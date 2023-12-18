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Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı

Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
18.12.2023 - 19:51,  Güncelleme: 19:55
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Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde hakkındaki tüm iddiaları yalanlayan Ronay, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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Ece Ronay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


19:51
Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
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SON DAKİKA: Eski eşinin iş yerinin kurşunlanmasını azmettirdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika
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