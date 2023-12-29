GRAFİKLİ-YTB, 2023\'te dünya genelinde yüzlerce projeye imza attı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), 2023'te dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik hizmetler sunarken, soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar geliştirmek için yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası burslu öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten YTB, 2023'te de yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal, kültürel, hukuki, ekonomik ve siyasi yönden bütün ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara yönelik politikalar geliştirdi.

AA muhabiri, YTB'nin 2023'te yaptığı faaliyetleri derledi.

Bu yıl 116 projeye destek sağlayan ve 14 ülkede 122 saha ziyaretinde bulunan YTB, çalışma alanına giren konularda kültürel ve tarihi mirası muhafaza etmeye yönelik 16 kitap yayımladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında 9 ülkedeki 170'i aşkın sivil toplum kuruluşu (STK) ve Türk vatandaşlarının topladığı 56 milyon avroya varan nakdi yardım, YTB koordinasyonunda bölgeye ulaştırıldı. Ayrıca 524 tır, 3 bin 922 konteyner ve 3 sahra hastanesi ile destek sağlandı.

Avrupa'da yaşayan Türklere yönelik projelere imza atıldı

YTB'nin Almanya'da hayata geçirdiği "Türk Girişim Diasporası" kapsamında, Almanya'daki Türk girişimcilerin sektörler bazında tespit edilmesi ve bunun ışığında bir yol haritasının hazırlanması amaçlandı.

Bu yıl yapılan "İnsan Hazineleri Serisi - Birinci Nesil Hikayeleri" projesiyle 1961-1985 arasında işçi göçü kapsamında yurt dışına göç eden ile göç edilen ülkelerde doğup büyüyen insanların hatıraları ve hikayeleri kayıt altına alındı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan gençlere yönelik "Cumhuriyet'in 100. Yılı Eğitim Gezisi Programı" düzenleyen YTB, "Diaspora Bizim" podcast çalışmasına 4 farklı ülkeden 18 içerik üreticisiyle devam etti.

YTB sorumluluğunda 4 Avrupa ülkesinden 22 katılımcıyla 12 hafta boyunca Endülüs üzerine tarih okumaları gerçekleştirildi.

Yurt dışında yaşayan Türk gençleri TEKNOFEST'e katıldı

YTB'nin yurt dışında yaşayan Türk gençleri için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nde (TUSAŞ) çalışma fırsatı sunan "SKY Global Türk Staj Programı"na dünya genelinden 100'e yakın genç katıldı.

YTB desteğiyle İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen TEKNOFEST'e yurt dışında yaşayan onlarca genç vatandaş katılım sağladı.

Bu yıl da yurt dışındaki ve içindeki sınır kapılarında karşılama ve uğurlama faaliyetlerine devam eden YTB, Kapıkule Sınır Kapısı'nda vatandaşlar için dinlenme alanı kurdu.

YTB, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için toplam 7 ülkede 21 eyalet/kanton ve 161 şehirde vatandaşların seçim süreçleriyle ilgili bilgilendirilmesi ve oy kullanmaya yönelik farkındalığın artması için çalışmalar yaptı.

YTB tarafından 2023'te Batı Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere 6 ülkede bulunan 96 eğitimci, 94 sınıf ve 1380 öğrenciye Tohum modülü eğitim setinin baskıları gönderildi.

Almanya'daki Türk diasporasına yönelik projeler yapıldı

Yurt dışında yaşayan vatandaşların maruz kaldığı ırkçı ve ayrımcı saldırıların ardından Türkiye ve Almanya'da kamuoyu oluşturmayı hedefleyen "30. Yılında Solingen Faciası" adlı kitap çalışması Türkçe ve Almanca olarak eylülde yayımlandı.

YTB, 2023'te "Almanya Türk Diasporası Atlası" kitabının yanı sıra, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te evi ırkçı saldırganlarca kundaklanan Mevlüde Genç için "Bilge Ana Mevlüde Genç" isimli kitabı hazırladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YTB tarafından ABD'nin New York şehrinde düzenlenen ve ABD'deki STK temsilcileri, akademisyenler ve kanaat önderlerinin yer aldığı programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Mezunları İstanbul'da buluştu

YTB, 2023'te yükseköğrenimini Türkiye'de tamamlamış "Türkiye Mezunlarına" yönelik 16 program gerçekleştirirken, İstanbul'da 60 ülkeden yaklaşık 200 mezunun katılımıyla Türkiye Mezunları Forumu düzenledi, başarılı mezunlara yönelik "Mezun Ödülleri" verildi.

Soydaş Edebiyatı Destek Programı (SEDEP) ile Türk kültürü ve edebiyatının küresel boyutta tanıtılması için yazılmış eserlerin çeşitli dillere çevrilmesi ve söz konusu eserlerin basımına yönelik çalışmalara destek verildi. bu kapsamda 3 eser basıldı.

Akademik çalışmalara destek verildi

Osmanlı coğrafyasından göç alan Latin Amerika ülkelerinde iki dönemde toplam 17 proje yürütülmesi için akademisyen ve uzman araştırmacılara saha araştırma desteği verildi.

YTB'nin 2021'de yayımladığı Afrika Yıllığı kitabının devamı niteliğinde olan Afrika Yıllığı 2022 okuyucuyla buluştu.

Akademik ve Saha Araştırmaları kapsamında soydaş ve akraba topluluklara yönelik, Irak'ta Türk Varlığı Raporu, Türk Dünyasında Repressiya, Osmanlı ve Güneydoğu Asya İlişkileri Projesi gibi birçok proje hayata geçirildi.

YTB desteği ile Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri ve Ukrayna'nın Odesa bölgesinde yaşayan Gagauz Türklerinin sözlü kültürünün önemli taşıyıcılarından olan atasözleri ve deyimler derlendi.

YTB tarafından her yıl dünyanın genelinden kamu görevlileri, araştırmacılar ve akademisyenlerin Türkçe öğrenmeleri için hazırlanan "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" 2023'te de katılımcılarını kabul etti.

Türkiye Burslarına 162 ülkeden, 120 binden fazla başvuru

YTB'nin koordinasyonu sağladığı ve Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu burs programı olan "Türkiye Bursları"na 2023'te 162 ülkeden, 120 binden fazla başvuru yapıldı ve yaklaşık 4 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Türkoloji Yaz Okulu Programı kapsamında Avrupa'daki 7 üniversiteden 135 öğrencinin Türkçe ve Türkoloji dersleri almalarına yönelik burslandırma yapıldı.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar bünyesindeki 16 farklı partnerle, 11 farklı ortak burs programı hazırlandı.

YTB Başkanı Eren: "2023'te de yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olduk"

YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin 2023 faaliyetlerine yönelik AA'ya açıklamalarda bulundu.

Kurumun görev alanlarında eksiksiz hizmet üretmeye gayret ettiğini vurgulayan Eren, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ortaya konan Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır şekilde inşallah nerede bir vatandaşımız, kardeşimiz varsa orada olmaya devam edeceğiz." dedi.

YTB'nin Türkiye'nin diaspora kurumu olduğunu hatırlatan Eren, kurumun kurulduğu 2010'dan bugüne yurt dışındaki vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.

Eren, 2023'ün "dolu dolu geçtiğine" dikkati çekerek, "2023'te de gençlik ve kültürel hareketlilik programlarından ırkçılık ve ayrımcılığa karşı faaliyetlere; yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilme sürecinden eğitim, burs ve Türkçe hizmetleri ile diaspora araştırmalarına kadar birçok başlıkta yaptığımız faaliyet, çalışma ve desteklerle yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında olduk." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin dünyadaki gönüllü elçilerini yetiştirmeye devam ettik"

Eren, YTB'nin ikinci ana faaliyet alanını oluşturan "gönül coğrafyası"nı da yalnız bırakmadıklarının altını çizerek, "Türk dünyası başta olmak üzere eğitim ve kültür çalışmalarımızla müşterek tarih ve değerler paylaştığımız kardeşlerimizle beraberdik. Bu kapsamda Azerbaycan'dan Bosna'ya, KKTC'den Gagauz Yeri'ne; Asya'dan, Afrika ve hatta Latin Amerika'ya kadar geniş bir havzada anma programlarından kültürel hareketlilik çalışmalarına, eğitim ve kültür desteklerinden prestij eserlerin hazırlanmasına birçok faaliyet yürüttük." diye konuştu.

Kurumun üçüncü faaliyet alanı olan uluslararası öğrencilere yönelik de Eren, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin dünyadaki gönüllü elçilerini yetiştirmeye devam ettik. Türkiye Bursları programımız her yıl artan bir ilgi görmesinin yanında hayata geçirdiği başarı odaklı sıkı eleme ve değerlendirme süreci ile ülkemizin dünyaya açılan bir markası olmayı sürdürdü. Özellikle Türk dünyasının dört bir yanından gelip Türkiye'de öğrenim gören genç kardeşlerimiz geleceğimizi hep birlikte kurguladığımız dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimize nitelikli ve son derece önemli katkılar sunuyor."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere değinen Eren, şunları söyledi:

"Birlik ve beraberlik zor zamanlarda daha da anlam buluyor. Hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem gönül coğrafyamızın dört bir yanında duası daima Türkiye ile olan dostlarımız, kardeşlerimiz hem de uluslararası öğrencilerimiz ellerinden gelen tüm maddi ve manevi destekle yanımızda oldu. YTB olarak bizler de hem bu yardımlar için gerekli koordinasyonu sağlamaya çalıştık hem de ekiplerimizle sahada yaralarımızın sarılmasına katkı sunmaya gayret ettik. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın."