İbb Meclisi CHP Grup Başkanvekili İnanlı: "Bağış Almak Suç Değil Ama Kaçak Yapıya Bağışla Ruhsat Veremezsiniz, Suçtur"

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, partisinin belediye başkanlarına yönelik bağış suçlamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1996'da "kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz" şeklindeki sözlerini yer aldığı gazete haberini hatırlatarak yanıt verdi. İnanlı, "Bağış almak suç değil ama kaçak yapıya bağışla ruhsat veremezsiniz, suçtur" dedi.

İBB Meclisi nisan ayının son oturumunda 2025 Faaliyet Raporuyla ilgili eleştirilere yanıt veren ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Davası'nda yargılanan Ekrem İmamoğlu, diğer CHP'li belediye başkanları ve yöneticilerine yönelik suçlamalara da yanıt verdi.

İnanlı, İBB envanterinde bulunan ve İBB Davasında Ekrem İmamoğlu'na dönük suçlama konusu yapılan zırh araçların alım tarihlerine dikkat çekerek, ikisinin de dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından alındığını belirtti. İnananlı, şunları söyledi:

"Kadir Topbaş döneminde alınmış bir tanesi 2015'te, diğeri 2017'de. Biri İGDAŞ'a kayıtlı, biri KİPTAŞ'a kayıtlı iki tane zırhlı araç. İkisinin toplam değeri yaklaşık 300 milyon lira olan iki tane zırhlı Mercedes araç olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorduk değil mi? Onları Ekrem Başkan sadece iki üç kere kullanmış. O da neden? Güvenlik koruma müdürü demiş ki 'sizin ölüm tehditleri var, zırhlı araca binelim' diye. İki defa göreve giderken kullanmış. Peki bu zırhlı araçlar İBB'de geçmiş dönem belediye başkanları kullanırken kamu zararı yok mu? Yok. Onlara mübah, Ekrem İmamoğlu'na günah. Çünkü o Ekrem İmamoğlu. Çünkü sizin için tehdit. Başka bir derdiniz yok sizin."

"Mehmet Murat Çalık, Ekrem İmamoğlu yaparsa suç"

İnanlı, kreş, kültür merkezi yaptıran, çocuklara burs veren belediye başkanlarının bağış aldığı için "rüşvet ve irtikapla" suçlandığına işaret ederek, bu iddia nedeniyle yargılanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ifadesini okudu ve dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile aralarında geçen "bağış" diyaloğunu şöyle anlattı:

"Peki Mehmet Murat Çalık duruşmadaki ifadesinde söylüyor. Bunlar tutanaklarda var. Diyor ki 'müteahhitlerden bağış aldığım için suçlanıyorum.' Pandemi döneminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla bir toplantı yaptık. Sayın Bakanımız belediyelere dönerek araç ihtiyacı olduğunu söyledi bize. Sonra da dedi ki 'ben size nasıl yapacağınızı söylemiyim. Bölgenizde müteahhitler var. İş insanları var. Gidin durumu anlatın' dedi. Biz de anlattık. İstenen araçları da ilçe sağlık müdürlüğüne verdik. Bunda suç var mı? Yok. Müteahhitlerden alınmış İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, araçlar verilmiş suç var mı? Yok. Ama bunu Mehmet Murat Çalık yaparsa Ekrem İmamoğlu yaparsa CHP'li belediyeciliği yaparsa ne var? İrtikap. Neyin irtikapı? Kişiye göre suç yarattınız."

Erdoğan'ın 1996'da bir gazetede yer alan açıklaması: "Kaçak yapılarak ruhsat verip bağış alıyoruz"

İnanlı, partisinin belediye başkanlarına yönelik bağış suçlamalarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu 1996'da "kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz" şeklindeki sözlerinin yer aldığı 2 Nisan 1996 tarihli bir gazete küpürünü gösterek yanıt verdi. İnanlı, şöyle devam etti:

"Ben size ne göstereceğim şimdi? Bakın. Bağış demişken, yıl 1996. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. 'Kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz' diyor. Hangi gazete? Bak bende kaynak sağlam. 2 Nisan 1996, Meydan Gazetesi. Biz de halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak yok. Gidin bakın. Taksim Atatürk Kitaplığı arşivlerinde var. Kaynağında açık. Biz araştırdık, biz çalıştık. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ne diyor? Ben size okuyayım. Özetle, 'Geçen dönemde kaçak yapılan binalara ruhsat verip bağış alındığını kabul eden Erdoğan 27 Mart 94'ten önce yapılmış binalarla ilgili yıkım düşünmüyoruz diyor. Geçmiş dönemde yapılan ve meşrulaşmasında sakıncası olmayan binalara bina sahiplerinden hibe alıp ruhsat veriyoruz diyor. Bundan sonra da bu tür hibe kabul edeceğiz diyor' sayın Erdoğan. Kaçak yapılara... Ben diyor 'kaçak yapılara bağış alıp ruhsat veriyorum.' Arkadaşlar bağış almak suç değil ama kaçak yapıya bağışla ruhsat veremezsiniz, suçtur, suçtur. Kaçak yapılara bağış karşılığı ruhsat veriyorsunuz ve bunu da bangır bangır söylüyorsunuz."

"Ramazan Gülten kaçak yapıları yıktığı için bir yıldır Silivri'de tutuklu"

Kaçak yapıları yıktığı için hedef haline getirilen İBB Davası'ndaki tutuklu eski İBB İmar Daire Başkanı Ramazan Gülten'i hatırlatan İnanlı, "Gazetelerde de haber oluyor, suç değil. O kaçak yapıları yıkan Üsküdar'da kaçak yapıları yıkmaya giden Ramazan Gülten yıkarken de dayak yiyen Ramazan Gülten boğazından bir lokma haram geçmemiş Ramazan Gülten bir yıldır Silivri'de tutuklu. Siz kime neyi anlatıyorsunuz" dedi.

"2019'da KİPTAŞ'ın 1.2 milyar borcu vardı, İmamoğlu sıfıra indirdi"

İBB Davası'ndaki KİPTAŞ iddialarına yanıt veren İnanlı, Genel Müdür Ali Kurt'un duruşmada yaptığı savunmasına değindi. KİPTAŞ'ın 2019 öncesi mali durumuna dikkat çeken İnanlı, Ekrem İmamoğlu döneminde KİPTAŞ'ın yaşadığı dönüşümü şöyle anlattı:

"2019 öncesi KİPTAŞ ne durumdaydı? Ben size soracağım. Siz bize soramazsınız zaten. Ne durumda olduğunu önce bir Ali Kurt'tan dinleyin. KiİPTAŞ Genel Müdürü TOKİ'nin eski Emlak Daire Başkanı. Senelerce Murat Kurum'la, Sizlerle çalışmış, eski TOKİ Emlak Daire Başkanı. Çok başarılı olduğu için geliyor, bizlerle bir fedakarlık yapıyor. Her türlü zorluğa rağmen, her türlü kısıtlamanıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geliyor, Genel Müdürü oluyor. 355 gündür tutuklu. 2019 öncesi KİPTAŞ, biz devraldığımızda KİPTAŞ'ın piyasaya 1.2 milyar lira borcu varmış. Bugünkü dolar kuruyla 220 milyon dolar. KİPTAŞ, piyasaya borçları nedeniyle hiçbir şey yapamıyor. Bu 1.2 milyarın 240 milyon lirası yani 40 milyon doları kamu bankalarına borç. KİPTAŞ o kadar kötü ki, KİPTAŞ yönetimi kendi binasını ipotek ettirmek zorunda kalıyor. Peki Ekrem İmamoğlu, 2019'da belediye başkanı oluyor. KİPTAŞ'ı yeniden yapılandırıyor, bir buçuk yılda başkanım borçlarımız sıfıra iniyor."

"KİPTAŞ, İmamoğlu'ndan önce sosyal konut üretmiyordu"

KİPTAŞ bizden önce sadece lüks konut yapıyormuş. Biliyor muydunuz? KİPTAŞ sosyal konutlara Ekrem İmamoğlu'yla başladı. KİPTAŞ Ekrem İmamoğlu döneminde Ali Kurt'un Genel Müdürlüğü döneminde elinde birikmiş konut stoğunu müzayedeyle sattı. Açık artırmayla. Dokuz ayrı müzayede yaptı. Her şey şeffaf. 'İstanbul yenileniyor' projesi başladı. Bakın ilk defa asgari ücretlinin altında sosyal konut ürettik ve sabit taksitlerle, sabit hiç artmıyor. Silivri 4 projesi, sosyal konut, sabit taksitlerle. KİPTAŞ AKP döneminde ne yapmış? Sadece 25 yılda iki bölgede biN 632 konut yıkmış, 25 yılda. Ekrem İmamoğlu döneminde 6 yılda 13 ilçede 25 ayrı bölgede 2 bin 519 konut yıkmış. İmamoğlu döneminde 49 projede 18 bin 259 bağımsız bölümün inşaatı bitmiş. Bizim dönemimizde KİPTAŞ yurt yapmış hem de İstanbul'un merkezinde. Tescilli yapıları restore etmiş. Hatay'a bir şehir kurdu. Betonarme okul inşaatı yaptı."

AK Parti'nin 2109 sonrasında İBB Meclisi'nde çoğunluğu almasıyla KİPTAŞ'ın elindeki arsaların yeşil alana dönüştürüldüğünü hatırlatan İnanlı, "Peki 2019'da seçimi Ekrem İmamoğlu kazanınca ne oldu? İBB Meclisi'nde çoğunluk AK Parti'de. Bu yolla geçmiş yerler yeniden yeşil alana döndürülüyor. Mal KİPTAŞ'ın 'bizim çoğunluğumuz var, imar planı değiştirdik, KİPTAŞ buraya konut yapamazsın.' İşte siz, işte siz bu kadar zalimsiniz" ifadelerini kullandı.

"2019'dan sonra Sayıştay KİPTAŞ'tan çıkmıyor"

"İlk defa Ekrem İmamoğlu döneminde KİPTAŞ'ta değerleme sistemi kuruldu. SPK onaylı şirketlerin yaptığı değerlemenin altında KİPTAŞ konut satamaz hale geldi" diyen İnanlı, Kurt'un mahkemedeki ifadesinden "CHP'li delegelere konut satıldığına dönük" iddialara verdiği yanıtlara da değindi. İnanlı, şunları kaydetti:"

"Ne diyor biliyor musunuz Ali Kurt? Duruşmadaki ifadesinde SPK onaylı şirketin yaptığı ekspertiz raporunun altında bir değere Ekrem İmamoğlu da gelse satarım dese satamaz. Cumhurbaşkanı da gelse satarım dese satamaz. Niye? 25 yıl boyunca Sayıştay, KİPTAŞ'ın önünden geçmemiş, 2019'dan sonra Sayıştay, KİPTAŞ'a yatak atmış. KİPTAŞ'tan çıkmıyor. KİPTAŞ o kadar sıkı denetleniyor. 25 yıl boyunca sen ne yapıyorsun dememiş kimse KİPTAŞ'a. Buna rağmen nasıl bir algı yaratılıyor? Efendim neymiş? 'KİPTAŞ Pendik Projesi'nden CHP'li kurultay delegelerine ev veriyormuş ucuza.' Nasıl vermiş, hiç baktınız mı? Hiç sordunuz mu Allah aşkına? Adem Soytekin kendi ifadesi bile söylediğini çürütüyor. Bakın ben aynen Ali Kurt'un ifadesinden aktarıyorum. Duruşma tutanaklarında var. İfadesi ortada. Neymiş efendim? 2021 yılında Parti Meclisi üyemiz Baki Aydöner ve kardeşi Bulut Aydöner'in dayısının karısına KİPTAŞ Pendik Arkatlı evlerden bir konut satılmış. Bu da kurultay delegesi için rüşvetmiş. Kurultayı hileyle almışız. 2021'de kurultay yok. Evin satışı 2022. Kurultay delegelerinin belirlenmesi Kasım 2023. Delege olacağı belli değil. Evin değerleme fiyatı 505 bin lira. O zamanın fiyatıyla satış fiyatı 658 bin lira. Yüzde 36 üstünde. Bu mu şimdi kurultay delegesini etkilemek? Bu mudur arkadaşlar?"

"AKP'nin bütün üst düzeyi KİPTAŞ'tan konut almış, bu etik mi?"

KİPTAŞ'ta İsmet Yıldırım Genel Müdür olduğu 2019'dan önce milletvekillerine, AK Parti bürokrasisine yaptığı konut satışlarına dikkati çekenİBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, şunları söyledi:

"Bir delege almış. Parasını ödedikten sonra bu da suç mu? Değil. Etik değil, diyorsunuz değil mi? Peki, ben size başka bir şey anlatayım o zaman. Bu etik mi? Yirmi yıl boyunca KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yapmış İsmet Yıldırım, bunları da açıklayın o zaman. Bunlar eğer etik değil diyorsanız, Ümraniye Yeşil Vadi. Buralarda kimlerin evleri var? O dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü, eski milletvekilleri, eski bakanlar, AKP'nin bütün üst düzeyi, AKP bürokrasisi son derece lüks. Bugün bir daire 30-40 milyona satılıyor. Arkadaşlar parasını ödedikten sonra, niye almasın suç mu? Değil. O da alır. Ama etik mi? Değil. Etik değil, size katılıyorum Murat Bey, etik değil, gerçekten etik değil. Bir KİPTAŞ Genel Müdürü'nün kendi yaptığı konutlardan alması etik değil, gerçekten değil."