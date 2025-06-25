GÜNDEM / 25 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO Zirvesi'ne iştirak edecek, ikili temaslarda bulunacak.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Büyükçekmece'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/12.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin haziran ayı olağan toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonunda "Anadolu Sohbetleri" programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırma Raporu tanıtım programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizciler Günü kapsamında Ankara Yelken Kulübü'nde denizcilerle bir araya gelecek ve Amatör Denizci Belgesi Uygulama Eğitim Merkezleri Çalıştayı açılışına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Hollanda'da ikinci gününde sürecek.

(Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler 14. Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları tamamlanacak. İspanya-Çekya ve Belçika- Almanya müsabakaları oynanacak.

(Pire/17.30/20.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarını Bulgaristan'da oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Slovenya ile karşılaşacak.

(Burgaz/16.00) (Fotoğraflı)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. F Grubu'nda Borussia Dortmund-Ulsan ve Mamelodi Sundowns- Fluminense maçları yapılacak.

(Cincinnati/Miami/22.00) (Fotoğraflı)

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