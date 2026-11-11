İBB Davası\'nın 108. gününde tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Türker ev hapsi istedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 108'inci gününde, tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tahliye talebi dinlendi. Türker, "Ben tahliyemi istemiyorum. Ben ev hapsi istiyorum. Benim de sağlık problemlerim oldu. Ancak buradan sağlıklı çıkmalıyım. Beni bekleyen iki evladım var. Kelepçemi takarsınız, zincire vurursunuz. Yeter ki ben evde çocuklarımın başında olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten işten, şirketten, her şeyden soğudum. Beni çocuklarıma kavuşturun. İçim yanıyor benim" ifadelerini kullandı. Duruşma, yarın devam edecek.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü duruşmasına, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki duruşma salonunda devam edildi.

Duruşmanın bu haftasında tutuklu sanıklardan tahliye talepleri alınıyor. Perşembe günü ise ara karar açıklanacak. Mahkeme heyeti, bugün toplamda 16 tutuklu sanığı dinledi.

"HAKKIMDA BEYANDA BULUNAN TANIK YOK"

Bugün tahliye talebinde bulunan tutuklu sanıklardan biri de Medya A.Ş. Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık oldu.

Hakkında 400'ü aşkın sanık ve onlarca tanığın bulunduğu dosyada doğrudan aleyhine beyanda bulunan tanık olmadığını belirten Ayık, yalnızca iki etkin pişmanlık ifadesinde adının geçtiğini söyledi.

Mehmet Recep Taşçı'nın kendisiyle ilgili somut bir eylem veya ihaleye ilişkin açıklama yapmadığını belirten Ayık, Taşçı'nın da satın alma biriminin ihale kararı alma, ihaleye katılacakları belirleme ve bedel tespit etme yetkisi bulunmadığını anlattığını aktardı.

Deniz Dörtyol'un kendisini hiç yüz yüze görmediğini, yalnızca Ocak 2025'te bir kez telefonla görüştüklerini söylediğini ifade eden Ayık, "Ben Mart 2025'te tutuklandım. Sadece Ocak 2025'te bir kez, o da yüz yüze değil telefonda görüştüğümüzü söyleyen birinin, benim dışımdaki olay ve eylemlere dair beyanlarının benim aleyhime delil olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"İHALE YAPMAYA KARAR VERME VE ŞARTNAME HAZIRLAMA YETKİM YOK"

İhaleye fesat karıştırma suçlamasına ilişkin daha önce ayrıntılı savunma yaptığını belirten Ayık, satın alma biriminin görev ve yetkilerinin sınırlı olduğunu söyledi.

Gelir getirici işlemler ile 3G ve 22D maddeleri kapsamında yapılan alımların KİK'e tabi olmadığını, bu işlemlerde rekabeti ve karlılığı artırmak için ihale benzeri süreçler yürütüldüğünü anlatan Ayık, firmaların incelendiğini, teminat alındığını, sözleşmelerin teknik şartnamelere uygun biçimde yerine getirildiğini ve ödeme süreçlerinin işletildiğini kaydetti.

Ayık, "Benim ihale yapmaya karar verme, şartnameyi hazırlama gibi yetkilerim yoktur. Bunları bir araya koyunca ihaleye fesat ile ilgili de hakkımda nasıl bir şüphe ve somut delil vardır, bunu bilemiyorum" dedi.

Yaklaşık iki yıldır ailesinden ve hayatından koparıldığını belirten Ayık, tahliye talebini şu sözlerle tamamladı:

"Sayın mahkemenizden ne şekilde uygun görülecekse ev hapsi olsun, annemin babamın yanında olayım, onlarla ilgilenebileyim veya farklı bir şey öngörülecek ise iki yıla yaklaşan tutukluluğumun sona erdirilmesini saygıyla arz ve talep ederim."

"CEBECİ MADEN SAHASIYLA İLGİLİ HİÇBİR BİLGİM YOK"

Daha sonra eski emniyet müdürü ve Kuzey İstanbul Gayrimenkul İdari İşler Müdürü Yener Torunler dinlendi.

eylem kapsamında suçlandığını belirten Torunler, "59. eylemin konusu Cebeci Maden sahasıdır. Benim Cebeci Maden sahası ile ilgili görevim, yetkim, sorumluluğum yoktur. Cebeci Maden sahası ile ilgili hiçbir bilgim yoktur" diye konuştu.

İddianamede şirket para kasasının anahtarının kendisinde olmasına ilişkin suç imasında bulunulduğunu belirten Torunler, anahtarın kendisinde bulunmasının nedenini anlattı.

Şirketin Beşiktaş Etiler'deki merkez ofisinde yoğunluk yaşanması nedeniyle insan kaynakları, finans ve muhasebe birimlerinin son bir yılda Çiftalan-Ağaçlı bölgesindeki başka bir binaya taşındığını aktaran Torunler, para kasasının ise merkez ofiste kaldığını söyledi.

"YURT DIŞINA KAÇMAYI DEĞİL, CEZAEVİNDE KALMAYI TERCİH EDERİM"

Suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini isteyen Torunler, yurt dışına kaçma şüphesine ilişkin değerlendirmelere de tepki gösterdi.

Torunler, "Şu anda bana deseniz ki seni tahliye ediyorum ama yurt dışına kaç, cezaevinde mi durursun, yurt dışına mı gidersin derseniz, size samimiyetimle söylüyorum cezaevinde durmayı tercih ederim. Yurt dışına neyin kaçması, niye kaçacağım ki benim ülkemden? Ben ülkemi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ HATIRLTATMAK İSTEDİM. BURADAYIM VE HALA TUTUKLUYUM"

Ardından tutuklu iş insanı Serhat Kapki kürsüye geldi. Savunmasını avukatının yapacağını belirten Kapki, "Ben de kendimi sizlere göstermek istedim. Ben buradayım ve hala tutukluyum. Hatırlatmak istedim kendimi. Ailemden, çocuklarımdan, tüm hayatımdan uzaktayım. Tahliyeyi talep ediyorum" dedi.

"CEBECİ'DEKİ ŞİRKET BENİM DEĞİL"

Sonrasında kürsüye gelen isim BFK Partners Reklamcılık sahibi iş insanı Şeyhmus Sarıboğa oldu. Eylem 117'nin kendisiyle ilgisi olmadığını söyleyen Sarıboğa, Ankara'da bulunan ve tanımadığı bir şirket nedeniyle suçlandığını belirtti. Şirket adında BFK ibaresi bulunmasının bütün BFK şirketlerinin kendisine ait olduğu anlamına gelmeyeceğini ifade eden Sarıboğa, "Tevdi raporu, benim T.C. kimlik numaramı girdiğinizde neyin ne olduğu çok basit bir şekilde görünüyor. Bu bilerek yapılmış bir şey. 17 aydır bu düzeltilmedi, iddianameye de bu şekilde girdi" diye konuştu.

BFK Partner AŞ'yi Kasım 2024'te devraldığını belirten Sarıboğa, şirketi ailesinin ve çocuklarının geleceği için borçlanarak aldığını, 28 yıllık birikimini ve çocuklarının takılarını kullandığını söyledi.

"TEK SUÇUM MURAT KAPKİ İLE DOST OLMAM"

İBB dosyasıyla ilgisi bulunmadığını savunan Sarıboğa, "Benim bildiğim, tanıdığım bir örgüt yok. Ben bir örgüte yardım etmedim, isteyerek de bir yardımda bulunmadım. Normal ticari ilişkilerim ve çalışmalarım oldu. Kırka yakın çalışanım var, kırka yakın istihdam sağladım" dedi.

Şirketin 18 aracına kayyum tarafından el konulduğunu, şirket hesaplarına bloke konulması nedeniyle ödeme yapamadığını anlatan Sarıboğa, ticari hayatının sona erdiğini, çekler nedeniyle davalarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sarıboğa, "18 ay oldu, bir suçum yok. Tek suçum Murat Kapki ile dost olmam, daha önce yanında çalışmam mı?" ifadelerini kullandı.

"17 AYDIR İKİ KIZIMI GÖRMÜYORUM"

Tutukluluğunun ailesi üzerindeki etkisini anlatan Sarıboğa, iki kızını 17 aydır göremediğini söyledi. Küçük kızının sekiz yaşına girdiğini belirten Sarıboğa, doğum gününde de cezaevinde olduğunu anlattı.

Kızlarına telefonunun kamerasının bozuk olduğunu söylediğini aktaran Sarıboğa, "Çocuklarıma söz verdim. Sizin çıkardığınız karara güvenerek konuştum. Görüntülü arayacağım dedim. 17 ay oldu, telefonum da düzelmedi" diye konuştu.

İlkokul mezunu olduğunu ve babasını küçük yaşta kaybettikten sonra dokuz kişilik ailesine bakmak için çalıştığını anlatan Sarıboğa, "Pazarda limon da satarım, bunun ayıbı yok. İş bu; oturmak, çalışmamak, tembellik ayıp bizde" dedi.

SAĞLIK SORUNLARINI ANLATTI

Cezaevinde sağlık sorunlarının arttığını belirten Sarıboğa, sol kulağında işitme kaybı başladığının kendisine söylendiğini, yüksek şeker hastalığı nedeniyle günde üç kez insülin kullandığını anlattı. Altı ayda bir yaptırması gereken şeker kontrolünü de yaptıramadığını belirten Sarıboğa, akciğerlerinde sorun yaşadığını ve daha önce atlattığı veremin yeniden ortaya çıkmasından korktuğunu söyledi.

Sarıboğa, "Ben kendimi tutuklu hissetmiyorum artık. Savaşın ortasında ağlamış bir eş gibi hissetmeye başlıyorum kendimi. Ne ruhen ne psikolojik olarak kaldırabiliyorum artık. İşlemediğim bir suç yüzünden 18 ay, yazık günah değil mi?" dedi.

Adalet heyetine güvendiğini belirten Sarıboğa, "Sizin adaletinizden şüphe etmiyorum, size sığınıyorum" sözleriyle tahliyesini istedi.

"BENİMLE İLGİLİ USULSÜZLÜK İDDİASINDA BULUNAN TEK BİR KİŞİ YOK"

Bugün son olarak tutuklu Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tahliye talebi dinlendi.

Yargılamanın yedinci ayına girdiğini ve bugüne kadar iddianamede kendisine yöneltilen eylemler hakkında ayrıntılı savunma yaptığını belirten Türker, yaklaşık 500 sanık, tanık, gizli tanık ve müştekinin dinlendiğini söyledi.

Türker, "Dinlenen 500'e yakın sanık, tanık, gizli tanık, etkin pişmanlıktan yararlanan kişi ve müştekiler arasında ismimi geçiren, benimle ilgili herhangi bir usulsüzlükten bahseden, kendi adıma bir menfaat temin ettiğimi söyleyen tek bir kişi bile bulunmamaktadır" dedi.

Eylem 27 kapsamında müşteki Bahattin Uçar'ın kendisini tanımadığını, görmediğini ve herhangi bir baskı ya da telkinde bulunmadığını söylediğini aktaran Türker, bu eylemden beraatini istedi.

Dört bin sayfalık iddianamede kendisinden bahseden tek kişinin etkin pişmanlıktan yararlanan Mehmet Recep Taşçı olduğunu belirten Türker, Taşçı'nın işe giriş sürecine ilişkin anlatımlarının duyuma dayandığını savundu. Medya AŞ çalışanlarının da bu beyanların doğru olmadığını söylediğini aktardı.

"KÜLTÜR AŞ İLE MEDYA AŞ BİRBİRİNE KARIŞTIRILDI"

İddianamede Kültür AŞ ile Medya AŞ'nin tek şirketmiş gibi gösterildiğini savunan Türker, gözaltında kendisine sorulan 22 ihalenin tamamının Kültür AŞ'ye ait olduğunu söyledi.

Türker, "Emniyet sorgusunda bana yöneltilen sorularda en az beş altı yerde Kültür AŞ'nin genel müdürü olarak gösterildim. Bu, fahiş bir hatadır. 'Kültür Medya' diye bir tüzel kişilik yoktur. Bizim etkinlik ve organizasyon alanında bir faaliyetimiz bulunmamaktadır. Bu, Kültür AŞ'nin işidir" diye konuştu.

Medya AŞ'nin yedi eylem kapsamında suçlandığını, bu eylemlere konu kiralama ve alım süreçlerinin tamamlandığını belirten Türker, şirketin söz konusu işlerin tamamından kar ettiğini savundu. Göreve geldikten sonra projelerin kar ve zarar durumunu ayrı ayrı takip edebilecekleri bir sistem kurduklarını anlatan Türker, bu kayıtların da heyete sunulacağını söyledi.

"İKİ KIZIMIN VELAYETİ BENDE, BENİ ÇOCUKLARIMA KAVUŞTURUN"

Senelerce çok uluslu şirketlerde yöneticilik yaptıktan sonra Medya AŞ'de genel müdürlük görevine başladığını belirten Türker, amacının şirketi zarardan kara geçen kurumsal bir yapıya dönüştürmek olduğunu söyledi.

Türker, göreve başlamasından önce zarar eden şirketin kendi yönetiminde dört dönem boyunca kar ettiğini, 2025 yılında ise 220 milyon lira zarar açıkladığını ve Eylül 2026 itibarıyla zararın yaklaşık 400 milyon liraya ulaştığını ileri sürdü.

İki kızının velayetinin kendisinde olduğunu ve çocuklarına anneannesi ile dedesinin baktığını belirten Türker, sağlık sorunları bulunduğunu da ifade etti.

Türker, "Ben tahliyemi istemiyorum. Ben ev hapsi istiyorum. Benim de sağlık problemlerim oldu. Ancak buradan sağlıklı çıkmalıyım. Beni bekleyen iki evladım var" dedi.

Ev hapsi uygulanmasını isteyen Türker, "Kelepçemi takarsınız, zincire vurursunuz. Yeter ki ben evde çocuklarımın başında olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten işten, şirketten, her şeyden soğudum. Beni çocuklarıma kavuşturun. İçim yanıyor benim" ifadelerini kullandı.

Duruşma, tahliye talepleriyle yarın devam edecek ve ardından ara karar kurulacak.