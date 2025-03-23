İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste - Son Dakika
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İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan "Yolsuzluk" soruşturması kapsamından tutuklanırken, "Kent uzlaşısı" soruşturmasından savcılığın tutuklama talebi reddedildi. Ayrıca, yolsuzluk soruşturmasından Buğra Gökçe, Ali Nuhoğlu, Mehmet Murat Çalık, terör soruşturmasından ise Resul Emrah Şahan, Mahir Polat ve Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı.

23.03.2025 09:01
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 92 kişinin ifadeleri tamamlandı.

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. "Kent uzlaşısı" soruşturmasından savcılığın tutuklama talebi reddedildi.

MURAT ONGUN'A TUTUKLAMA KARARI

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CNBC-E'NİN SAHİBİ DE TUTUKLANDI

CNBC-e'nin sahibi Ali İlbak "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklandı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA 3 İSME TUTUKLAMA

İBB'ye yönelik "Terör" soruşturması kapsamında ise Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın da tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLANAN İSİMLER

İBB'ye yönelik "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan isimler şöyle:

-İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

-İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun

- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe

-İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz

-İBB'nin iştiraki Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas

-Serdar Haydanlı

-Reklamarea CEO'su Alper Aydın

-Popüler Reklam Yayıncılık ile Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon sahibi Eyüp Subaşı

-Vegavizyon Reklamcılık yönetici ortağı Kamil Timur Delibaş

-Mete Sarıaltun

-İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay,

-Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu

-BVA Reklam AŞ'nin kurucularından Ahmet Köksal,

-Eski İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın

-Reklam İstanbul isimli şirketin ortaklarından olduğu iddia edilen Mustafa Nihat Sütlaş

-Otto Akıllı Şehircilik İstihdam ve Teknoloji Sistemleri şirketinin sahibi Süleyman Atik

- Ahmet Çiçek

-Karsal Örme firması yönetim kurulu başkanı Hüseyin Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım

-İlbak Holding sahiplerinden Yusuf İlbak

-İlbak Holding sahiplerinden Ali İlbak

- Ertan Yıldız

- Serkan Öztürk

- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

-İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya

-İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın

-Canan Münüklü,

-Birsen Şahin

-İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan

-Sanatçı Ercan Saatçi

-Ahmet Palazoğlu

- Alihan Aydın

-Alperen Aydın hakkında hakimlik "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Diğer şüphelilerin ise hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturmalar başlatılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Ekrem İmamoğlu, Bayram Taşkın, Ercan Saatçi, Buğra Gökçe, Mahir Polat, Murat Ongun, İnşaat, Güncel, Terör, Gökçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Tuna güler:
    Son dakika haber Akepe paralı trolleri ile dolmuş. Algıda çok iyiler, fakat millet artık yemiyor farkında değiller. 102 302 Yanıtla
  • ayd12345:
    adalet yerini bulmaya başladı.Hadi hayırlısı alayını atın içeriye…. 204 63 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    TURBUN BÜYÜĞÜ EN SONA KALMIŞ 157 80 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    hırsızlar 156 64 Yanıtla
  • Volkan:
    tüm chp belediyeleri suçlu ama akp suçsuz. melih gökçek desen pırıl pırıl !!. ayrıca imamoğlu suç örgütü lideriymiş vay be.apo önder ama imamoğlu suç örgütü lideri :d. 110 94 Yanıtla
  • 12345:
    burda sevinenlere söylüyorum düşmez kalkmaz bir Allah Adalet birgun herkese lazım olacak 98 70 Yanıtla
  • 7zxs4mm228:
    örgüt başı en son mu onu Ahmet Özerin yanına göndersinler. 114 47 Yanıtla
  • Ali Arat:
    Yavuz hırsızlar ev sahibini bastırıyor 102 28 Yanıtla
  • Alper Elma:
    Dört Gözüde tutuklasinlar akşam iftara guzzel bir ziyafet çekelim kutlayalım 77 49 Yanıtla
  • Ahmet Davulcu:
    Allahım sen bize yardım et… 94 11 Yanıtla
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