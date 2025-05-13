GÜNDEM / 13 Mayıs 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM / 13 Mayıs 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

13.05.2025 09:10
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'ne katılacak.

Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'daki maden faciasının 11. yılında partisinin Soma İlçe Başkanlığını, Soma Belediyesini, Maden Şehitliğini ziyaret edecek, hatim duası ve mevlit programı ile Maden Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Programı'na katılacak.

(Manisa/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu Açılış Programı'na iştirak edecek.

(Bursa/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 748. Türk Dili Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri törenine katılacak.

(Karaman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

(TBMM/15.00/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi tanıtım törenine katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı doğum istatistiklerini ve mart ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek, Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılacak.

(Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Forumu 4. Bakanlar Konferansı düzenlenecek.

(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu'nda "Türkiye- Balkanlar Medya Forumu"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Recep Kara Spor Salonu'nda yapılacak icazet merasimi ile Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışına iştirak edecek.

(Ordu/10.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 11. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak.

(Manisa/12.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı final maçı öncesi Gaziantep Stadı'nda her iki ekibin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Gaziantep/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Beşiktaş Kulübünün olağan genel kurulunda tekrar başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetimi, Tüpraş Stadı'nda düzenlenecek törenle mazbatalarını alacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Voleybol Federasyonu ile sahibinden.com firması arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, The Peninsula Istanbul'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- FIBA 2027 Erkekler Dünya Kupası elemelerinin grup kura çekimi, Katar'da yapılacak.

(Doha/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, ankara, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 13 Mayıs 2025 - Son Dakika

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