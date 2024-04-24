İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-33' ve 'SİBERGÖZ-34' Operasyonlarında 63 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-33' ve 'SİBERGÖZ-34' Operasyonlarında 63 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet güçlerinin düzenlediği 'SİBERGÖZ-33' ve 'SİBERGÖZ-34' operasyonlarında toplamda 63 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan şüphelilerin banka hesaplarında 18 milyon 500 bin TL para hareketliliği tespit edildi.

24.04.2024 09:30
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet güçleri tarafından 5 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-33" operasyonlarında 16 şüphelinin, 11 ilde ise nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göre, 5 ilde, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-33" operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-34" operasyonlarında ise 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın, "SİBERGÖZ-33" operasyonlarına ilişkin açıklaması şöyle:

"5 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Yasa Dışı Bahis Bahis' ve 'Çocuk Müstehcenliği' suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'SİBERGÖZ-33' operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında! Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda;

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak vatandaşlarımızı mağdur edip haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Koruma Programı (ÇKP) Raporuna istinaden yapılan çalışmalar sonucu; çocukların müstehcen görüntülerini internet siteleri üzerinden indirdiği, depoladığı ve farklı internet sitelerinde yayınlamaya çalıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; çevrimiçi yasa dışı bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden çocuklar dahil herkesin görebileceği şekilde müstehcen görüntüler paylaştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Instagram ve Facebook üzerinden sayfalara yorum yapan şahıslarla mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla müstehcen görüntülerinin kayıtlarını kullanıp, para toplayarak 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda; şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 Milyon 500 bin TL para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 18 adet cep telefonu, 13 adet bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve Çok miktarda Türk Lirasına el konuldu."

Yerlikaya'nın "SİBERGÖZ-34" operasyonlarına ilişkin paylaşımı ise şöyle:

"11 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-34' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da düzenlenen 'SİBERGÖZ-34' operasyonlarında şüphelilerin;

Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan "Konteyner, Elektrikli Araba vb." ilanı verdikleri, iletişime geçtikleri vatandaşlardan 'Ürün Bedeli' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu."

İçişleri Bakanı: \'SİBERGÖZ-33\' ve \'SİBERGÖZ-34\' Operasyonlarında 63 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-33' ve 'SİBERGÖZ-34' Operasyonlarında 63 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-33' ve 'SİBERGÖZ-34' Operasyonlarında 63 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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