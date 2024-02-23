İçişleri Bakanı: Kıskaç-8 Operasyonunda 61 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Kıskaç-8 Operasyonunda 61 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı: Kıskaç-8 Operasyonunda 61 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-8' operasyonlarında 61 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

23.02.2024 13:21  Güncelleme: 13:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen "Kıskaç-8" operasyonlarında 61 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak'ta eş zamanlı Kıskaç-8 operasyonu yapıldığını belirtti.

Operasyona ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' ve 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklanan, örgüt koordinesinde KPSS çalışma evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: Kıskaç-8 Operasyonunda 61 FETÖ Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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