Genç Yeryüzü Doktorları, Gazze için Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika
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Genç Yeryüzü Doktorları, Gazze için Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Genç Yeryüzü Doktorları, Gazze için Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Yeryüzü Doktorları'nın gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için 17 ilde, 'Gazze için Ses Ver' başlığıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Genç Yeryüzü Doktorları, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'nin sesini duyurmak amacıyla 23 farklı üniversitedeki gönüllülerle bir araya gelerek yaka kartları ve dövizlerle saldırıda hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerini taşıdı.

22.02.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Yeryüzü Doktorları'nın gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için 17 ilde, "Gazze için Ses Ver" başlığıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, 7 Ekim'den beri artarak devam eden insani krizde ilk gününden beri çalışmalarını sürdürürken, Genç Yeryüzü Doktorları da bu zamana kadar gerçekleştirdikleri sempozyum ve fotoğraf sergileriyle Gazze'nin durumuna dikkati çekti.

Kermeslerle yardım çalışmalarında bulunan gençler, sağlık kurumlarına ve çalışanlarına yönelik devam eden saldırılar için son olarak "Gazze İçin Ses Ver" etkinliği düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'nin sesini duyurmak için bir araya gelen 23 farklı üniversitedeki Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüleri, Ankara, İstanbul, Konya, Niğde, Kars, Düzce, Erzincan, Hatay, Rize, Kocaeli, Edirne, Sivas, Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir, Aksaray ve Manisa'da üniversite kampüsleri ve şehir meydanlarında buluştu.

Üniversitelerin tıp, diş, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinde öğrenci olan dernek üyeleri gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşte, saldırıda hayatı kaybeden meslektaşlarının isimlerinin yazdığı yaka kartları taktı ve dövizler taşıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Yeryüzü Doktorları, Gazze için Sessiz Yürüyüş Düzenledi - Son Dakika

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