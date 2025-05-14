Girne Koleji Adana\'da Yeni Kampüs Açtı

GİRNE Amerikan Üniversitesi (GAÜ) çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Türkiye'deki 23'üncü kampüsünü Adana'da açtı. Tüm Özel Öğretim Kurumları (TÖDER) Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, "Eğitim yalnızca bireysel değil, toplumsal yükselişin anahtarıdır. Adana'daki yeni kampüsümüzle birlikte, her yeteneğin bir geleceğe dönüştüğü yolda kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs'ın ilk üniversitesi olan, kurulduğu 1985 yılından bu yana ayrıcalıklı eğitim modelleri, uluslararası yabancı dil programları ve akademik-sportif başarı odaklı vizyonuyla öğrencileri hem geleceğe hem de dünyaya hazırlayan Girne Amerikan Üniversitesinin çatısı altında faaliyet gösteren Girne Koleji, Türkiye'deki 23'üncü kampüsünü Adana'da açtı. GAÜ'nün global vizyonundan ilham alan Girne Koleji, başarı odaklı ve yenilikçi eğitim modeliyle, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da öğrencilerle buluşacak.

DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM

Bugün 3 kıtada yer alan kampüsleri, 135 farklı ülkeden gelen 20 bini aşkın öğrencisi ve 147 dünya üniversitesiyle yürüttüğü akademik iş birlikleriyle GAÜ, uluslararası akreditasyonlara sahip programlarıyla global ölçekte güçlü bir aktör konumunda yer alıyor. Tüm bu öz birikimleriyle öğrencilere dünya standartlarında bir eğitim sunan Girne Koleji, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki kampüsüyle yeni bir yolculuğa başlıyor.

KOLEJ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİYLE KÜRESEL EĞİTİM MODELİ

Girne Koleji, anaokulundan lise mezuniyetine kadar çoklu dil becerileri, bilimsel düşünme yapısı ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu vizyonun temelini, GAÜ'nün Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sürekli Eğitim Merkezi ile kurulan organik iş birliği oluşturuyor. 'Dünyanın kapıları sana açık' sloganıyla yola çıkan Girne Koleji, sadece Türkiye'de değil; orta vadede Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'da, uzun vadede ise küresel ölçekte eğitim yatırımlarıyla büyümeyi sürdürüyor. Hedef, kolej-üniversite iş birliğini temsil eden en prestijli modeli inşa etmek.

LANSMAN TÖRENİ, YENİ KAMPÜSTE YAPILDI

Girne Koleji Adana Kampüsü'nün lansman törenine TÖDER Başkan Yardımcısı ve Girne Koleji Kurul Başkanı Ümit Kalko, Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, Sarıçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dardağan, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kalko, öğrencilerinin daha iyi fiziksek koşullarda eğitim görüp, akademik noktada sınavlara daha iyi hazırlanmasını, yabancı dili daha iyi öğrenmesini ve geleceğe de daha iyi hazırlanmasını istediklerini söyledi.

'EĞİTİM, TOPLUMSAL YÜKSELİŞİN ANAHTARIDIR'

Geleceğin eğitimine dair vizyonunu paylaşan Kalko, "Eğitim yalnızca bireysel değil, toplumsal yükselişin anahtarıdır. Adana'daki yeni kampüsümüzle birlikte, her yeteneğin bir geleceğe dönüştüğü yolda kararlılıkla ilerliyoruz. 2025'in dünyasında yalnızca bilgiyi öğrenen değil, dünyayı okuyabilen

nesillere ihtiyaç var. Eğitim programlarımızı çocuklara vizyon kazandıracak içeriklerle zenginleştiriyoruz. Onlara 'Dünyanın kapıları sana açık' diyoruz" ifadesini kullandı.

'ADANA'YA HAYIRLI OLSUN'

Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu ise yeni kampüsün eğitime kazandırılmasıyla birlikte Anneler Günü heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Girne Amerika Üniversitesi 1985'te kurulmuş, Kıbrıs'ın ilk üniversitesi olmanın gururunu da yaşıyor. Türkiye'de de 2019 yılında Girne Koleji olarak eğitim sektöründe yer almaya başladı. Köklü bir üniversite kuruluşu olarak süreci yürütüyoruz. Türkiye'nin birçok noktasında okullarımız var. Bir yenisini de Adana'ya açıyoruz. Tüm Adana halkına ve şehrine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Bugün Türk sinemasının değerli ismi Hülya Koçyiğit de aramızda. O da öğretmen ve velilerimizle bir Anneler Günü söyleşisi gerçekleştirdi" diye konuştu.

LANSMANIN ONUR KONUĞU 'HÜLYA KOÇYİĞİT'

Lansmana onur konuğu olarak katılan, Türk sinemasının yaşayan efsanesi, usta oyuncu Hülya Koçyiğit de Anneler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte gerçekleştirdiği söyleşiyle, hem sanat yaşamındaki unutulmaz anıları hem de anne olmanın anlamı üzerine duygularını paylaştı. Davetlileri derinden etkileyen Koçyiğit, Söyleşi boyunca Türk sinemasının altın yıllarına dair hatıralarını paylaşırken, annelik kimliğiyle yaşadığı deneyimlerini aktardı.

GENÇ NESİLLERE UMUT VE CESARET VERDİ

Hülya Koçyiğit, "Sanatla iç içe bir yaşam sürerken aynı zamanda bir anne olmanın verdiği sorumluluk, bana hem insanı hem de hayatı daha derinlikli okumayı öğretti" diyerek, genç nesillere de umut ve cesaret verdi. Etkinliğe katılan davetliler, bu özel söyleşide bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirirken, Koçyiğit'in enerjisinden ve hayat dolu anlatımından ilham aldıklarını belirtti.