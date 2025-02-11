Eski İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı sanıklarına toplam 97 yıl hapis

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ESKİ İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in (36) silahla yaralanması olayına ilişkin davada yargılanan partinin eski GİK üyesi Ayşen Kurt (41) beraat ederken, eşi Yahya Kurt (80) hakkında 10 yıl hapis cezası verildi. Yaşı ve sağlık nedeniyle Yahya Kurt'un cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsine çeviren mahkeme heyeti, diğer 6 sanığı toplam 87 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, geçen yıl 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve 14 saatlik çalışma sonucunda olayda kullanılan araç tespit edildi. Operasyonda araç sürücüsü Ergün Göreayı (25), Kemer ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ergün Göreayı tutuklandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Selahattin Oğuz (48) ve yardım eden Remzi Ulu (40) da geçen yıl 8 Şubat'ta yakalandı. Selahattin Oğuz tutuklanırken, Remzi Ulu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'YAHYA KURT VE EŞİ YAPTIRDI'

Saldırıda yaralanan Hüseyin Ergen'i, geçen yıl 9 Şubat'ta sosyal medya uygulamasından arayan ve Selahattin Oğuz'un akrabası olduğunu öne süren kişi, olayı otel sahibi Yahya Kurt ve eşi Ayşen Kurt'un para karşılığında yaptırdığını söyleyip, aynı uygulama üzerinden video ve fotoğraf gönderdi. Adı tespit edilemeyen kişi, olayı planlayan Ahmet Çelik'in (42) Kemer ilçesinde jandarmaya teslim olacağını ve video ile diğer belgeleri teslim edeceğini söyledi. Aynı gün Ahmet Çelik, Kemer ilçesindeki Beldibi Jandarma Karakolu'na gidip teslim oldu.

PARA KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK YAŞAMIŞLAR

Manavgat'ta jandarmaya ifade veren Ahmet Çelik, azmettiricinin otel sahibi Yahya Kurt olduğunu iddia etti. Hüseyin Ergen'in öldürülmesi için Yahya Kurt'un para teklif ettiğini, bu sırada Yusuf Akbaş (32) ve Furkan Enes Derinçay'ın da (30) yanında bulunduğunu öne süren Ahmet Çelik, kendisinin önce 20 milyon lira, sonra da 10 milyon lira istediğini anlattı. Ahmet Çelik, silahlı saldırının ardından görüştüğü Yahya Kurt'un parayı çok bulup, kendilerine 3 milyon lira teklif ettiğini kaydetti. Ahmet Çelik, Selahattin Oğuz'a silahlı saldırıyı gerçekleştirmesi için talimat verdiğini, Yahya Kurt ile para konusunda anlaşmazlık yaşadıktan sonra karakola teslim olduğunu söyledi.

TUTUKLU SANIKLARIN TAMAMI İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri Ahmet Çelik'in görüşmede yanında bulunan Yusuf Akbaş ve Furkan Enes Derinçay'ı yakalarken, otel sahibi Yahya Kurt'u da evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Savcılık ifadelerinin ardından Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Furkan Enes Derinçay ve Yahya Kurt sevk edildikleri hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, olay tarihinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi olan Ayşen Kurt da daha sonraki tarihlerde ifade verdi. Ayşen Kurt adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlk duruşmada, tutuklu sanıkların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan sanıklar Ahmet Çelik, Ayşen Kurt, Yahya Kurt, Yusuf Akbaş, Ergün Göreayı, Furkan Enes Derinçay, Remzi Ulu, Selahattin Oğuz'un cezalandırılması talep edildi. Saldırı sonrası Yahya Kurt'un olayda kendisinin de suçlanabileceğini söylediği, Ahmet Çelik'in ise "Neyi, ne kadar azmettirici olarak suçlanabilirsin. Tek koz var; azmettirici olarak seni suçlayacak. Senin açıklarının hepsini kapatırım" sözlerinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

SANIKLARDAN SADECE 1'İ DURUŞMAYA KATILDI

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Yahya Kurt, Ayşen Kurt, Ahmet Çelik, Yusuf Akbaş, Ergün Göreayı, Furkan Enes Derinçay, Remzi Ulu, Selahattin Oğuz'un tutuksuz yargılandığı davada salonda sanıklardan sadece Selahattin Oğuz yer aldı. Duruşmada sanık Selahattin Oğuz ve taraf avukatları, savcı tarafından önceki duruşmada verilen esas hakkındaki görüşe karşı savunmalarını yaptı.

'KARARI VİCDANINIZA BIRAKIYORUM'

Selahattin Oğuz savunmasında, eyleminden dolayı pişman olduğunu belirterek, "Yaptığımın suç olduğunu biliyorum. Kesinlikle öldürmeye teşebbüs etmek gibi bir niyetim yoktu. Pişmanım, kararı vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

Yahya Kurt ve Ayşen Kurt'un avukatları, savcılığın esas hakkındaki görüşünü eleştirerek; olayın 'öldürmeye teşebbüs' değil, 'kasten yaralama' olduğunu belirterek, kararın bu şekilde verilmesi gerektiğini söyledi. Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu iddia edip, beraat talep etti. Şikayetçi Hüseyin Ergen'in avukatları ise savcılık tarafından sunulan esas hakkındaki görüşe uygun karar verilmesini istedi.

ELEKTRONİK KELEPÇEYLE EV HAPSİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların Hüseyin Ergen'e yönelik eyleminin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' olduğundan hareketle Ayşen Kurt hakkında olayla ilgili her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraat kararı verdi. Yahya Kurt'a önce 15 yıl hapis cezası verilirken, olaydan önce şikayetçi Hüseyin Ergen'in yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tahrik altında olduğu belirtilerek, cezası 10 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, Yahya Kurt'un ilerlemiş yaşı ve sağlık sorunlarını dikkate alarak cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsine çevirdi.

YARDIMCI OLDUĞU İÇİN CEZASI 10 YILA İNDİRİLDİ

Olayın organizatörü olan Ahmet Çelik'e 15 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın soruşturma ve kovuşturma aşamasında verdiği ifadelerle olayın aydınlatılmasına yardımcı olduğu için cezasını 10 yıla indirdi. Silahlı saldırıda tetiği çeken Selahattin Oğuz'a 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, ayrıca 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verildi. Duruşmada mahkeme heyeti, diğer sanıklar Yusuf Akbaş, Ergün Göreayı, Furkan Enes Derinçay ve Remzi Ulu'ya da 15'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, kararın itiraz için Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf edilebileceğini belirterek, tüm sanıkların hükmen tutuklanmalarını kararlaştırdı.