Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı

Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
23.07.2026 14:30  Güncelleme: 14:31
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Ankara'da Esra Ö.'nün güzellik salonu ve otomobilini ateşe veren, ardından pompalı tüfekle ateş açan Hasan Hüseyin G. tutuklandı. Esra Ö., saldırganın karakolda tehditlerine devam ettiğini belirterek, 'İçeriden çıkmasını istemiyorum' dedi.

ANKARA'da Esra Ö.'nün (33) işlettiği güzellik salonu ile otomobilini ateşe verip, sokak ortasında arkasından pompalı tüfekle ateş eden Hasan Hüseyin G. (47) tutuklandı. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Esra Ö., şüphelinin karakolda 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim' diyerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi. Esra Ö., "Korkuyorum. İçeriden çıkmasını istemiyorum. Ben ölseydim kadın cinayeti olacaktım. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum, tek dileğim bu" dedi.

Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün sabaha karşı Hasan Hüseyin G., eski kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve pak halindeki otomobilini benzin döküp ateşe verdi. Esra Ö., durumu fark edip dışarıya çıktığında Hasan Hüseyin G.'yi elinde silahla fark etti. Bunun üzerine kaçan Esra Ö.'nün arkasından Hasan Hüseyin G., ateş etti. Esra Ö. yara almadan kurtuldu. Şüpheli gözaltına alınırken, iş yeri ve otomobildeki yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Hasan Hüseyin G., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilerek, mahkemece tutuklandı.

'SOSYAL MEDYADA FARKLI İSİMLERLE TAKİP EDİYORDU'

2 çocuk annesi Esra Ö., yangın sonrası büyük hasar gören iş yerinde yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Eşinin 13 yıl önce vefat ettiğini ve 2 çocuğunu büyüttüğünü söyleyen Esra Ö., Hasan Hüseyin G.'nin yaklaşık 2 yıldır sosyal medyada kendisini farklı hesaplardan takip ettiğini ileri sürerek, "Kendisiyle bir ilgim olmadığı için çok kulak asmıyordum, kendi halimde yaşıyordum. 6 ay önce bu kişi görüşmek istediğini söyledi. Benimle bir birliktelik düşündüğünü söyledi. Kabul etmedim. Beyefendi bu tehditlere devam etti. Adreslerime hediye göndermeler, cevap vermemi sağlamak için beni sürekli aramalar" dedi.

'SENİN HAYATINI YAKARIM DEDİ'

Olay gününü anlatan Esra Ö., "Hayatımda uzun süredir görüştüğüm biri vardı, evlilik kararı aldık. ve sanal medya hesaplarımda bir paylaşım yaptım bunula ilgili. Kendisi paylaşımımı görüp, 'Evlenemezsin, benden başkasına bakamazsın' gibi tehditler savunmaya başladı. 'Ben senin hayatını yakarım' dedi. Biz erkek arkadaşımla inanmamıştık böyle şeyler yapacağına. Sabah uyandım arabam yanıyor. O gece akşam da bana, 'Sana hayatı zindan edeceğim' şeklinde tehditler savurdu. İnanmadım; ama sabah kalktığında arabam yanıyordu. Dükkanımı da yakmış. Kendisinin yaptığı hiçbir şeye kayıtsız kalmayacağım. Şikayetimi geri çekmeyeceğim" diye konuştu.

'KARAKOLDA TEHDİTLERİNİ DUYDUM'

Esra Ö., korktuğunu belirterek, "2 çocuğum var. Karakolda tehditlerini duydum. Ailesi de beni arayıp para teklif edip şikayetimi geri çekmemi söyledi. Bunu da asla kabul etmiyorum. Her şeyden önce paradan önce haysiyetim, gururum, şerefim geliyor. Ben dükkanı tekrar yerine koyarım. Eşim vefat ettiğinden beri hiç kimseden bir lira istemedim. Tırnağımla kazıya kazıya gece gündüz çalışa çalışa gün geçirdim. O kurşunu bana sıkabilseydi, ölecektim ve bir kadın cinayeti olacaktım. Karakolda ben içerideyken aşağıdan bağırıyordu. Hatta camda da karşı karşıya geldik. 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim, evlenemeyeceksin' dedi. Tehditlerinden kaynaklı korkuyor muyum; korkuyorum. İçeriden çıkmasını istemiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Çıkmadığı sürece rahatım. Eğer dün bana ateş ettiğinde orada ölseydim, 2 çocuğum ya aileme ya yuvaya giderdi, kimse bakmazdı. Ben ölseydim kadın cinayeti olacaktım ve kadın cinayeti olmam konuşulacaktı. Şimdi hayattayım ve konuşabiliyorum. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum, tek dileğim bu. Bundan sonrası için de adalet ne derse onun yanındayız" dedi.

Kaynak: DHA

Olaylar, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı - Son Dakika

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