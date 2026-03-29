Haftanın tarihine bakış

Kurtuluş Savaşı'nda 31 Mart 1921'de karşı taarruz başlatan Türk ordusu, 1 Nisan 1921'de Yunanlıları püskürterek 2. İnönü Savaşı'nı kazandı.

İstanbul ve Ankara hükümetleri temsilcilerinin de katıldığı ve 21 Şubat 1921'de başlayan Londra Konferansı'ndan sonuç çıkmayacağı anlaşılınca İngilizlerin desteğini alan Yunan ordusu, 23 Mart'ta Uşak ve Bursa üzerinden Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruza geçti.

Adapazarı'nı 26 Mart'ta, Afyon'u 27 Mart'ta işgal eden Yunanların aynı tarihte İnönü mevzilerine taarruz etmeleriyle 2. İnönü Savaşı başladı. Silah ve sayıca üstün durumda olan Yunan ordusu, Türk kuvvetlerinin şiddetli savunması karşısında yıprandı.

31 Mart'ta Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından karşı taarruza geçen Türk birlikleri, 2. İnönü Savaşı'nı kazandı.

Bu zafer, Milli Mücadele sürecinin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti ve bu zaferin ardından Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

Belli başlı öteki olaylar:

30 Mart

1432- Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi.

1856- Osmanlı Devleti, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte, Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşması'nı imzaladı.

1924- Ankara Müftüsü Mehmet Rifat Börekçi, Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

1938- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Atatürk'ün hastalığına ilişkin ilk resmi bildiriyi yayımladı.

1951- ABD'de, Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi.

1971- Ezanın Türkçe okunması için Senatoya yasa önerisi verildi.

1972- Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyenini 27 Mart'ta kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirildi. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Çayan ile hareket eden Ertuğrul Kürkçü, sağ olarak yakalandı.

1981- ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington'da bir suikast girişiminde vurularak yaralandı.

1998 - AB, Rum kesimi ile üyelik görüşmelerine başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "AB, 34 yıllık haksızlığa son damgayı vurdu." dedi.

2012- Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2015- Myanmar'da 16 etnik isyancı örgüt, iki yıl süren görüşmelerin ardından ateşkes için taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı.

2018- Iğdır'da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

2020- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldığını açıkladı. Erdoğan, 7 aylık maaşını kampanya için bağışladı.

2022- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

2022- Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Taha, Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı. Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa Şampiyonluğunu elde etti.

2025- KKTC'de bir konser sırasında sahnede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

31 Mart

1848- Margaret ve Kate Fox adlı iki kız kardeş, ruhlar dünyasıyla ilişki kurduklarını iddia ederek "ilk profesyonel medyumlar" oldu.

1889- Fransız Devrimi'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Expo 1889 Paris Fuarı'nın giriş kapısı olarak Gustav Eiffel tarafından inşa edilen Eyfel Kulesi açıldı.

1901- Fransa'nın Avusturya Macaristan Başkonsolosu Emile Jelinek'in, Daimler'e ısmarladığı dört silindirli araca kızı "Mercedes"in adını vermesiyle Mercedes markası doğdu.

1920- İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'ya geçen aydınlar arasında bulunan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ile Halide Edip (Adıvar) yolda buluştu ve Ankara'ya ulaşır ulaşmaz, "Anadolu Ajansı" adıyla bir haber ajansı kurulmasını, Mustafa Kemal Paşa'ya önermeyi kararlaştırdı.

1921- 2. İnönü Savaşı'nda, Türk ordusunun karşı taarruzu başladı.

1923- Londra'da toplanan İtilaf Devletleri temsilcileri, Türkiye'nin 8 Mart'taki notasına cevap vererek, Lozan'da kesintiye uğrayan görüşmeleri sürdürmeye çağırdı. Türkiye çağrıyı 7 Nisan'da kabul etti.

1925- Şeyh Sait ayaklanmasının olduğu bölgede, divanıharbin verdiği idam cezalarının onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

1928- Torbalı'da 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi hayatını kaybetti.

1930- Afet (İnan) Hanım, bir siyasi partiye üyeliği yapılan ilk kadın oldu.

1965- Amerika, Vietnam'a 3 bin 500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşın içine girdi.

1975- Birinci Milliyetçi Cephe Hükümeti (39. Hükümet), Süleyman Demirel başkanlığında kuruldu.

2015- Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu Savcısı Mehmet Selim Kiraz, DHKP-C'li teröristler tarafından adliyedeki odasında rehin alındı. Teröristler Savcı Kiraz'ı şehit etti.

2015- ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'a, Raiba'tul Adeviyye Meydanı'nda 1000'den fazla göstericinin öldürülmesinin ardından F-16 uçakları, Harpoon füzeleri ve M1A1 tank teçhizatı gönderilmesini durduran başkanlık emrini kaldırarak, askeri yardımların önünü açtı.

2017- Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

2017- Peru'da bilim insanları, Mars ikliminin oluşturulduğu patates laboratuvarından ilk ürünü aldı.

2021- ABD'de bir döneme damgasını vuran Watergate Skandalı'nın beyni olarak bilinen G. Gordon Liddy, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

2021- İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada, 16. yüzyıla ait, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi, 350 bin sterline satıldı.

2022- Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda Türkiye'yi temsil eden Evin Demirhan Yavuz ile kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazandı.

2022- Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

2024- Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 207 bin 848 sandıkta, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullandı. Seçimin kesin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından mayıs ayında açıklandı. Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi ise 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

1 Nisan

1564- "Nisan Bir!" ilk 1 Nisan şakasının Romalılar döneminde yapıldığına inanılıyor. 1564'te Fransa Kralı IX. Charles'ın yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırmasının ardından hala 1 Nisan'ı sene başı kabul edenlere "Nisan balığı" ismi verildi.

1778- Oliver Pollock doların simgesini oluşturdu.

1921- Metristepe'deki 10. Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, 2. İnönü Savaşı'nı kazandı. Milli mücadele sürecinin dönüm noktalarından olan bu zaferin ardından, Fransa, Ankara ile anlaşmanın yollarını aramaya başladı.

1924- Topkapı Sarayı'nın mevcut eşyasıyla İstanbul Asarı Atika Müzeleri Müdürlüğüne bağlanarak müzeye dönüştürülmesi, Bakanlar Kurulunca karara bağlandı.

1924- Münih'teki darbe girişimi nedeniyle Nazi lideri Adolf Hitler, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1926- 30 Ağustos'un "Zafer Bayramı" olarak kutlanması hakkındaki kanun kabul edildi.

1928- Ankara Borsası, Maliye Bakanı Fuat Ağralı tarafından açıldı.

1948- İstanbul Fındıklı'daki Güzel Sanatlar Akademisi binası yandı.

1949- Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne katıldı.

1950- BM, Kudüs'ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.

1950- Eski başbakanlardan Recep Peker, İstanbul'da vefat etti.

1957- Batı Almanya'da bilim insanları nükleer silahlar üzerine çalışmayı reddetti.

1958- Kıbrıs'ta EOKA'cılar, İngilizlere savaş ilan etti. EOKA'nın lideri Grivas, Türklere de gözdağı verdi.

1965- Türkiye, BM Genel Sekreteri U-Thant'ın özel temsilcisi Golo Plaza'nın Kıbrıs konusundaki raporunu reddetti.

1969- Münir Nurettin Selçuk'un Amerika'da verdiği konser, 525 televizyon kanalı tarafından naklen yayımlandı.

1978- Cumhuriyet döneminin ilk rektörü Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, 92 yaşında vefat etti.

1979- Balıkçılar, 1 Nisan gününü Balık Bayramı ilan etti. Kumkapı'da iki saat içinde halka 1,5 ton balık dağıtıldı.

1979- Humeyni, İran'da şeriat ilan etti.

1996- 1978 yılında 7 öğrencinin ölümüyle sonuçlanan "16 Mart katliamı" davası yeniden açıldı.

2005- 24. Uluslararası İstanbul Film Festivali "Yaşam Boyu Başarı Ödülü," sinema sanatçısı Sophia Loren'e verildi.

2005 - On yıldır süren 61 sanıklı Hizbullah davasında 22 tetikçi ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2005- Cumhuriyetin Tapu Kadastrosunu kuran, "16 eski dil bilen hayattaki tek kişi" sıfatıyla "ölene kadar emekliliği yasak" olan Milli Savunma Bakanlığı uzman bilirkişisi, şair, İstiklal Madalyası sahibi Naci Tanrısever (Karamanoğlu Naci Bey) İstanbul'da 104 yaşında öldü.

2009- TRT'nin Kürtçe radyosu yayına başladı.

2012- Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora, İstanbul'da akciğer ödemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında vefat etti.

2015- Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi kabul edilen Japon kadın Misao Okawa 117'nci yaş gününden birkaç hafta sonra kalp ve solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti.

2015- Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye'nin Ulusal Kemik İliği Bankası hizmet vermeye başladı.

2016- Yüksek mobil internet hızı ile daha fazla data kapasitesi sunan 4,5 G teknolojisi, gece yarısı itibarıyla Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

2017- Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya alarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

2017- Kolombiya'da meydana gelen selde 120'si çocuk, 320 kişi hayatını kaybetti.

2018- Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

2018- İYİ Partinin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, 1060 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

2020- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 16 Mart'tan bu yana Kovid-19 tedavisi gören, üniversitenin Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hayatını kaybetti.

2020- UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) play-offları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları Kovid-19 salgını nedeniyle erteledi.

2021- Adana 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

2022- Papa Franciscus, Kanada'da yerli çocukların, geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasından ötürü özür ve af diledi.

2023- Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

2023- Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen büyükler kategorisinde 140 puanla ilk kez Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

2024- İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının kapatılması için Birleşmiş Milletlere başvurdu.

2 Nisan

1891- Ünlü devlet adamı ve tiyatrosever Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, 68 yaşında vefat etti.

1948- Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan ve cezasında indirime gidilen Ertekin, aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

1948- Ankara'da Opera binasının açılışı, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün katıldığı törende, Adnan Saygun'un "Kerem ile Aslı" operasının sahnelenmesiyle yapıldı.

1960- Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, valinin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam eden İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1965- BM Genel Sekreteri U-Thant, Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Golo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971- Kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği kuruldu.

1971- Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.

1976- İlk Türk Turizm Kurultayı İstanbul'da toplandı.

1987- İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

2001- Yasa dışı İBDA/C örgütünün lideri "Salih Mirzabeyoğlu" takma adlı Salih İzzet Erdiş, "Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idam cezasına çarptırıldı.

2001- İş adamı Ayhan Şahenk vefat etti.

2005- Vatikan'da tedavi altında tutulan Katolik dünyasının ruhani lideri 84 yaşındaki Papa 2. Jean Paul öldü.

2008- İstiklal Savaşı'nın hayattaki iki gazisinden biri olan Eskişehirli Yakup Satar, 110 yaşında vefat etti.

2009- TRT'nin Ermenice radyosu yayına başladı.

2010- Şarkıcı Metin Şentürk, İngiliz görme engelli Mike Newman'a ait 284 kilometrelik "Dünya Engelliler Hız Rekoru"nu 303,62 kilometre ile kırdı.

2015 - Kenya'nın kuzeydoğusunda Somali sınırındaki Garissa Üniversitesinin kampüsünde, Eşşebab militanlarının düzenlediği saldırıda, çoğunluğu öğrenci 147 kişi hayatını kaybetti, 4 militan öldürüldü. Ülkede üç günlük yas ilan edildi.

2016 - Ermenistan ordusunun işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'daki mevzilerinden, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu, cephe hattında karşı saldırı başlattı. Azerbaycan ordusu, bazı stratejik tepeler ve yerleşim birimlerini geri aldı. Çatışmalarda, 43 Azerbaycan askeri şehit oldu, 240 Ermenistan askeri öldürüldü.

2017- Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde, havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in, insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6-8 katına çıkması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından turuncu alarm verildi.

2017- Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda Hurşit Atak silkme ve toplamda, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.

2018- Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2019- Cezayir'de uzun süredir protestoların hedefi olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika istifa etti.

2020- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden dünyaca ünlü patolog Prof. Dr. Feriha Öz, koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

2023- Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11'inci şampiyonluğuna ulaştı.

2024- İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 8'i 5 Nisan'da tutuklandı.

2024- Ünlü yönetmen, film ve televizyon yapımcısı Türker İnanoğlu, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

2024- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Judith Tuluka Suminwa ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atandı.

3 Nisan

1906- Lumiere kardeşler renkli fotoğrafı icat etti.

1930- Türk kadınlarına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyan yeni Belediyeler Kanunu kabul edildi.

1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli, Başbakan İsmet İnönü tarafından Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.

1948- ABD Başkanı Harry S. Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

1954 - Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi yaşamını yitirdi. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi.

1960- Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963 - "27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı" ilan edildi.

1967- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'un davetlisi olarak ABD'ye gitti. Sunay'ın gezisinin ilk gecesinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği binasına bomba atıldı.

1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da 66 yaşında hayata veda etti. 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.

1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.

2007- Doğal doğum kontrolü yönteminin mucidi John Billings 89 yaşında öldü.

2013- Başbakanlık, "çözüm süreci"nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ni belirledi. Akil İnsanlar Listesi, dokuzar kişilik 7 bölgesel gruptan oluştu. Gruplarda iş adamları, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.

2015- Türk müziğinin usta sanatçılarından Kayahan Açar, akciğer kanseri tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede 66 yaşında yaşamını yitirdi.

2016- Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman, "Panama kayıtları" adı altında medyaya servis edildi.

2018- Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı.

2023- Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg ile Külliye etrafında tur attı.

2023 - AFAD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman'da hasar gören binaların bulunduğu yerleşim yerlerinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edildiğini bildirdi.

4 Nisan

1929- İstanbul'da düzenlenen "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

1949- Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

1953- Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO manevralarından dönerken, Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı, 81 Türk denizcisi şehit oldu.

1966- Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, "Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır." dedi.

1968- ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Memphis'te uğradığı suikastta öldü.

1974- Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

1979- Pakistan'ın devrik başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.

1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

1997- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat etti.

2001- Yargıtay 6. Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen terörist Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.

2010- TRT'nin Arapça kanalı TRT El Türkiye yayına başladı.

2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.

2016- Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde, Yunanistan'dan gönderilen ilk göçmen grubu İzmir'e geldi.

2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

2019- AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

2021- Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla, "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları"nın kınandığı açıklama yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Montrö Bildirisi" olarak tanımlanan açıklamayı hazırlayanların tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

2022- Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı.

2023- Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı.

2024- Finlandiya, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurdu.

5 Nisan

1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.

1900- 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndaki "Plevne Direnişi" ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.

1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.

1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı, Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.

1946- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.

1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.

1976- Tayvan Lideri Çan Kay Şek 88 yaşında yaşamını yitirdi.

1983- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.

1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1994- "5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi" uygulamaya konuldu.

1999- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya canlı bomba saldırısında bulunuldu. Vali Kamçı saldırıdan yara almadan kurtuldu, olayda bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını gerçekleştiren terörist öldü.

2008- Amerikalı aktör Charlton Heston, 84 yaşında hayatını kaybetti.

2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü ve TBMM'de konuştu, dini toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

2013- Yolsuzluk ve sınır ötesi suçlar gibi konularda çalışan bir grup gazeteci, kendilerine sızdırılan milyonlarca belgeyi inceledi. İnceleme sonucunda, birçok ülkeden, aralarında siyasetçi ve iş insanının bulunduğu kişilerin hesaplarının da yer aldığı binlerce offshore şirket ve fonun sırlarının ortaya çıktığı iddia edildi.

2015- Parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ve "Higgs Bozonu" adı verilen atom altı parçacığının keşfinde kullanılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, iki yıl aradan sonra yeniden çalıştırıldı.

2017- Kuzey Kore, orta ölçekli KN-15 tipi balistik füze fırlattı. Füze, Japon Denizi'ne düştü.

2020- Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

2023- ABD'nin Maryland eyaleti Başsavcılığı, Baltimore Başpiskoposluğuna bağlı Katolik Kilisesinde 156 rahibin son 80 yılda 600'den fazla kişiye cinsel taciz ve fiziksel işkence yaptığını açıkladı.

2024- Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de acilen ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.