nda Ankara Süreci resmen başlamış oldu.

Fidan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile 17 Temmuz'da gittiği Nijer'de de çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Fidan 20 Temmuz'da ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki geniş heyetle resmi törene katıldı.

Laos'ta yapılan ASEAN Dışişleri Bakanları 57. Toplantısı marjındaki Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılan Fidan, Rus mevkidaşı başta olmak üzere ikili görüşmeler yaptı. Toplantıda ASEAN ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik perspektifler ele alındı.

İran'ın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere 30 Temmuz'da Tahran'a giden Bakan Fidan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından Türkiye'ye dönüşünde Hamas Lideri İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini öğrenen Fidan, Haniye'nin Katar'ın başkenti Doha'daki cenaze törenine katıldı. Fidan Doha'da ise Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El-Sisi'nin Türkiye ziyaretinin hazırlıkları ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak üzere iki günlük Mısır ziyareti esnasında El- Ariş Limanı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Fidan ayrıca Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ve Arap Ligi Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de görüştü.

Bakan Fidan'ın Türkiye'deki temasları da artarak devam etti. Aralarında devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanlarının da olduğu 18 yetkili ile ise Ankara ve İstanbul'da görüştü. 17 Haziran'da Ankara Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve 6 Ağustos'ta Ankara'da KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşen Fidan; 28 Haziran'da Ankara'da Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Savunma Balamo Rüstem Umerov, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında 8 Haziran'da İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri Kani, 12 Haziran'da Ankara'da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, 25 Haziran'da Ankara'da Jan Lipavksy ve 18 Temmuz'da Ankara'da İrlanda Meclis Başkanı Sean O Fearghail ile bir araya geldi.