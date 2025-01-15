GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2025 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

15.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

(TBMM/11.45)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında düzenlenecek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(TBMM/14.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenecek Parti Meclisi Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya gelecek, Tangül Ünal Çağıner Sevgi Evi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Lefkoşa)

2- TBMM'den

İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

Genel Kurul, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edecek.

(TBMM/10.30/09.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatta 2025 Yılı Eylem Planı'nı açıklayacak, Türkiye- Hollanda JETCO Toplantısı ve İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile inşaat ve hizmet üretim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet ile bir araya gelecek.

(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- ? İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

(Belgrad/22.00)

2- BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında; Türk Telekom, Almanya'nın Veolia Towers takımını ağırlayacak, Bahçeşehir Koleji ise Polonya'nın Trefl Sopot ekibine konuk olacak.

(Ankara/19.30/Sopot/21.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçlarında; Karşıyaka, Yunanistan'ın Promitheas Patras, Galatasaray ise Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Patras/20.30/Saint-Quentin/22.00)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Yunanistan'ın Maroussi takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Maroussi/21.15)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur dördüncü maçlarında, E Grubu'nda ÇBK Mersin, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek, F Grubu'nda Fenerbahçe Opet ise Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Prag/21.00)

6- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lyon/22.00)

7- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında; B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, Almanya'nın Helios Grizzlys takımını konuk edecek, D Grubu'nda Halkbank ise Fransa'nın Atlantique ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Naint-Nazaire/21.00)

8- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasına; Fenerbahçe Medicana-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Bahçelievler Belediyespor- Beşiktaş, Zerenspor-Galatasaray Daikin, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/17.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/19.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2025 - Son Dakika

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