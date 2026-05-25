Dünya Basını: CHP Krizi, Yalnızca Parti İçindeki 'Liderlik Krizi' Değil, Türkiye'deki Demokrasi, Hukuk ve İktidar-Muhalefet Çekişmesidir

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi, Al Mayedeeb'den The Guardian'a, The Economist'ten FAZ'a kadar çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu tarafından "Türkiye'de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabetin yeniden şekillenmesi" tartışmalarıyla birlikte ele alındı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, "CHP kurultay davasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına" ilişkin kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi, uluslararası basında geniş yankı buldu.

CNN, BBC, Washington Post, The Economist ve The Guardian gibi çok sayıda yayın kuruluşu, "gelişmeleri yalnızca bir parti içi anlaşmazlık olarak değil, Türkiye'de iktidar ile muhalefet arasındaki güç dengelerini, yargı bağımsızlığı tartışmalarını ve seçim rekabetinin niteliğini etkileyen daha geniş bir siyasi dönüşümün parçası" olarak değerlendirdi.

Haberlere göre, CHP'de yaşanan süreç, 2023 kurultayına ilişkin yargı kararıyla başlayan, Özgür Özel'in görevden alınması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesiyle derinleşen bir kriz olarak şekillenirken, parti genel merkezinde günler süren gerilim ve polis müdahalesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Uluslararası medya kuruluşlarının büyük bölümü, yaşananları, Türkiye'de seçimlerin rekabet düzeyi, muhalefetin kurumsal gücü ve siyasi alanın sınırları üzerine daha geniş bir tartışmanın parçası olarak çerçeveledi.

CNN: CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS MÜDAHALESİ TÜRKİYE'DE SON YILLARIN EN DİKKAT ÇEKİCİ SİYASİ KRİZLERİNDEN

ABD merkezli liberallere yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşu CNN, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini, "Türkiye'de muhalefet krizinde 'ciddi bir tırmanış' olarak" değerlendirdi. CNN, "söz konusu sürecin muhalefet çevrelerince 'yargı müdahalesi ve demokrasi testi' olarak değerlendirildiğini" belirtti.

Haberde, "CHP'de yaşanan krizin, parti içi bir çekişmenin ötesine geçerek, Türkiye'de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabet tartışmalarının odağına yerleştiği" değerlendirmesine yer verilerek, "Özel ve destekçilerinin, mahkeme kararını tanımadıkları, iktidar kanadının ise yargının bağımsız biçimde hareket ettiğini savunduğu" belirtildi. Yayın kuruluşu, Ankara'daki gelişmeleri, "Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskı tartışmaları ve siyasi-yargısal gerilim bağlamında ele alarak, yaşananları son yılların en dikkat çekici siyasi krizlerinden biri" olarak nitelendirdi.

WP: CHP GENEL MERKEZİ KRİZİ, DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ TARTIŞMALARININ PARÇASI

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, yaşananları, "Türkiye'de muhalefet ile devlet kurumları arasındaki gerilimin sertleşmesi" olarak değerlendirdi. Gazete, "yaşananların, mahkemenin CHP'nin 2023 kurultayını iptal ederek, Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürmesiyle başlayan siyasi krizin devamı niteliğinde olduğunu" yazdı. "CHP Genel Merkezi çevresinde günler süren bir 'direniş' atmosferi oluştuğunu, destekçilerin binayı otobüsler ve çeşitli eşyalarla barikat altına aldığını" aktaran gazete, "gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde muhalefete yönelik baskı iddiaları ve yargı bağımsızlığı tartışmaları bağlamında" ele aldı. Haberde, "Ankara'daki krizin, yalnızca CHP içindeki liderlik mücadelesi olarak değil, Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve muhalefetin siyasi hareket alanına ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirildiği" kaydedildi.

AL MAYADEEN: CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS MÜDAHALESİYLE MUHALEFET-İKTİDAR KRİZİNDE YENİ AŞAMA

Lübnan merkezli pan-Arap haber televizyon kanalı Al Mayadeen, "CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini, Türkiye'de derinleşen muhalefet krizinin yeni aşaması" olarak değerlendirdi. Yayın kuruluşu, "CHP Genel Merkezi'nde günler süren gerilim ve fiili bir direniş atmosferi yaşandığını aktarırken, polis müdahalesinin muhalefet ile iktidar arasındaki gerilimi daha da artırdığı" değerlendirmesine yer verdi.

Haberde, "Özgür Özel ve destekçilerinin mahkeme kararını 'yargı eliyle müdahale' olarak" değerlendirdiği, "yaşanan krizin ise Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve siyasi temsil tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı" vurgulandı. Al Mayadeen, Ankara'daki gelişmeleri yalnızca CHP içindeki liderlik mücadelesi bağlamında değil, Türkiye'de muhalefetin karşı karşıya olduğu daha geniş siyasi ve kurumsal baskı tartışmalarının bir parçası olarak ele aldı.







BBC: CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS MÜDAHALESİ TÜRKİYE'DE SİYASİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

İngiltere merkezli İngiltere Kraliyet ailesinin himayesindeki bağımsız bir kamu yayıncısı BBC, "Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskı tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan büyük bir siyasi kriz olarak" değerlendirdi. BBC, "CHP Genel Merkezi'nde günler süren bir kuşatma ve direniş yaşandığını, destekçilerin binayı terk etmeyi reddettiğini, polis müdahalesiyle bu sürecin zor kullanılarak sona erdirildiğini" aktardı. Haberde, "Özgür Özel'in kararı siyasi müdahale olarak nitelendirerek, direniş çağrısı yaptığı, hükümetin ise sürecin tamamen yargı kararıyla ilerlediğini savunduğu" belirtildi. BBC'ye göre olaylar, Türkiye'de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve muhalefetin siyasi alanı tartışmalarını daha da derinleştirdi. Yayın kuruluşu, gelişmeleri yalnızca parti içi bir kriz değil, Türkiye'de iktidar–muhalefet ilişkisini etkileyen daha geniş bir siyasi gerilimin parçası olarak çerçeveledi.













YNET: POLİS MÜDAHALESİ, PARTİ İÇİNDE İKİ LİDERLİ YAPI, TÜRKİYE'DE DERİN BİR KRİZ YARATTI

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin dijital platformu Ynet de "Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini, Türkiye'de muhalefet ile iktidar arasındaki gerilimin sertleşmesi" olarak değerlendirdi. Ynet'e göre gelişmelerin arka planında, CHP'nin 2023 kurultayına ilişkin mahkeme kararı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden alınması ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesi bulunuyor. Bu sürecin parti içinde "iki liderli yapı" ve derin bir kriz yarattığı ifade edildi.







FAZ: CHP KRİZİ, ERDOĞAN'IN SİYASİ STRATEJİSİNİN PARÇASI

İngiltere merkezli dergi The Economist, "Bir Türk mahkemesi muhalefet liderini görevinden uzaklaştırdı" başlıklı yazısında, CHP içinde yaşanan krizi, Türkiye'de demokrasi ve siyasi düzen açısından kritik bir kırılma olarak değerlendirdi. The Economist, süreci yalnızca parti içi bir anlaşmazlık olarak değil, daha geniş bir siyasi çerçevede ele aldı. Dergi, "Türkiye'de yargının siyasallaştığı yönündeki tartışmalara, muhalefetin kurumsal olarak zayıflatıldığı iddialarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin seçim sürecine giderken siyasi rekabet alanını daralttığı" yönündeki yorumlara dikkati çekti.Haberde ayrıca, "CHP'nin son yıllarda yerel seçimlerde elde ettiği başarılarla iktidar için ciddi bir rakip haline geldiği, bu nedenle yaşanan gelişmelerin Türkiye'de siyasi rekabetin yeniden şekillenmesi olarak görüldüğü" belirtildi. The Economist, "CHP'deki liderlik krizini, parti içi bir mesele olmaktan ziyade, Türkiye'de muhalefetin siyasi alanının yargı kararlarıyla yeniden düzenlenmesi tartışmasının bir parçası" olarak çerçeveledi.

Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Ankara'daki CHP krizine ilişkin yargı kararı ve sonrasında yaşanan polis müdahalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi stratejisinin bir parçası" olarak yorumlandı. Haberde, bir mahkeme kararıyla CHP yönetiminin görevden alındığı, ardından Parti Genel Merkezi'nde fiili bir kontrol krizi ve polis müdahalesi yaşandığı aktarıldı. Sürecin, devlet kurumlarının devreye girmesiyle CHP içindeki liderlik değişimini fiilen uygulamaya dönüştürdüğü ifade edildi, "bu gelişmenin, yalnızca tekil bir yargı kararı olarak görülmemesi gerektiği, aksine Türkiye'de muhalefetin kurumsal gücünü sınırlayan daha geniş bir siyasi sürecin parçası olduğu" vurgulandı.

FAZ'ın haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecine giderken en güçlü rakip olarak görülen CHP'yi zayıflatmaya çalıştığı" yönünde değerlendirmeler öne çıktı. CHP'nin son dönemde artan oy oranı ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin potansiyel adaylığı, partiyi siyasi hedef haline getiren faktörler arasında gösterildi. Haberde ayrıca, yargı kararlarının siyasallaştığına dair eleştiriler ve Türkiye'de iktidar–muhalefet dengesinin yeniden şekillendiği yönündeki yorumlara yer verildi. Gazete, CHP'de yaşanan süreci parti içi bir krizden ziyade, "Türkiye'de siyasi rekabeti yeniden tanımlayan bir güç mücadelesi" olarak ele aldı.







THE JAPAN TIMES: CHP KRİZİNDE POLİS MÜDAHALESİ TÜRKİYE'DE SİYASİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Japonya'nın İngilizce yayımlar yapan Japan Times gazetesi, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini, Türkiye'de siyasi krizin yeni ve ciddi bir aşaması olarak aktardı. Gazete, "bu müdahalenin Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'de artan siyasi krizi daha da derinleştirdiğini, parti içinde karşılıklı liderlik iddiaları ve süregelen hukuki tartışmalar bulunduğunu" aktardı. Gazete, "yaşananları yalnızca bir parti içi anlaşmazlık olarak değil, Türkiye'de yargı, emniyet ve muhalefetin meşruiyeti etrafında şekillenen daha geniş bir siyasi ve kurumsal çatışmanın parçası" olarak değerlendirdi.













THE GUARDIAN: TÜRKİYE'DE SEÇİM REKABETİ ADIM ADIM DARALIYOR

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinin "editoryal" yazısında, "Ankara'daki CHP krizi ve parti genel merkezine yönelik polis müdahalesini Türkiye'de daha geniş bir demokratik gerileme ve seçim rekabetinin yeniden şekillendirilmesi" çerçevesinde değerlendirdi.













LA STAMPA: CHP KRİZİ TÜRKİYE'DE GÜÇ KONSOLİDASYONU TARTIŞMALARINI BÜYÜTÜYOR

İtalyan gazetesi La Stampa, CHP'de yaşanan son gelişmeler ile parti genel merkezine yönelik polis müdahalesini, Türkiye'de daha geniş bir siyasi yeniden yapılanma sürecinin parçası" olarak yorumladı. Haberde, "mahkeme kararıyla CHP liderliğinde yaşanan değişim ve ardından gelen polis müdahalesi, tekil bir olay değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti yeniden şekillendirme stratejisinin bir aşaması" olarak nitelendirildi. Haberde, "CHP içindeki liderlik krizi ve yargı müdahalelerinin, ana muhalefetin kurumsal gücünü zayıflatan bir sürecin parçası olarak görüldüğü, bu çerçevede, Türkiye'de seçimlerin resmen devam etmesine rağmen, siyasi rekabetin giderek daha eşitsiz hale geldiği bir yapı oluştuğu" ileri sürüldü.







Yazıya göre son gelişmeler, birbirinden bağımsız olaylar değil, iktidarın siyasi rekabeti kontrol altına alma stratejisinin parçaları olarak görülüyor. The Guardian, "bu gelişmelerin topyekün etkisinin, seçimlerin yapılmaya devam ettiği ancak rekabet koşullarının giderek eşitsiz hale geldiği bir tablo oluşturduğunu" savundu. Yazıya göre, seçimler teknik olarak gerçekleşse bile muhalefetin lider kadrolarının, medya erişiminin ve hukuki zemininin zayıflatılması nedeniyle sonuçların büyük ölçüde seçim günü öncesinde şekillendiği bir düzen ortaya çıktı.Yazıda ayrıca, yargı süreçlerinin siyasi etkisi, medya ve sivil alan üzerindeki baskılar ve ekonomik sorunlara rağmen siyasi alanın sıkılaştırılması gibi unsurlara dikkati çekildi. The Guardian, CHP çevresinde yaşananları, tekil bir parti içi kriz değil, Türkiye'de seçim rekabetinin adım adım daraldığı, daha geniş bir siyasi sistem dönüşümünün parçası olarak değerlendirdi.

La Stampa, "2028 seçimlerine yaklaşılırken Erdoğan'ın hem iktidar alanını hem de muhalefet dengelerini yeniden dizayn ettiğine" ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Yazıda ayrıca, bu gelişmelerin yalnızca Türkiye iç siyasetiyle sınırlı olmadığı, Avrupa Birliği, NATO ilişkileri, göç politikaları ve bölgesel güvenlik bağlamında da önem taşıdığı vurgulandı, Batı'nın bu süreçlere verdiği sınırlı tepki de eleştirel bir çerçevede değerlendirildi.