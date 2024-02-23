İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-8" operasyonlarında 61 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak'ta eş zamanlı Kıskaç-8 operasyonu yapıldığını belirtti.
Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: Kıskaç-8 Operasyonunda 61 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi. Ayrıca, ligde açık ara lider durumda bulunuyor.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
Sizin düşünceleriniz neler ?