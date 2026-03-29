Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

Birleşmiş Milletler verilerine göre hazırlanan listede Japonya’nın başkenti Tokyo, 37.2 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri olmaya devam etti. Tokyo’yu Hindistan’dan Delhi ve Çin’den Şanghay takip etti. Asya kıtasının listeye damga vurması dikkat çekerken, ilk 10’da yer alan şehirlerin büyük bölümünü Asya metropolleri oluşturdu.
Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul, 15.6 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 14. sırada yer aldı. Hem Asya hem Avrupa kıtasında yer alan İstanbul, listedeki tek iki kıtalı şehirlerden biri olarak öne çıktı.
Listede Çin’den 6, Hindistan’dan ise 4 şehrin yer alması, nüfus yoğunluğunun büyük ölçüde Asya’da toplandığını bir kez daha ortaya koydu. Dakka, Mumbai, Pekin ve Osaka gibi megakentler üst sıralarda yer alırken; Amerika kıtasından Sao Paulo, Mexico City ve New York gibi şehirler listeye giren önemli merkezler arasında yer aldı.
1- TOKYO
Ülke: Japonya
Nüfus: 37.2 milyon
Kıta: Asya
2- DELHİ
Ülke: Hindistan
Nüfus: 32 milyon
Kıta: Asya
3- ŞANGHAY
Ülke: Çin
Nüfus: 28.5 milyon
Kıta: Asya
4- DAKKA
Ülke: Bangladeş
Nüfus: 22.4 milyon
Kıta: Asya
5- SAO PAULO
Ülke: Brezilya
Nüfus: 22.4 milyon
Kıta: Güney Amerika
6- MEXİCO CİTY
Ülke: Meksika
Nüfus: 22.1 milyon
Kıta: Kuzey Amerika
7- KAHİRE
Ülke: Mısır
Nüfus: 21.7 milyon
Kıta: Afrika
8-PEKİN
Ülke: Çin
Nüfus: 21.3 milyon
Kıta: Asya
9- MUMBAİ
Ülke: Hindistan
Nüfus: 20.9 milyon
Kıta: Asya
10- OSAKA
Ülke: Japonya
Nüfus: 19 milyon
Kıta: Asya
11- NEW YORK CİTY
Ülke: ABD
Nüfus: 18.8 milyon
Kıta: Kuzey Amerika
12- CHONGQİNG
Ülke: Çin
Nüfus: 16.8 milyon
Kıta: Asya
13- KARACHİ
Ülke: Pakistan
Nüfus: 16.8 milyon
Kıta: Asya
14- İSTANBUL
Ülke: Türkiye
Nüfus: 15.6 milyon
Kıta: Asya-Avrupa
15- KİNŞASA
Ülke: Kongo
Nüfus: 15.6 milyon
Kıta: Afrika
16- LAGOS
Ülke: Nijerya
Nüfus: 15.4 milyon
Kıta: Afrika
17- BUENOS AİRES
Ülke: Arjantin
Nüfus: 15.3 milyon
Kıta: Güney Amerika
18- KALKÜTA
Ülke: Hindistan
Nüfus: 15.1 milyon
Kıta: Asya
19- MANİLA
Ülke: Filipinler
Nüfus: 14.4 milyon
Kıta: Asya
20- TİANJİN
Ülke: Çin
Nüfus: 14 milyon
Kıta: Asya
