İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-38' Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-38' Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen 'Sibergöz-38' operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

06.05.2024 10:14
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik düzenlenen "Sibergöz-38" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından 'Sibergöz-38' operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışma sonucu; Şırnak merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Denizli, Adana, Muğla, Hatay, Batman, İzmir, Gaziantep, Niğde ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda, internet siteleri üzerinden sahte araç ilanı, kiralık villa ve yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 32 şüpheli yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli Adana, Mersin, Muğla, Gaziantep, Diyarbakır, Kütahya ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle forex üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; Siirt merkezli Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde edip 'FETÖ silahlı terör örgütüne adınız karıştı' iddiası ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Denizli, Malatya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, internet sitesi üzerinden 'sahte araç ilanı' ile vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Ayrıca ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve kredi kartına el konuldu."

İçişleri Bakanı: \'Sibergöz-38\' Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-38' Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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