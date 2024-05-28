Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Genel Kurul'da Görüşülmeye Başlandı - Son Dakika
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Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Genel Kurul'da Görüşülmeye Başlandı

Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi Genel Kurul\'da Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelere başlandı. Muhalefet partileri, kanun teklifinin asıl görüşülmesi gereken Dışişleri Komisyonu'nda ele alınmadan Genel Kurul'a getirilmesini eleştirdi.

28.05.2024 23:15
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(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmelere başlandı. Muhalefet partileri, kanun teklifinin asıl görüşülmesi gereken Dışişleri Komisyonu'nda ele alınmadan Genel Kurul'a getirilmesini eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Partilerin grup önerileri görüşüldükten sonra CHP Milli Savunma Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul'un adaylığı kabul edildi.

Bozdağ, Dışişleri Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeleri için grupları bulunan partilere söz verdi.

Temurci:   "Anayasaya aykırı"

Saadet Partisi Grubu adına Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, "Buradaki sorun bütün işleri yapabilmek için böyle bir vakıf kurmaya gerek var mıdır? Dışişleri Bakanlığımızın mevcut yapısında birimler var. Mevcut kanun teklifinde dışişleri bakanlığımız yapmış olduğu bu faaliyetler tamamen vakfa devrediliyor. Anayasaya göre çok açık bir şekilde bunu yapılamayacağını bize söylüyor" dedi.

Saadet Partili Kaya: "Dışişleri Bakanlığına paralel bir yapı"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise, "Şimdi, biz, böylesine, bir Bakanlığın görev ve yetkilerini vakfa devrederek alan açmaya çalışıyoruz; yarın herhangi bir bakanlık, herhangi bir gerekçeyle sizin, bizim için anlamlı olmayan ama kendi gözlerinde çok büyüttükleri bir gerekçeyle başka bir vakfı kurabilirler, o vakıf aracılığıyla faaliyetlerini yürütmek isteyebilirler ama biz bu vakıf ve vakıf gibi yapılan adımları çoğaltırsak bunun önüne geçmemiz mümkün değil. Bir diğer konu, vakıf aslında Dışişleri Bakanlığı'na paralel bir yapı inşa etmektir. Böylece hangi kararın kim tarafından alınacağı ve sınırlarının ne olacağına dair tartışmalar çıkacaktır" diye konuştu.

Bu arada Başkanvekili Bozdağ, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Kırgızistan Sayıştay Başkanı Almazbek Akmatov, Özbekistan Sayıştay Başkanı Adiz Muzafarovich Boboev, Kazakistan Sayıştay Başkan Yardımcısı Rassul Rakhimov, Azerbaycan Sayıştay Başkanı Vugar Gulmammadov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanı Osman Korahan'ın Genel Kurul'da bulunduğunu söyledi.

İYİ Parti'li Çömez: "Kanun teklifi Dışişleri Komisyonunda görüşülmedi"

Ardından İYİ Parti grubu adına Turhan Çömez söz aldı. Çömez, ilgili kanun teklifinin Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmediğini belirterek, "Teklif kamuoyunda yeterince tartışılmamış, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmamış, etki analizleri yapılmamış, ilgili komisyonda bile görüşülmemiş; hızlı ve özensiz bir şekilde Meclise gönderilmiş 'Alın, bunu bir an önce geçirin' denilmiş ve bir anlamda Meclis'e şekli bir görevi tamamlama misyonu yüklenmiştir" dedi.

"Yurttaşlar sorunlarına çare olacak kanunlar çıkarmasını beklerken..."

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ise şunları söyledi:

"Yurttaşlar Meclisten acil çözüm bekleyen sorunlarına çare olacak kanunlar çıkarmasını beklerken iktidar ise bu kanun teklifini getirmiştir. Milyonlarca emekliye bu geçim şartlarında 10 bin TL reva görülürken milyonlar asgari ücret açlık sınırının altında maaşa mahkum edilirken, çiftçiler tarlaya gübre atamazken bu kanun teklifiyle AKP iktidarı toplumdan ve toplumun ekonomik sorunlarından ne kadar koptuğunu bir kere daha göstermiştir.

Bir yandan kamuda sözde tasarruf tedbirleri açıklanırken bir zamanlar çerez parası denilenler şimdi büyük birer tasarruf hamlesi olarak gösterilirken personel alımlarına, yönetim kurulları ücretlerine kısıtlama getirileceği söylenirken bu kurulmak istenen vakfa bütçeden aktarılacak kaynak yapılacak harcamalar mütevelli heyetinin ve denetleme kurulları üyelerinin alacağı ücretler huzur hakları burada kanunlaştırılacaktır."

CHP'li Türeli: "Vakıf yüksek öğretim kurumları da kuracak"

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kanun teklifinin dışişleri komisyonunda görüşülmediğini eleştirerek, "Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi toplam bütçe içindeki büyüklüğü binde 2.8 şimdi siz bunu yapmıyorsunuz, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden bir vakfa kamu kaynağı aktarıyorsunuz. Bu anayasaya aykırıdır. Aynı şekilde kurulmuş vakıf Sayıştay denetiminin ve TBMM'nin denetimi dışındadır" dedi.

Türeli, Vakfın faaliyetleri arasında yüksek öğretim kurumları kurmasının da olduğunu hatırlatarak, " Türkiye'de yüksek öğretim kurumları yok mu? Biz sorduğumuz zaman 'yüksek lisans, master ve doktora aşaması' dediler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Vakıf ticari işlerle uğraşacak. Taşınır ve taşınmaz mal almak satmak takas şirket kurmak, işletmek, hisse senetleri almak, satmak... Ne yapıyoruz arkadaşlar anlayabilmiş değilim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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