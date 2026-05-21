HAYAT 112: Tüm acil ihbarlar tek uygulamada toplanıyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, tüm ihbarların bir arada toplandığı "HAYAT 112 Acil" uygulamasını hizmete alıyor. İlk yardım, yangın, asayiş, deprem, AFAD, KADES'in yanı sıra okulların güvenliği için öğretmenlere özel geliştirilen uygulama ile tüm ihbarlar dijital ortama taşınıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "'HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek. Uygulama dijital dilekçe niteliğinde olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Vilayetler Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni uygulamayı tanıttı.

Bakan Çiftçi, bu sistemle 112'nin sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarıldığını, fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık" diye konuştu.

Uygulamanın bugün, android ve apple marketlerden indirebileceğini, e-Devlet bilgileriyle kullanılmaya başlanabileceğini anlatan Çiftçi, "HAYAT 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek. Uygulama bugün itibarıyla aktifleşecek. Tamamen kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz uygulamamız Android ve IOS sisteminde yer alacak. E-Devlet üzerinden olması dijital dilekçe niteliğinde olacak. Bu uygulamadaki en büyük isteğimiz, vatandaşımız devlete en hızlı şekilde ulaşması" ifadelerini kullandı.

Kavga, hırsızlık veya şüpheli durum gibi asayiş olaylarını da artık uygulamamızdan saniyeler içinde bildirebileceğini aktaran Çiftçi, "Tıpkı diğer çağrılarda olduğu gibi, hassas konumunuz anında merkezimize düşecek ve güvenlik güçlerimiz hızla olay yerine intikal edecek" diye konuştu.

KADES DE UYGULAMA İÇİNE GİRECEK

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla oluşturulan KADES uyglamasındaki mevcut sistemin devam edeceğini ancak KADES'in bu uygulama içinde de yer alacağını belirten Çiftçi, KADES üzerinden yapılan acil yardım çağrılarının, kullanıcının konum bilgisiyle kolluk birimlerine iletildiğini, en yakın ekibin hızlı şekilde yönlendirildiğini söyledi. Çiftçi, şöyle devam etti:

"Hayat kurtaran KADES uygulamamızın o hızlı altyapısını aynen koruyarak 'HAYAT 112 Acil' uygulamamızın içerisine taşıdık. Üstelik bu güvenlik kalkanını akıllı saatlere de tam uyumlu hale getirdik. Kriz anında telefonunuz çantanızda veya uzağınızda kalsa bile sadece kolunuzdaki akıllı saatten tek bir tuşa dokunarak saniyeler içinde merkezimize acil yardım sinyali gönderebileceksiniz."

10 SANİYEDE İHBAR

Uygulamamızın en hayati bölümü olan 'İlk Yardım İhbar' ile kriz anlarındaki adres tarif etme telaşını tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tek tuşla kendi hassas konumunuza veya sisteme kaydettiğiniz sevdiklerinizin adresine saniyeler içinde yardım çağırabileceksiniz. İhbarınıza fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyerek, ekiplerimizin olayı henüz yola çıkmadan analiz etmesini ve en doğru donanımla size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Burada sizlerden çok hayati bir istirhamım var, asılsız yapılan her ihbar, o an yaşam mücadelesi veren bir başka canımızın hakkına girmektir. Kanuni yaptırımları bir yana, lütfen bu büyük vicdani sorumlulukla hareket edelim ki, devletimizin yardım eli darda kalan hiçbir vatandaşımıza geç kalmasın."

OKUL ACİL MODÜLÜ

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullarda alınan güvenlik önlemlerini hatırlatarak, bu önlemlerin yanı sıra bu uygulama içine yerleştirilecek bir butonla öğretmenlere özel "Okul Acil" sistemini de devreye alacaklarını anlattı.

Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri ortak çalışmayla, uygulamaya sadece öğretmenlere özel "Okul Acil" modülünü eklediklerini belirterek, "Sistemin en önemli özelliği, öğretmenlerimizin bu acil yardım butonunu yalnızca görevli oldukları okulun sınırları içindeyken kullanabilecek olmasıdır. Okullarımızdaki olası bir şiddet veya güvenlik krizinde, buradan yapılan çağrı merkezimize anında 'çok acil' koduyla düşecek ve güvenlik güçlerimiz otomatik konum bilgisiyle saniyeler içinde o okula intikal edecektir" dedi.

Öğretmenlerin okullarda görevli olduğu esnada kullanabileceği uygulamadaki acil butonunun okul dışında kullanamayacağını bildiren Çiftçi, bir öğretmenin birden çok okulda görevli olması halinde de bu bilgilerin de sisteme eklenebileceğini söyledi.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İHBARI

Uygulamayla sokak hayvanlarına ilişkin ihbarların da yapılabileceğini söyleyen Bakan Çiftçi, "Haklı bir hassasiyet konusu olan sahipsiz sokak hayvanları hususunu da bu uygulamamız üzerinden çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Yaralı hayvanların yanı sıra sokaklarımızda tehlike oluşturabilecek başıboş hayvanları da tek tuşla merkezimize bildirebileceksiniz. Valiliklerimiz ve Belediyelerimiz koordinasyonunda, bu hayvanlar sokaklardan güvenle alınarak modern barınaklara yerleştirilecektir. Amacımız nettir: Sokaklarımızı başta çocuklarımız olmak üzere herkes için güvenli hale getirmek ve sahipsiz canların çok daha sağlıklı, onlara uygun barınaklarda yaşamasını sağlamaktır" diye konuştu.

81 İLDE YÜZDE 81 SOKAK HAYVANLARI TOPLANDI

Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanma oranına ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "81 ilde sokak hayvanı toplama oranı yüzde 81 oldu. Barınaklara alınmamış yüzde 19'luk bir kısım kaldı. Geri kalan yüzde 21'lik süreç devam ediyor" dedi.

UYUMA UYGULAMASININ ALTYAPISI DA HAYAT 112 ACİL ÇATISI ALTINDA

Uyuşturucuyla mücadale kapsamında hayata geçirilen UYUMA uygulamasının da altyapısını "Hayat 112 Acil" çatısı altına taşıdıklarını aktaran Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlarımız tanık olduğu uyuşturucu olaylarına ilişkin ihbarları ve şüpheli durumları, yeni uygulamamız üzerinden kolluk kuvvetlerimize fotoğraf ve video destekli şekilde hızlı ve güvenli olarak iletebileceklerdir. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşlarımızın kimlik ve kişisel bilgileri gizli tutulacak olup hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir. Sizlerin desteğiyle zehir tacirlerine göz açtırmamaya, uyuşturucuyla sokak sokak kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uygulamadaki "Diğer İhbarlar" menüsünün, terör, kaçakçılık ve düzensiz göçmen hareketliliğinden, cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin hayati olduğu vakalara kadar pek çok kritik durum için tasarlandığını bildirdi. Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgilerinin gizli tutulacağını, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını kaydeden Çiftçi, "Böylece vatandaşlarımız, herhangi bir tereddüt yaşamadan suç ve suçluyla mücadele süreçlerine güvenli şekilde destek sağlayabilecektir" dedi.

AFAD İHBARLARI DA KAPSAMA ALINDI

AFAD ihbarı kapsamında, "Enkaz Altındayım", "Mahsur Kalma Hasar Tespit Talebi" ve barınma ve benzeri taleplerle ilgili ihbarların da bu uygulama çatısı altına alındığını söyleyen Çiftçi, "Saniyelerin hayati önem taşıdığı kriz anlarında, ihbarlarınız konumunuzla birlikte merkezimize anında ulaşmakta ve ekiplerimiz hızla sevk edilmektedir" diye konuştu.

Bu yeni nesil dijital modül ile olası bir doğal afette cep telefonlarında oluşan yoğunluğunun önüne geçilmesinin hedeflediğini belirten Bakan Çiftçi, şunları söyledi:

"Deprem gerçeğimizde doğru bilgiye erişim sağlamayı ve afet anlarındaki haberleşme krizini çözmeyi hedefliyoruz. 'Son Depremler' modülümüzle ülke genelindeki sarsıntıları haritadan anlık takip edebilir, dilerseniz sadece bulunduğunuz bölgedeki depremleri filtreleyebilirsiniz. Sistemin en hayati özelliği ise 'Güvendeyim' butonudur. 100 km yakınınızdaki 5 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olduğunda ekranınızda otomatik beliren bu butona tek bir dokunuşla; sisteme kaydettiğiniz yakınlarınıza 'güvendeyim' mesajınızı ve nokta konumunuzu anında iletebileceksiniz. Bu sayede sevdiklerinizin kaygısını saniyeler içinde giderirken, aynı anda telefonlara yüklenilmesini de önlemiş olacağız. Böylece iletişim hatlarımızın çökmesini engelleyerek, enkaz altında veya gerçekten zor durumda kalan vatandaşlarımızın 112'ye ulaşabilmesi için hatları açık tutacağız."

UYGULAMA ARAMA KÖPEKLERİ İÇİN ÖZEL FREKANS ÜRETECEK

Uygulama içerisinde arama köpeklerinin duyabileceği özel bir frekansın olduğunu bildiren Bakan Çiftçi, "Afet sonrası enkaz altında sesinizi duyurmanın zor olduğu anlarda 'Alarm Butonu' devreye giriyor. Butonun çıkaracağı yüksek frekanslı sesle, ekiplerimizin size saniyeler içinde, nokta atışı ulaşmasını sağlıyoruz. İnsan kulağının duyamayacağı, arama kurtarma köpeklerinin duyabileceği özel bir ses frekansı üretir. Bu sayede köpeklerin yön bulmasına ve konumunuzu tespit etmesine yardımcı olur. Sesli iletişimin imkansızlaştığı veya alternatif bir haberleşme yöntemine ihtiyaç duyduğunuz durumlarda mors kodu yardımıyla hızlıca acil yardım çağrısı oluşturabilir ve mesajınızı iletebilirsiniz" dedi.

RADARLAR DA UYGULAMADA

İçişleri Bakanı Çiftçi, trafikteki temel amaçlarının, ceza yazmak değil, can güvenliğini sağlamak olduğunu belirterek, "Devlet vatandaşına tuzak kurmaz" anlayışıyla uygulamaya çok yenilikçi bir rota ve radar modülü eklediklerini anlattı. Çiftçi, şunları kaydetti:

"Artık yola çıkmadan rotanızı oluşturduğunuzda, güzergahınızdaki EDS'leri, sabit radarları ile hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla ekranınızda görebileceksiniz. Güvenlik gereği çevirme noktalarının tam konumunu vermesek de yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçeceğinizi sizlere en başından bildiriyoruz. Buradaki tek gayemiz; sizleri kurallara uymaya teşvik ederek kazaları önlemek ve her bir vatandaşımızın sevdiklerine sağ salim ulaşmasını sağlamak."

Çitfçi, uygulamanın tamamen bakanlık mühendislerinin emeğiyle, hiçbir dış destek almadan geliştirildiğini, veri güvenliğinin doğrudan devletin teminatı altında olduğunu söyledi.

Uygulamayı karışık bularak kullanamayanlar için ses butonu da eklediklerini, uygulama içindeki 112 butonuna basarak sesli arama yapılabileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Akıllı konum özelliği sayesinde kriz anlarındaki adres tarif etme telaşına son veriyor, ihbarlarınıza fotoğraf ve video ekleme imkanı sunarak yardımı size en doğru ve hızlı şekilde ulaştırıyoruz. Şu an İngilizce dil desteğiyle sunduğumuz sistemimize yakında yeni diller de eklenecektir. Çok yakında yapay zeka destekli yepyeni özelliklerle bu kalkanı çok daha akıllı ve yetenekli bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.