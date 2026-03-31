GÜNDEM / 31 Mart 2026

31.03.2026 09:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katılacak.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile görüşecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YASED 45. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehadetinin 11. yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi'nde düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kütüphane Haftası kapsamında Millet Kütüphanesi'nde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Yatırımcılar Derneği 45. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10: 00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ile İletişimde Güçlü Türkiye programına katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı iş gücü ve dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin aylık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile bir araya gelecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Yolunda Ahilik programı çerçevesinde Ahmet Yesevi Türbesi'ni, Türkistan Eyalet Valiliğini ve Ahmet Yesevi Üniversitesini ziyaret edecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izleyecek.

(Priştine/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki altıncı maçında Hırvatistan'a konuk olacak.

(Osijek/18.30)

3- Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçlarında; Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek, Türk Telekom ise Fransa'nın Cosea ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Bourg-en-Bresse/21.00) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2027) ikinci tur eleme grubu kuraları, İsviçre'nin Mies kentindeki Basketbol Evi'nde çekilecek. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın grubu ve rakipleri belli olacak.

(Mies/16.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Asseco Resovia takımını konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

