Barışmak istediği esi kız arkadaşını öldüren sanık: Kötü sözler söyleyince kendimi kaybetti

11.03.2026 19:22  Güncelleme: 19:42
İzmir'in Ödemiş ilçesinde barışmak istediği eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı sokak ortasında döverek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanılan Olgun Gacar hakim karşısına çıktı. Gacar, "Tartıştığımızda bana 'eşinden boşanacaksın' demesi üzerine ayrılmak istediğimi söyledim. Hakaretler ve kötü sözler söyleyince kendimi kaybettim" sözlerini sarf etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde barışmak istediği eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı (27) öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanılan Olgun Gacar hakim karşısına çıktı.

Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta 11 Mart 2025'te meydana gelen olayda; konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi Olgun Gacar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan Gacar, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Kara'nın cenazesi ise Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

İKİ KEZ UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Kara'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturmada tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede; Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve kadının şikayeti üzerine 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Gacar'ın Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın, Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı da iddianamede yer buldu.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

İddianamede; Gacar'ın ifadeleri de yer aldı. Gacar'ın savcılık ifadesinde, "Fatma'yı kasten öldürmek istemedim, öldürme gibi bir planım yoktu. Olay günü eski mevzular sebebiyle aramızda tartışma yaşandı. Sinirlendiğim için Fatma'yı elimle boynundan kaldırıp yere attım. Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi" dediği vurgulandı. İddianamede; sanık Gacar'ın emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğuna dikkat çekildi.

"SAVUNMALARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

Olay anını gösteren kameraların incelemesinin ardından Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak 3 kez vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Olayda Kara'nın, Gacar'a yönelik herhangi bir saldırısının bulunmadığı da iddianamede yer aldı. Gacar'ın savunmalarının, üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Toplanan deliller doğrultusunda Gacar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"HAKARETLER VE KÖTÜ SÖZLER SÖYLEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Sanık Olgun Gacar, bugün Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Olgun Gacar, eşi Hatice Gacar, öldürülen Fatma Kara'nın kardeşi Necip Kara, babası Yılmaz Kara, dayısı Cahit Sönmez ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunda öldürülen Fatma Kara'nın yakınları ile sanık arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanının söz verdiği sanık Olgun Gacar, Fatma Kara'nın bakıcı olarak çalıştığı eve giderek konuşmak istediğini belirtip, "Bir süre yolda yürümeye başladık. Tartıştığımızda bana 'eşinden boşanacaksın' demesi üzerine ayrılmak istediğimi söyledim. Hakaretler ve kötü sözler söyleyince kendimi kaybettim. Yere doğru ittim. Öldürme amacım yoktu. Fatma'nın öldüğünü de karakolda öğrendim" dedi.

Tanık olarak dinlenen Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara ise sanık Gacar'ın kızını sürekli tehdit ederek baskı altına aldığını söyledi.

Duruşma savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın üzerine atılı suçların mahiyeti nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Gacar'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

"KADINI SUÇLAYAN BİR SAVUNMA"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Fatma Kara'nın ailesinin Avukatı Nevraz Sığın, sanık Gacar'ın savunmasında kadını suçlayan bir dil kullandığını belirtti. Kadın cinayetleri davalarında sıkça benzer savunmalarla karşılaştıklarını ifade eden Avukat Sığın, sanığın Fatma Kara'nın ahlakı ve özel hayatı üzerinden kendisine haksız tahrik indirimi sağlanmaya çalışıldığını söyledi. Avukat Sığın, sanığın savunmasında Kara'nın kendisini aldattığını öne sürdüğünü, aralarındaki ilişkiyi 'toksik' olarak nitelendirdiğini dile getirdi.

Sanığın, Kara'nın hamileliğiyle ilgili de imalarda bulunduğunu belirten Avukat Sığın, "Kadının bedeni ve ahlakı üzerinden bir savunma kurularak haksız tahrik indirimi alınmaya çalışılıyor. Kadın cinayetleri davalarında sıkça karşılaştığımız bir savunma biçimiyle karşı karşıyayız" dedi.

Dosyada bazı teknik eksikliklerin bulunduğunu ve dinlenmesi gereken tanıkların olduğunu belirten Avukat Sığın, sanığın mahkemede çocuğu olmadığını iddia etmesi üzerine mahkemenin bu konuda Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep ettiğini söyledi. Avukat Sığın, Kara Ailesi'nin beklentisinin sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılması olduğunu da söyledi.

"FATMA'YI NAMUSU VE AHLAKI ÜZERİNDEN SUÇLAMAYA ÇALIŞTI"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Davada ne yazık ki hiç şaşırmadığımız bir sanık profiliyle karşılaştık. Bir kadını sokak ortasında öldüren sanık, mahkeme salonunda ise takım elbisesi ve kravatıyla son derece saygılı bir görüntü vererek, erkek egemen sistemin alışık olduğumuz savunma yöntemlerine başvurdu ve Fatma'yı namusu ve ahlakı üzerinden suçlamaya çalıştı" dedi.

Sanığın bu savunmayı haksız tahrik indirimi almak amacıyla yaptığını ifade eden Osmanoğulları, "Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri cezasızlık politikaları ve haksız tahrik indirimleridir. Biz bu davadan emsal bir karar çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.

"KIZIM HUNHARCA KATLEDİLDİ"

Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara da kızının başı defalarca yere vurularak hunharca öldürüldüğünü belirterek, "Yaşadığımız acı çok büyük. Psikolojimiz bozuldu, oğlum ve ben tedavi görüyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. En ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

"BU DAVAYI ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Fatma Kara'nın kardeşi Necip Kara da sanık Gacar'ın duruşmada gerçeği yansıtmayan ifadeler verdiğini ileri sürüp, "Bunları tahrik indirimi almak için yaptığını düşünüyoruz. Ama biz ablamızı biliyoruz ve onun arkasındayız. Bu davayı asla bırakmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

