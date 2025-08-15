Harp Malulü Gaziler: 'Terörsüz Türkiye'yi Destekliyoruz' - Son Dakika
Harp Malulü Gaziler: 'Terörsüz Türkiye'yi Destekliyoruz'

Harp Malulü Gaziler: \'Terörsüz Türkiye\'yi Destekliyoruz\'
15.08.2025 15:09
TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış 'Terörsüz Türkiye'yi' destekliyoruz" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye' konulu basın açıklamasına gaziler, gazi ve şehit yakınları katıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlarız. Kolunu, bacağını dağda bırakan; şehit arkadaşının son şahidi olan gazileriz. Evladını, eşini, babasını, kardeşini ve silah arkadaşını toprağa veren şehit ve gazi yakınlarıyız. Biz, terör meselesinin tek muhatabıyız. Aylardır süren tartışmalar boyunca vakur duruşumuzu bozmadan, devletimize güvenerek sessiz kaldık. Sürecin olgunlaşmasını bekledik. Artık konunun doğrudan tarafı olarak Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakını ve gaziler olarak Ankara'da bir araya geldik" dedi.

'PKK SİLAH BIRAKMAK ZORUNDA KALMIŞTIR'

Süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden dinlediklerini, süreç ile ilgili tereddüt, endişe ve kırmızı çizgilerini dile getirdiklerini ifade etti. Işık, "Bugün gelinen noktada büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen terörle mücadele sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmıştır. Altını çizerek ifade ediyoruz ki; bu bir pazarlık değil; kararlı ve kesintisiz bir mücadelenin sonucunda bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK'nın kaybettiğinin en açık göstergesidir. Gazi Meclisimizin çatısı altında kurulan komisyonda tüm partilerden üyelerin yer alması, farklı hassasiyetlerin temsil edilmesi açısından önemlidir. Biz, milletimizi temsil eden komisyon üyesi milletvekillerinin, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini asla unutmayacağına inanıyor, Komisyonda şehit aileleri ve gazilerin temsilcisi olarak bizlerin de bulunmasının sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

'GÖRÜŞMELERDE BİZLERE SÖZ VERİLMİŞTİR'

Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gönderdiği mektupta yer alan şu ifadeyi, devletimizin bizlere teminatı olarak kabul ediyoruz; 'Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır.' Bizler; ölümden, kolumuzun ya da bacağımızın kopmasından, kaybettiğimiz gözümüzle yavrumuzun ve sevdiklerimizin yüzünü görememekten, sağır olan kulağımızın ezanı ya da çocuğumuzun sesini duyamamasından korkmuyoruz. Korkumuz; sadece teröristlerin cezasız kalmasıdır. Devlet büyüklerimizle yaptığımız görüşmelerde bizlere söz verilmiştir. Teröristbaşı Öcalan asla yerinden kımıldamayacak, terör eylemine katılanlar cezasız kalmayacak, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaktır" diye konuştu.

'ACI VE GÖZYAŞI SON BULACAK'

Işık, terörün bitmesini en çok kendilerinin istediğini belirterek, "'Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmeler ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış 'Terörsüz Türkiye'yi' destekliyoruz. Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır. Dernek olarak devlet büyüklerimizin, siyasi partilerin bize anlattıklarını lisan-ı üslubuyla tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize anlatmak adına 7 bölgemizde yapacağımız bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bu toplantımızın ilkini İç Anadolu Bölgemizde Konya'dan başlayarak, en son toplantımızı da eğer uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara'da sonlandırmak üzere tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

