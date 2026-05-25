Dünya Basını: CHP Krizi, Yalnızca Parti İçindeki 'Liderlik Krizi' Değil, Türkiye'deki Demokrasi, Hukuk ve İktidar-Muhalefet Çekişmesidir

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK
(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi, Al Mayedeeb'den The Guardian'a, The Economist'ten FAZ'a kadar çok sayıda uluslararası yayın kuruluşu tarafından "Türkiye'de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabetin yeniden şekillenmesi" tartışmalarıyla birlikte ele alındı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, "CHP kurultay davasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına" ilişkin kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi, uluslararası basında geniş yankı buldu.
CNN, BBC, Washington Post, The Economist ve The Guardian gibi çok sayıda yayın kuruluşu, "gelişmeleri yalnızca bir parti içi anlaşmazlık olarak değil, Türkiye'de iktidar ile muhalefet arasındaki güç dengelerini, yargı bağımsızlığı tartışmalarını ve seçim rekabetinin niteliğini etkileyen daha geniş bir siyasi dönüşümün parçası" olarak değerlendirdi.
Haberlere göre, CHP'de yaşanan süreç, 2023 kurultayına ilişkin yargı kararıyla başlayan, Özgür Özel'in görevden alınması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve getirilmesiyle derinleşen bir kriz olarak şekillenirken, parti genel merkezinde günler süren gerilim ve polis müdahalesiyle yeni bir aşamaya taşındı. Uluslararası medya kuruluşlarının büyük bölümü, yaşananları, Türkiye'de seçimlerin rekabet düzeyi, muhalefetin kurumsal gücü ve siyasi alanın sınırları üzerine daha geniş bir tartışmanın parçası olarak çerçeveledi.
ABD merkezli liberallere yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşu CNN, Ankara'da CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini, "Türkiye'de muhalefet krizinde 'ciddi bir tırmanış' olarak" değerlendirdi. CNN, "söz konusu sürecin muhalefet çevrelerince 'yargı müdahalesi ve demokrasi testi' olarak değerlendirildiğini" belirtti.
Haberde, "CHP'de yaşanan krizin, parti içi bir çekişmenin ötesine geçerek, Türkiye'de demokrasi, yargı bağımsızlığı ve siyasi rekabet tartışmalarının odağına yerleştiği" değerlendirmesine yer verilerek, "Özel ve destekçilerinin, mahkeme kararını tanımadıkları, iktidar kanadının ise yargının bağımsız biçimde hareket ettiğini savunduğu" belirtildi. Yayın kuruluşu, Ankara'daki gelişmeleri, "Türkiye'de muhalefet üzerindeki baskı tartışmaları ve siyasi-yargısal gerilim bağlamında ele alarak, yaşananları son yılların en dikkat çekici siyasi krizlerinden biri" olarak nitelendirdi.
ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesi, yaşananları, "Türkiye'de muhalefet ile devlet kurumları arasındaki gerilimin sertleşmesi" olarak değerlendirdi. Gazete, "yaşananların, mahkemenin CHP'nin 2023 kurultayını iptal ederek, Özgür Özel'in genel başkanlığını düşürmesiyle başlayan siyasi krizin devamı niteliğinde olduğunu" yazdı. "CHP Genel Merkezi çevresinde günler süren bir 'direniş' atmosferi oluştuğunu, destekçilerin binayı otobüsler ve çeşitli eşyalarla barikat altına aldığını" aktaran gazete, "gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde muhalefete yönelik baskı iddiaları ve yargı bağımsızlığı tartışmaları bağlamında" ele aldı. Haberde, "Ankara'daki krizin, yalnızca CHP içindeki liderlik mücadelesi olarak değil, Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve muhalefetin siyasi hareket alanına ilişkin daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendirildiği" kaydedildi.
Lübnan merkezli pan-Arap haber televizyon kanalı Al Mayadeen, "CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesini, Türkiye'de derinleşen muhalefet krizinin yeni aşaması" olarak değerlendirdi. Yayın kuruluşu, "CHP Genel Merkezi'nde günler süren gerilim ve fiili bir direniş atmosferi yaşandığını aktarırken, polis müdahalesinin muhalefet ile iktidar arasındaki gerilimi daha da artırdığı" değerlendirmesine yer verdi.
Haberde, "Özgür Özel ve destekçilerinin mahkeme kararını 'yargı eliyle müdahale' olarak" değerlendirdiği, "yaşanan krizin ise Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve siyasi temsil tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı" vurgulandı. Al Mayadeen, Ankara'daki gelişmeleri yalnızca CHP içindeki liderlik mücadelesi bağlamında değil, Türkiye'de muhalefetin karşı karşıya olduğu daha geniş siyasi ve kurumsal baskı tartışmalarının bir parçası olarak ele aldı.
Almanya merkezli Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, "Ankara'daki CHP krizine ilişkin yargı kararı ve sonrasında yaşanan polis müdahalesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi stratejisinin bir parçası" olarak yorumlandı. Haberde, bir mahkeme kararıyla CHP yönetiminin görevden alındığı, ardından Parti Genel Merkezi'nde fiili bir kontrol krizi ve polis müdahalesi yaşandığı aktarıldı. Sürecin, devlet kurumlarının devreye girmesiyle CHP içindeki liderlik değişimini fiilen uygulamaya dönüştürdüğü ifade edildi, "bu gelişmenin, yalnızca tekil bir yargı kararı olarak görülmemesi gerektiği, aksine Türkiye'de muhalefetin kurumsal gücünü sınırlayan daha geniş bir siyasi sürecin parçası olduğu" vurgulandı.
FAZ'ın haberinde, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecine giderken en güçlü rakip olarak görülen CHP'yi zayıflatmaya çalıştığı" yönünde değerlendirmeler öne çıktı. CHP'nin son dönemde artan oy oranı ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin potansiyel adaylığı, partiyi siyasi hedef haline getiren faktörler arasında gösterildi. Haberde ayrıca, yargı kararlarının siyasallaştığına dair eleştiriler ve Türkiye'de iktidar–muhalefet dengesinin yeniden şekillendiği yönündeki yorumlara yer verildi. Gazete, CHP'de yaşanan süreci parti içi bir krizden ziyade, "Türkiye'de siyasi rekabeti yeniden tanımlayan bir güç mücadelesi" olarak ele aldı.
La Stampa, "2028 seçimlerine yaklaşılırken Erdoğan'ın hem iktidar alanını hem de muhalefet dengelerini yeniden dizayn ettiğine" ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Yazıda ayrıca, bu gelişmelerin yalnızca Türkiye iç siyasetiyle sınırlı olmadığı, Avrupa Birliği, NATO ilişkileri, göç politikaları ve bölgesel güvenlik bağlamında da önem taşıdığı vurgulandı, Batı'nın bu süreçlere verdiği sınırlı tepki de eleştirel bir çerçevede değerlendirildi.
