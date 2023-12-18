19:51 •
Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı•
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Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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