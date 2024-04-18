Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gelir beyannamesi vermeyenlere çağrıda bulundu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelir beyannamesi vermeyen 400 binden fazla mükellefin olduğunu açıkladı. Şimşek, beyanname vermeyenlere de çağrıda bulunarak, "Pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden gelir beyannamesi verilerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Şimşek, şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettiklerini; beyanname verenlerin sayısının ise 2.6 milyon olduğunu açıkladı.

Şimşek, şunları kaydetti:

"2023'te kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1,8 milyon mükellefimizle ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olan 2,6 milyon mükellefimiz gelir vergisi beyannamesi verdi. Beyannamelerini zamanında veren tüm mükelleflerimize teşekkür ederiz. Şimdiye kadar gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen 400 binden fazla mükellef tespit ettik. Beyanname vermeyen mükelleflerimizi ceza ödememeleri için pişmanlık hükmünden yararlanmaya davet ediyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız."