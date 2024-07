Doğu ve Güneydoğu\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Güncel

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi'ne kadar bando takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu yürüyüşün ardından caminin bulunduğu alanda kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantları gezdi.

Stantlarda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Fatihpaşa Camisi önünde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Zorluoğlu, meydanda bulunan katılımcılara " Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar'da destan yazan kahramanların torunları aziz Diyarbakırlılar" diye seslenerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi.

Kente yeni atandığını anımsatan Zorluoğlu, bu görevinin kendisine, Diyarbakır'a ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Zorluoğlu, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir taraftan şehitlerin hüznünü yaşadıklarını diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, 15 Temmuz 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyarak, mermilere göğüslerini siper ederek "Cumhurbaşkanı'mı, hükümetimi, Meclis'imi ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem." diyen aziz milletin her bir ferdini selamladığını ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"İmanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeyi hiç kimse işgal edemez. 15 Temmuz, bu gerçeğin hem hain terör örgütü FETÖ'ye hem de onların arkasındakilere, onların ağababalarına bir kere daha net ve açık bir şekilde hatırlatılmasıdır. 15 Temmuz, her dünya görüşünden her mezhepten, meşrepten, inançtan ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır. 15 Temmuz 85 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direnişin ve destanlaştırdığı kutlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz gecesi tüm şehirlerimizde, tüm meydanlarımızda yeniden tezahür etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi Türk milleti yüz yıl önce Çanakkale'de hangi inanç ve kararlılıkla düşmanın karşısına dikilmişse 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir."

Etkinlikte, "Sancak Koşusu'nu tamamlayan sporcular, Türk bayrağını Vali Zorluoğlu'na teslim etti.

Zorluoğlu, "15 Temmuz" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere hediye verdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Ebru Bayer, 15 Temmuz temasıyla çizdiği resmi Vali Zorluoğlu'na hediye etti.

İlahilerin seslendirildiği, şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi.

Programda, İçişleri Bakanlığınca 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, mehter takımının gösterisi ve Türk bayrakları eşliğinde kortej halinde Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünden başlayan "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ile protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikte "15 Temmuz'da Yaşananlar" adlı fotoğraf ve resim sergisi ile kurumların stantlarını gezdi.

Siirt Valiliği önünden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren "Sancak Koşusu"na katılan gençler, sancağı Vali Kızılkaya'ya teslim etti.

Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, darbe girişimi gecesini ve milletin direnişini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, "15 Temmuz" konulu belgesel izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi.

Vali Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz 2016 gecesinde millete ve devlete kasteden hainlerin demokrasiyi yıkmak, özgürlükleri milletin elinden almak ve ülkeyi karanlık bir geleceğe sürüklemek istediğini belirterek, milletin destansı direnişi, demokrasiye olan bağlılığı ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla şahlanarak meydanları doldurduğunu, tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek, Türkiye'nin dört bir tarafında müstesna bir direniş sergilediğini ifade etti.

Aziz milletin mücadelesi neticesinde ihanet kalkışmasının bastırıldığını, karanlık eller tarafından harekete geçirilen ihanet çetesinin hezimete uğratıldığını ve necip milletin bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir demokrasi destanı yazdığını dile getiren Kızılkaya, binlerce yıllık tarihi boyunca zulme ve esarete boyun eğmeyen Türk milletinin asil iradesinin 15 Temmuz'da bir kez daha tescillendiğini kaydetti.

Kızılkaya, ülkenin geleceğini esaret altına almak isteyen dış güçlere ve onların işbirlikçilerine en güzel cevabın verildiğini anlatarak, "Aziz milletimiz, birlik ve bütünlüğüne kasteden bütün şer odaklarına karşı, vatanını ve mukaddesatını koruma uğrunda canını feda etmekten çekinmeden verdiği kararlı mücadelesini aynı azim ve sebatla sürdürecek, 15 Temmuz diriliş ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte mehteran takımı gösteri sundu, ilahiler seslendirildi, şiir dinletisi sunuldu.

Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Valilik Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları büyük Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler seslendirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi milletin, hain darbe girişimini bozguna uğratarak hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazdığını belirtti.

Akkoyun, şunları kaydetti:

"Devletimiz tarafından ihanet şebekesi FETÖ hain terör örgütüne yönelik operasyonlar ve çalışmalar ara vermeksizin devam ediyor. FETÖ'cü hainler nerede gizlenirlerse gizlensinler, kimlerden medet umarlarsa umsunlar son FETÖ'cü yakalanıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin kanını döken, ülkemiz üzerine sinsi planlar yapan hiçbir habis oluşumun ve terör örgütünün varlığına dünyanın neresinde olursa olsun asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Allah bu kutlu mücadelede devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da programda konuştu.

Konuşmaların ardından Mardinli milli sporcuların taşıdığı Türk bayrakları Vali Akkoyun'a teslim edildi.

Kum sanatçısı Ramazan Yumrutepe'nin "15 Temmuz" konulu kum sanatı gösterisinin ardından Grup Tillo ilahiler seslendirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların da yer aldığı fotoğraf ile resim sergisinin gezildiği programda, bazı kurumlar vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Cumhur Yazgan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Batman

Batman'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, İl Müftüsü Ahmet Durmuş dualar okudu.

Programda konuşan Vali Ekrem Canalp, her milletin tarihinde dönüm noktaları olduğunu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin de Türkiye içindönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisine sızmış bir çetenin millete karşı bir ihanet teşebbüsünde bulunduğunu ifade eden Canalp, "Bu ihanet teşebbüsünün amacı sadece bir darbeden ibaret değildi. Bu ihanet teşebbüsünün amacı ülkemizde bir iç savaş çıkarabilmekti." dedi.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlerin taşıdığı 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.

Bazı vatandaşlar evlerinin balkonlarına Türk bayrağı asarak, yürüyüşe destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ilahiler seslendirildi, şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

"15 Temmuz Şehitler Sancak Koşusu"nda taşınan Türk bayrağı sporcular tarafından Vali Cevdet Atay'a teslim edildi.

Vali Atay, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletin vatanına, milli iradesine sahip çıkmak için meydanlara akın ettiğini ifade eden Atay, şunları kaydetti:

"Hainlerin milletimize yönelttiği tanklara, mermilere canlarını siper ettiler ve bu hain darbe girişimini millet olarak önlediler. Allah milletimizden razı olsun. 15 Temmuz hain darbe girişimi en alçak, en karanlık saldırılardan biri olarak tarihte yerini alacaktır. O karanlık gece milletimizin zaferiyle, kahramanlık destanına dönüştü Allah'a hamdolsun, milletimiz genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle ülkesi ve bayrağı için o gece canlarını hiçe saydılar. O karanlık gecede hiç kimsenin bize esaret gömleğini giydiremeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdık."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda konuştu.

Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan ve Ahmet Kavanoz, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Can, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurumları ve siyasi partilerin temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ

Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Gazi Caddesi güzergahından 15 Temmuz Meydanı'na kadar "Demokrasi Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, mehteran takımı konser verdi, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ dua etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Karayolları kavşağından başlayıp tören alanında son bulan sancak koşusu kapsamında sporcular, elden ele taşıdıkları sancağı Vali Ömer Toraman'a teslim etti.

Vali Toraman, programda yaptığı konuşmada, milletin zaferini kutlamak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin ve Türk milletinin daha önce de darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsatan Toraman, şöyle dedi:

"O gece aziz milletimiz, büyük milletimiz, büyük Türk milleti, ferasetiyle, basiretiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde demokrasisine birlik ve beraberliğine, bağımsızlığına ve istiklaline bir kere daha sahip çıktı. Onun için diyoruz ki 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız."

Programda, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da birer konuşma yaptı.

Programa, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla, Hacı Hıdır Camisi önünden Bingöl Valiliğine kadar yürüdü.

Valiliğin önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, Türk milletinin Cumhuriyet tarihi boyunca hür iradesini yok sayan çeşitli darbelere maruz kaldığını ancak her seferinde "demokrasi, barış, huzur, istikrar" diyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

Usta, "FETÖ'cü hainler bu milletin asil duruşunu, bu milletin cesaretini, ferasetini, birlik ve beraberliğini, kısacası bu milletin özgül ağırlığını hesaplayamamışlardı." ifadesini kullandı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, 15 Temmuz gazileri Mehmet Akif Özdemir ve Onur Asutay, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.