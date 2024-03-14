İçişleri Bakanı: Sibergöz-25 Operasyonlarında 50 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: Sibergöz-25 Operasyonlarında 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı: Sibergöz-25 Operasyonlarında 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen Sibergöz-25 operasyonlarında 50 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok miktarda para ve dijital materyale el konuldu. Bakan Yerlikaya, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların takip edildiğini belirtti.

14.03.2024 16:15  Güncelleme: 16:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen Sibergöz-25 operasyonlarında 50 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, "nitelikli dolandırıcılık" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik Sibergöz-25 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

50 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya, açıklamasında, "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında." ifadesini kullandı.

Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden "Forex yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım" paylaşımlarıyla iletişime geçtikleri kişilerden para talep ederek 400 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen 16 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda ise oltalama siteleri üzerinden "kiralık ev, ürün satışı" ilanı açarak, "kapora/depozito bedeli" adı altında 120 kişiden 5 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 23 şüpheli yakalandı.

Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sosyal medya platformlarından "Forex yatırım" teması üzerinden 6 kişiden 500 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda, "çevrim içi çocuğun cinsel istismarı" suçu işleyen 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: Sibergöz-25 Operasyonlarında 50 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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