İBB Başkanı İmamoğlu, Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımlarını Tanıttı

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Emir Efe BENLİOĞLU/ İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İBB Tesislerinde Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. İmamoğlu, "Sadece bu şehrin değil, kendilerinin ikbalini düşünen ya da vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde altyapıyla yol yürümeyi düşünenler kimse, biz o yönetimler ya da kişilerden değiliz. Seçimleri de kazanıyoruz o bir gerçek ama bizim kavramımız seçim kazanma değil, işini iyi yapma hedefi. Çünkü, biliyoruz ki zaten ondan sonra sonuç seçimi kazanmak olur. İnşallah böyle yaparak bundan sonraki seçimleri de kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, "İBB Tesislerinde Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımları Tanıtım Toplantısıöna katıldı. Eyüpsultan'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı; İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, CHP Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci ve kurum yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada yeşil enerji ve yatırım projelerine değindi, tanıtımı gerçekleştirilen projelerle ilgili verileri açıkladı.

"ÜLKE OLARAK BÜTÇE AÇIĞIMIZIN EN BÜYÜK HANESİ ENERJİ İLE İLGİLİ DIŞA AKITTIĞIMIZ PARALAR"

İmamoğlu, "Enerji meselesi ülkemiz için çok kritik bir mesela hangi fırsatı nerede buluyorsak, bize ait kendimize ait temiz yenilenebilir kaynaklar üzerinden elde edebileceğimiz enerji, bizim açımızdan çok boyutlu faydalara sahip. Başta ekonomi olmak üzere, güvenlikle ilgili dahi ülkemiz için kritik bir konudan bahsediyoruz. O bakımdan, şehrimize kattığımız ve kazandırdığımız her enerji kaynağının aslında bizim cebimizden çıkan milyarlarca dolarlık enerjiyle ilgili dışa dönük kaynağın içeride kalması anlamına geliyor. Bizim ülke olarak bütçe açığımızın en büyük hanesi enerji ile ilgili dışa akıttığımız paralar" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYINI BEKLİYORUZ"

İmamoğlu, "Tabi kapasiteleri artırmak adına yoğun bir çalışma içindeyiz. Bir tane daha Avrupa yakasında açtığımız tesisin uzunca anlattığım atık yakma tesisisin yakınımızda Odayeri'nde açtığımız tesisin bir benzerini Kömürcüoda'da Şile'de açmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmanın yine Avrupa'nın bir başka büyük tesisini yapmayla ilgili son aşamaya geldiğimizi ve uzun süredir yine Cumhurbaşkanlığı onayını yatırım planına alınmasını beklediğimizin altını çizmek istiyorum. Yani, attığımız her milli adım yani bu dediğimiz işler kendi kaynağından enerji üreten yine 1.5 milyona yakın insanın yaşadığı bir kentin enerjisini verebilecek güce sahip tesisin yapılması adına uzun süredir beklememizin sebebi bir mürekkep ve kalem. İmza atacak ve biz yol yürüyeceğiz. Bu anlamda Şile Kömürcüoda'da açmak istediğimiz yakıt yakma tesisinin bir an önce Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınması konusunda çağrımızı yapıyoruz." dedi.

6 BİN 650 HANENİN YILLIK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Tanıtımı yapılan projelere değinen İmamoğlu, "Güncel bedeliyle 275 milyon lirayı bulan bu 14 tane güneş enerji santrali ciddi bir güç kapasitesine de sahip 9 bin 400 kilowatt. Tabi, bu santraller 6 bin 650 hanenin de yıllık enerji ihtiycını karşılayacak kapasiteye ulaşmış olacak" şeklinde konuştu.

SEÇİMLERİ DE KAZANIYORUZ O BİR GERÇEK

İmamoğlu, "Sadece bu şehrin değil kendilerinin ikbalini düşünen yada vizyonları sadece bir seçimi kazanma yönünde altyapıyla yol yürümeyi düşünenler kimse biz o yönetimler ya da kişilerden değiliz, hiç olmadık olmayacağız. Seçimleri de kazanıyoruz o bir gerçek ama bizim kavramımız seçim kazanma değil, işini iyi yapma hedefi. Çünkü, biliyoruz ki zaten ondan sonra sonuç seçimi kazanmak olur. İnşallah böyle yaparak bundan sonraki seçimleri de kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

PİRİNÇÇİ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN İMAMOĞLU'NA İSKİ ŞİKAYETİ

İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Başa salondan ayrıldıkları sırada, Alibeyköy Barajı'na yakın bir noktada yer alan ve çevresindeki dere ile ilgili kirlilik sorunuyla da daha önce gündeme gelen Pirinççi Köyü'nün sakini olduklarını belirten vatandaşlar İSKİ üzerinden şikayetlerini İmamoğlu'na dile getirdi. Bir vatandaş köylerinde altyapı bulunmadığı konusunda şikayetçi olurken, diğer bir köy sakini ise hayvancılık yaptıkları alanlarla ilgili şikayetini, "Hayvancılık yaptığımız yerlerde istimlak çalışması var, siz desteklediniz hayvancılığı; şu anda bizim ahırlarımız hakkında yıkım kararı çıkartıyor İSKİ" sözleriyle ifade etti. İmamoğlu, vatandaşlara konuyla ilgilenileceğini belirtti.