(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 20 ilde düzenlenen "SİBERGÖZ-39" operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-39" operasyonlarında 74 kişinin yakalandığını, yasa dışı bahis oynatan, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonların süreceğini bildirdi.
Resmi X hesabı üzerinden operasyon hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te "SİBERGÖZ-39" operasyonları düzenlendi" dedi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede 120 milyon TL para hareketliliğinin tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu açıkladı.
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı: 'SİBERGÖZ-39' Operasyonunda 74 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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