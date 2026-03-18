Diyarbakır ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende, saygı atışı yapıldı, şehitler için dua edildi.

Daha sonra Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, Hava Şehitliği'ndeki şehit kabirlerine karanfil bıraktı, şehit yakınlarıyla görüştü.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde düzenlenen programda ise İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Günün anlam ve önemine binaen konuşmanın yapıldığı programda, 7. Kolordu Komutanlığınca barkovizyon gösterimi yapıldı, şiirler okundu, oratoryo gösterisi sunuldu.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler ile öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Saygı atışının yapıldığı ve şehitler için dua edildiği törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Vali Kızılkaya ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı.

Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Çanakkale Zaferi'ni anlatan oratoryo gösterisinin sunulduğu törende, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı atışı yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Cahit Çelik, törende, Çanakkale Zaferi'nin tarihin yüz akı sayfalarından biri olduğunu söyledi.

Bir milletin yokluklar içinde varoluş mücadelesi verdiğini ifade eden Çelik, "O destan, bu topraklarda ebediyen yaşayacak olan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun adıdır. Tüm dünyaya, 'Çanakkale Geçilmez' dedirten o destan, mabetlerimize namahrem eli sürdürmeme inancı ve iradesidir." dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Orhan İmamoğlu şehitler için dua etti.

Daha sonra Vali Çelik, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener ve protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Törene, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Elazığ

Elazığ Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi.

Daha sonra Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleriyle Garnizon, Harput Polis ve İcadiye şehitliklerindeki kabirlere karanfil bıraktı.

Ardından İzzetpaşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Şırnak

Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu tarafından şehitler için dua edildi, Şehitlik Anıtı'na karanfil bırakıldı.

Daha sonra Şehri Nuh İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler tarafından oratoryo ve tiyatro gösterisi sunuldu.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Birol Ekici, burada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü büyük gururla kutladıklarını dile getirdi.

Daha sonra şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü İdris Nas, Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de Garnizon Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı, burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için dua edilen törende, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve protokol üyeleriyle şehit polis memuru Vedat Kaya'nın kabrini ziyaret etti, şehidin babası Şeyhmus ve annesi Emine Kaya ile görüştü.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde devam eden programda, öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Vali Akkoyun, buradaki konuşmasında, vatanın bütünlüğü için hayatlarını feda eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Ecdattan miras kalan milli ve manevi değerleri daha yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade eden Akkoyun, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefiyle ve Çanakkale ruhuyla her alanda istikrarlı mücadelemiz, kutlu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Kılıç ise birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler, kamu kurumlarının ve bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Batman

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende de Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kamu kurumlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.