Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Baba Arif Güran, "Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Eğer ellerindeyse ve pişman olmuşlarsa davacı ve şikayetçi değiliz. Yeter ki kızımızı bize teslim etsinler" dedi.

23.08.2024 11:41  Güncelleme: 13:00
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde gittiği Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 21 Ağustos'ta öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle birlikte yapılan aramadan da sonuç alınmayınca saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve koku alma köpekleri sevk edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve 200 jandarma personelinin görev aldığı çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek veriliyor. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor: Şikayetçi değiliz, yeter ki kızımızı bize teslim etsinler

YOL KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Arama çalışmalarından dün gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü.

Narin'i arama çalışmaları 2'nci gününde sürerken su seviyesi düşürülen sulama kanalında JAK ekipleri çalışmalara devam ediyor. AFAD ve gönüllülerden oluşan ekipler de kanal kenarı ve tarlalarda Narin'i arıyor. Mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlar da aranıyor.

8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor: Şikayetçi değiliz, yeter ki kızımızı bize teslim etsinler

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİZ, YETER Kİ KIZIMIZI BİZE TESLİM ETSİNLER"

Kızı Narin'in kendilerinden habersiz hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen Arif Güran, şunları söyledi:

"İlk günden ve şu ana kadar gerek AFAD, jandarma ve emniyet yanımızda. Bu bölgeyle alakalı olmayan diğer ilçe jandarma ekipleri bile konuyla alakalı durumdalar. Allah hepsinden razı olsun. Yani şu ana kadar iz bulamıyoruz. Dün gece sadece bir terlik bulundu. Tamam aynı terlik ama insanlara kalkıp iftira atamayız. Bunu ancak devlet açığa çıkarır. Zaten evde olan saçı ve elbiselerini devlete verdik. Bir şüphe olursa devlet gerekeni yapacak. Devletin bize verdiği bu destek için Allah razı olsun. Kızım çok akıllı bir kızdı, habersiz hiçbir yere, sulama kanalına veya başka bir eve gidecek biri değildi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Gören duyan ve kim olursa olsun Allah rızası için haber versinler. Gerek bize gerekse emniyete veya jandarmaya haber versinler. Eğer ellerindeyse ve pişman olmuşlarsa davacı ve şikayetçi değiliz. Ne biz onları gördük ne de onlar bizi. Yeter ki kızımızı bize teslim etsinler."

8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor: Şikayetçi değiliz, yeter ki kızımızı bize teslim etsinler
8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor: Şikayetçi değiliz, yeter ki kızımızı bize teslim etsinler
8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor: Şikayetçi değiliz, yeter ki kızımızı bize teslim etsinler
Diyarbakır\'da kaybolan 8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin her yerde aranıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hasan null: Allah yardımcınız olsun 28 0 Yanıtla

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