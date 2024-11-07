Hatay'ın Sorunları TBMM'de Görüşüldü - Son Dakika
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Hatay'ın Sorunları TBMM'de Görüşüldü

CHP'li Ulaş Karasu, Hatay'ın ulaşımla ilgili sorunlarını Ulaştırma Bakanı ile paylaştı.

07.11.2024 22:07
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Haber: Duygu Nil Özer/ Kamera: Dursun Alkaya

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Meclis'te bir araya geldi. Hatay'ın ulaşım ve altyapı sorunlarını Bakan Uraloğlu'na aktardığını ifade eden Karasu, "Sayın Bakan'a bu görüşmeden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım verdiğimiz raporları dikkate alırlar. Sayın Bakan da not aldı, umarım Hatay'ın sorunlarının çözülmesi noktasında muhalefetin de sesine kulak verirler ve Hatay'ın sorunlarını çözerler" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. Görüşmeye CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Servet Mullaoğlu da eşlik etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Karasu şunları söyledi:

"Depremden bu yana Hatay'ın sorunlarının çözülemediğini tespit ettik"

"16- 17 Ekim tarihlerinde Hatay'ı ziyaret ettiğimde, Hatay'ın ulaşımla ilgili yaşamış olduğu sorunları tespit etmiş, gerekli açıklamalarda bulunmuştuk. Orada aldığımız sonuçları ve raporları ise Bakandan randevu talep ederek Hatay'ın sorunlarının çözülmesi için fikirlerimizi kendisine ilettik. Ben 15 Kasım 2023 tarihinde de Hatay'a gitmiş ve yine incelemelerde bulunmuştum. Ne yazık ki bu ziyaretimizde gördüğümüz manzara 11 ayda Hatay'ın sorunlarının çözülmesini boş verin sorunların arttığını, Hataylının çilesinin sürdüğünü, depremin üzerinden 20 ay geçmesine rağmen Hatay'ın sorunlarının çözülemediğini yerinde tespit ettik. Belen tüneli şu anda yeni başlamış durumda. Yani 22 yıllık AKP döneminde İstanbul'dan İskenderun'a kadar devam eden otoyol ne yazık ki Antakya'ya ulaştırılamamış, 32 kilometrelik yol tamamlanamamış özellikle deprem olduğu dönemde de bu yolda ciddi sorunlar yaşanmış Hatay'a yardımın ulaşması noktasında kilometrelerce kuyruk oluşmuş, araçlar günlerce Hatay'a ulaşamamıştı. Amanos tünelinin ihalesi bir yıl önce gerçekleştirildi ancak henüz bir çalışma yapılamamış durumda. Bununla ilgili de dış krediyle yapılacağını, onay aşamasının devam ettiğini, onaylandıktan sonra sürecin başlayacağını ifade ettiler. İskenderun Limanı son yedi yıldır Türkiye'ye gelen bütün canlı hayvan ithalatının gerçekleştiği liman olmuş durumda. Limak tarafından işletilen bu limanda bu hayvanların Amerika kıtasından gelmesinden dolayı burada ciddi anlamda kokuya ve haşerat problemine neden oluyor. Bu nedenle hastanelerde her gün onlarca vatandaşımız tedavi görmek zorunda kalıyor. Her an salgın hastalığa dönüşebilecek durumda. Bunları sayın bakana ilettik. Sayın Bakan da not aldı, umarım Hatay'ın sorunlarının çözülmesi noktasında muhalefetin de sesine kulak verirler ve Hatay'ın sorunlarını çözerler.

"Sayın Vali Hatay'da siyaset ayrımı yapmaktan vazgeçsin"

Cumhurbaşkanı yerel seçimden önce tüm Hataylıları tehdit etmişti. Yerel seçimden sonra iktidar partisi kazandı. Kazandıktan sonra da sorunlarının çözülmediğini Hataylının yine aynı sorunlarla baş başa kaldığını gördük. Buradan özellikle sayın valiye bir çağrı yapmak istiyorum; vali dün AKP'li ve MHP'li milletvekillerini alarak Ulaştırma Bakanını ziyaret ettiler. CHP'li vekiller ise davet edilmedi. Sayın Vali Hatay'da siyaset ayrımı yapmaktan vazgeçsin. Hatay'ın birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. CHP için Hatay önemli bir il. İlk Genel Başkanımız Atatürk, 'Hatay benim şahsi meselemdir' dedi ve Hatay'ı topraklarımıza kattı. Son Genel Başkanımız Özgür Özel ise bütün konuşmalarında Atatürk'ün çizdiği bu yolda Hatay'ı bir şahsi meselesi olarak görüyor. Hatay'ı hiçbir zaman boş bırakmadık ve bırakmamaya da devam edeceğiz. 15- 20 günde bir gölge bakanlarımız buraya giderek Hatay'ın sorunlarını dile getirmeye devam edecekler. Sayın Bakan'a bu görüşmeden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım verdiğimiz raporları dikkate alırlar."

Kaynak: ANKA

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