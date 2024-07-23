Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, İç Kesimlerde Azalacak - Son Dakika
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Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, İç Kesimlerde Azalacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 3-5 derece azalacakken diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Sıcaklıkların 12 ilde 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

23.07.2024 10:38
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(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3-5 derece azalacağını, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün Marmara'nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış olacak bölgeler için sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar, 12 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Denizli, Manisa, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 42, Kilis ve Gaziantep'te 41, Kahramanmaraş, Mardin ve Siirt'te ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 36, en düşük 21; İstanbul en yüksek 33, en düşük 26; İzmir en yüksek 38, en düşük 26 derece olacak.

Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, İç Kesimlerde Azalacak
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, İç Kesimlerde Azalacak - Son Dakika

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