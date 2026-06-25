İBB'den çocuklara karne şenliği - Son Dakika
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İBB'den çocuklara karne şenliği

25.06.2026 11:50  Güncelleme: 12:50
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İBB Kültür AŞ, Miniatürk, Dijital Deneyim Merkezi ve Panorama 1453’te 26-27 Haziran’da 7-14 yaş çocuklar için ücretsiz atölye ve gösterilerle Karne Şenliği düzenliyor. Radar Türkiye’den kayıt gerekiyor.

(İSTANBUL) - İBB Kültür AŞ, çocuklar için Miniatürk, Dijital Deneyim Merkezi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde iki gün boyunca sürecek renkli bir Karne Şenliği programı hazırladı. Atölyelerden gösterilere uzanan etkinliklerle çocuklar karne sevincini doyasıya yaşarken, 26-27 Haziran 2026 tarihlerinde Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Dijital Deneyim Merkezi, 7-14 yaş arası çocuklara ücretsiz olarak kapılarını açacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'ye bağlı Miniatürk, Dijital Deneyim Merkezi ve Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde gerçekleşecek yaratıcı atölyeler ve sahne performansları, çocukları sanat, eğlence ve keşifle buluşturacak. İki gün boyunca sürecek şenlik programında sihirbazlık, ritim, kukla, bubble show ve jonglör gösterilerinin yanı sıra maske tasarımı, mum yapımı, origami, vitray sanatı, taş boyama ve daha birçok yaratıcı atölye çocuklarla buluşacak.

Eğlenirken öğrenmeyi teşvik eden etkinlikler sayesinde çocuklar hem yeni beceriler kazanacak hem de yaz tatilinin ilk günlerini unutulmaz anılarla karşılayacak.

Atölye çalışmalarına katılım sağlamak isteyenlerin, Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt yaptırmaları gerekecek. Etkinliklere katılmak için müze girişlerinde kimlik ibraz etmeleri gerekecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

Miniatürk

26 Haziran 2026

15.00–16.00 | Sihirbazlık Atölyesi (Çocuk)

16.00–17.00 | Mum Atölyesi (Çocuk)

17.00–20.00 | Sunucu/ Animasyon (Performans)

17.00–17.30 | 7 Bölge Türkiye (Kukla Gösterisi) (Performans)

17.30–18.00 | Zumba Kids (Performans)

18.00–18.30 | Ritim Show (Çocuk)

18.30–19.00 | Bubble Show (Performans)

19.00–20.00 | Profesör Tostos ve Davşan (Performans)

27 Haziran 2026

14.00–15.00 | Maske Atölyesi (Çocuk)

15.00–16.00 | Kendi Gezegenini Tasarla Atölyesi (Çocuk)

17.00–20.00 | Sunucu/ Animasyon (Performans)

17.00–17.30 | Sihirbazlık Gösterisi (Performans)

17.30–18.00 | Jonglör Gösterisi (Çocuk)

18.00–18.30 | Ritim Show (Performans)

18.30–19.00 | Zumba Kids (Performans)

19.00–20.00 | Dostluk Müzikali (Performans)

Dijital Deneyim Merkezi

26 Haziran 2026

15.00–16.00 | Origami Atölyesi (Çocuk)

16.00–17.00 | Japon Feneri Tasarım Atölyesi (Çocuk)

17.00–18.00 | Maneki Neko (Şans Kedisi) Boyama Atölyesi (Çocuk)

27 Haziran 2026

14.00–15.00 |Kintsugi Atölyesi ( Ücretli)

15.00–16.00 |Seramik Maske Atölyesi( Ücretli)

16.00–17.00 | Daruma Dilek Bebekleri Yapımı (Çocuk)

17.00–18.00 | Fuji Dağı Boyama Atölyesi (Çocuk)

Panorama 1453 Tarih Müzesi

26 Haziran 2026

13.00–14.00 | Bohem Maske Tasarım Atölyesi (Çocuk)

14.00–15.00 | Takı Tasarım Atölyesi (Çocuk)

15.00–16.00 | Vitray Sanat Atölyesi (Çocuk)

27 Haziran 2026

12.00–13.00 | T-shirt Boyama Atölyesi (Çocuk)

13.00–14.00 | Epoksi Anahtarlık Yapım Atölyesi (Çocuk)

14.00–15.00 | Metal Kabartma Tablo Yapım Atölyesi (Çocuk)

15.00–16.00 | Taş Boyama Atölyesi (Çocuk)

Atölye çalışmalarına katılım sağlamak isteyenlerin, Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

İSTANBUL KİTAPÇISI'NDAN KARNE GÜNÜ'NE ÖZEL YÜZDE 25 İNDİRİM

İstanbul'un çeşitli noktalarında hizmet veren İstanbul Kitapçısı, kitapseverlerin vazgeçilmez mekanları arasında yer almaya devam ediyor. Belirli günlere özel kampanyaları hayata geçiren İstanbul Kitapçısı, Karne Günü'ne özel  26 Haziran ile 12 Temmuz 2026 tarihlerinde geçerli olmak üzere tüm çocuk kitaplarında yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den çocuklara karne şenliği - Son Dakika

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